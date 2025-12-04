Van Wetering remekelt, Hollandia fölényes győzelemmel kezdte a középdöntőt a női kézi-vb-n

II. CSOPORT

Az első percekben felváltva szerezték a gólokat a spanyolok és az izlandiak a Dortmundban megrendezett összecsapáson. A 10. percben jött el a pillanat, amikor először kétgólos különbséggel vezetett Spanyolország, de aztán fordult a kocka, és az utolsó tíz perc már úgy kezdődött, hogy Izland vezetett két góllal. A szünet előtti pár perc aztán megint a délieknek sikerült jobban, így harmincpercnyi játék után Spanyolországé volt az előny 14–13-ra. A fordulás után Izland pillanatai következtek, a 41. percben három góllal is vezetett, a hajrát azonban sokkal jobban bírta Ambros Martín csapata – a spanyolok védekezése látványosan összeállt, támadásban pedig egymás után szerezték a gólokat. Az ezen a szinten szokatlanul látványos izlandi összeomlás eredménye az lett, hogy Spanyolország 30–23-ra megnyerte az összecsapást.

III. CSOPORT

Hét percig meglepően jól tartotta magát Tunézia a Hollandia elleni rotterdami összecsapáson, a társházigazda ezt követően azonban sebességi fokozatot váltott, és elkezdett meglépni ellenfelétől – ahogyan az várható is volt. Egymás után jöttek a holland gólok, miközben az afrikaiak leragadtak öt lőtt találatnál – ennek a szériának köszönhetően a 19. percben már tíz gól volt a csapatok közti különbség, amely a szünetig 13-ra duzzadt. A második félidőben már önfeledten kézilabdázhattak a hollandok, akik 39–21-es győzelmet arattak a telt házas csarnokban. A győriek kiválósága, Bo van Wetering volt a mezőny legjobbja, kilenc góllal zárt, míg klubtársai közül Kelly Dulfer egy, Dione Housheer három gólt jegyzett. A ferencvárosi Angela Malestein ötször volt eredményes, a hollandok kapusa, Yara ten Holte 50 százalékos hatékonysággal védett.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

2. FORDULÓ

II. CSOPORT (DORTMUND)

Izland–Spanyolország 23–30 (13–14)

Ld: Sturludóttir 7, ill. L. Tchaptchet 6, Álvarez Torrado, Bengoetxea, So Delgado, Bermejo 4-4

Montenegró–Németország 18–36 (6–16)

Ld: Tatar, Vukcsevics, Trivics, Jaukovics 3-3, ill. Engel 6, Döll 5

Szerbia–Feröer 31–31 (16–14)

Ld: Krpez-Slezak, Skorivics 8-8, Cvijics 6, ill. Mittún 10, Brandenborg 6

1. Németország 4 4 – – 135–89 +46 8 2. Szerbia 4 2 1 1 109–117 –8 5 3. Spanyolország 4 2 – 2 115–107 +8 4 4. Montenegró 4 2 – 2 112–121 –9 4 5. Feröer 4 1 1 2 111–124 –13 3 6. Izland 4 – – 4 101–125 –24 0

III. CSOPORT (ROTTERDAM)

Hollandia–Tunézia 39–21 (22–9)

Ld: Van Wetering 9, Malestein 5, ill. Auij, Belhadzs 4-4

Franciaország–Ausztria 29–17 (14–12)

Ld: Toublanc, Mairot, Sajka, Foppa, Granier, Ondono, Bouktit, Grandveau 3-3, ill. Ivancok-Soltic 5, Egger 4

Argentína–Lengyelország 25–28 (15–14)

Ld: Karsten 9, Gavilan 5, ill. Balsam 6, Michalak, Kochaniak 5-5

1. Franciaország 3 3 – – 114–63 +51 6 2. Hollandia 3 3 – – 105–68 +37 6 3. Lengyelország 3 2 – 1 85–93 –8 4 4. Ausztria 3 1 – 2 66–86 –20 2 5. Argentína 3 – – 3 73–87 –14 0 6. Tunézia 3 – – 3 65–111 –46 0 az állás

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)

1. FORDULÓ

I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

Horvátország–Irán 38–9 (21–3)

Uruguay–Paraguay 20–23 (8–13)

II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

Egyiptom–Kína 32–35 (17–21)

Kuba–Kazahsztán 29–28 (12–14)