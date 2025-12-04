Van Wetering remekelt, Hollandia fölényes győzelemmel kezdte a középdöntőt a női kézi-vb-n

Nemzeti Sportrádió

A női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének csütörtöki játéknapján a társrendező Hollandia magabiztosan győzte le Tunéziát, Spanyolország pedig a hajrában fordítva, a végén simán nyert Izland ellen.

II. CSOPORT

Az első percekben felváltva szerezték a gólokat a spanyolok és az izlandiak a Dortmundban megrendezett összecsapáson. A 10. percben jött el a pillanat, amikor először kétgólos különbséggel vezetett Spanyolország, de aztán fordult a kocka, és az utolsó tíz perc már úgy kezdődött, hogy Izland vezetett két góllal. A szünet előtti pár perc aztán megint a délieknek sikerült jobban, így harmincpercnyi játék után Spanyolországé volt az előny 14–13-ra. A fordulás után Izland pillanatai következtek, a 41. percben három góllal is vezetett, a hajrát azonban sokkal jobban bírta Ambros Martín csapata – a spanyolok védekezése látványosan összeállt, támadásban pedig egymás után szerezték a gólokat. Az ezen a szinten szokatlanul látványos izlandi összeomlás eredménye az lett, hogy Spanyolország 30–23-ra megnyerte az összecsapást.

III. CSOPORT

Hét percig meglepően jól tartotta magát Tunézia a Hollandia elleni rotterdami összecsapáson, a társházigazda ezt követően azonban sebességi fokozatot váltott, és elkezdett meglépni ellenfelétől – ahogyan az várható is volt. Egymás után jöttek a holland gólok, miközben az afrikaiak leragadtak öt lőtt találatnál – ennek a szériának köszönhetően a 19. percben már tíz gól volt a csapatok közti különbség, amely a szünetig 13-ra duzzadt. A második félidőben már önfeledten kézilabdázhattak a hollandok, akik 39–21-es győzelmet arattak a telt házas csarnokban. A győriek kiválósága, Bo van Wetering volt a mezőny legjobbja, kilenc góllal zárt, míg klubtársai közül Kelly Dulfer egy, Dione Housheer három gólt jegyzett. A ferencvárosi Angela Malestein ötször volt eredményes, a hollandok kapusa, Yara ten Holte 50 százalékos hatékonysággal védett.

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
2. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
Izland–Spanyolország 23–30 (13–14)
Ld: Sturludóttir 7, ill. L. Tchaptchet 6, Álvarez Torrado, Bengoetxea, So Delgado, Bermejo 4-4
Montenegró–Németország 18–36 (6–16)
Ld: Tatar, Vukcsevics, Trivics, Jaukovics 3-3, ill. Engel 6, Döll 5
Szerbia–Feröer 31–31 (16–14)
Ld: Krpez-Slezak, Skorivics 8-8, Cvijics 6, ill. Mittún 10, Brandenborg 6

1. Németország44135–89+46 8   
2. Szerbia4211109–117–8 5   
3. Spanyolország422115–107+8 4   
4. Montenegró422112–121–9 4   
5. Feröer4112111–124–13 3   
6. Izland44101–125–24 0   

III. CSOPORT (ROTTERDAM)
Hollandia–Tunézia 39–21 (22–9)
Ld: Van Wetering 9, Malestein 5, ill. Auij, Belhadzs 4-4
Franciaország–Ausztria 29–17 (14–12)
Ld: Toublanc, Mairot, Sajka, Foppa, Granier, Ondono, Bouktit, Grandveau 3-3, ill. Ivancok-Soltic 5, Egger 4
Argentína–Lengyelország 25–28 (15–14)
Ld: Karsten 9, Gavilan 5, ill. Balsam 6, Michalak, Kochaniak 5-5

1. Franciaország33114–63+51 6   
2. Hollandia33105–68+37 6   
3. Lengyelország32185–93–8 4   
4. Ausztria31266–86–20 2   
5. Argentína3373–87–14 0   
6. Tunézia3365–111–46 0   
az állás

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)
1. FORDULÓ
I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
Horvátország–Irán 38–9 (21–3)
Uruguay–Paraguay 20–23 (8–13)
II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
Egyiptom–Kína 32–35 (17–21)
Kuba–Kazahsztán 29–28 (12–14)

 

Ezek is érdekelhetik