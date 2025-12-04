Van Wetering remekelt, Hollandia fölényes győzelemmel kezdte a középdöntőt a női kézi-vb-n
II. CSOPORT
Az első percekben felváltva szerezték a gólokat a spanyolok és az izlandiak a Dortmundban megrendezett összecsapáson. A 10. percben jött el a pillanat, amikor először kétgólos különbséggel vezetett Spanyolország, de aztán fordult a kocka, és az utolsó tíz perc már úgy kezdődött, hogy Izland vezetett két góllal. A szünet előtti pár perc aztán megint a délieknek sikerült jobban, így harmincpercnyi játék után Spanyolországé volt az előny 14–13-ra. A fordulás után Izland pillanatai következtek, a 41. percben három góllal is vezetett, a hajrát azonban sokkal jobban bírta Ambros Martín csapata – a spanyolok védekezése látványosan összeállt, támadásban pedig egymás után szerezték a gólokat. Az ezen a szinten szokatlanul látványos izlandi összeomlás eredménye az lett, hogy Spanyolország 30–23-ra megnyerte az összecsapást.
III. CSOPORT
Hét percig meglepően jól tartotta magát Tunézia a Hollandia elleni rotterdami összecsapáson, a társházigazda ezt követően azonban sebességi fokozatot váltott, és elkezdett meglépni ellenfelétől – ahogyan az várható is volt. Egymás után jöttek a holland gólok, miközben az afrikaiak leragadtak öt lőtt találatnál – ennek a szériának köszönhetően a 19. percben már tíz gól volt a csapatok közti különbség, amely a szünetig 13-ra duzzadt. A második félidőben már önfeledten kézilabdázhattak a hollandok, akik 39–21-es győzelmet arattak a telt házas csarnokban. A győriek kiválósága, Bo van Wetering volt a mezőny legjobbja, kilenc góllal zárt, míg klubtársai közül Kelly Dulfer egy, Dione Housheer három gólt jegyzett. A ferencvárosi Angela Malestein ötször volt eredményes, a hollandok kapusa, Yara ten Holte 50 százalékos hatékonysággal védett.
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
2. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
Izland–Spanyolország 23–30 (13–14)
Ld: Sturludóttir 7, ill. L. Tchaptchet 6, Álvarez Torrado, Bengoetxea, So Delgado, Bermejo 4-4
Montenegró–Németország 18–36 (6–16)
Ld: Tatar, Vukcsevics, Trivics, Jaukovics 3-3, ill. Engel 6, Döll 5
Szerbia–Feröer 31–31 (16–14)
Ld: Krpez-Slezak, Skorivics 8-8, Cvijics 6, ill. Mittún 10, Brandenborg 6
|1. Németország
|4
|4
|–
|–
|135–89
|+46
|8
|2. Szerbia
|4
|2
|1
|1
|109–117
|–8
|5
|3. Spanyolország
|4
|2
|–
|2
|115–107
|+8
|4
|4. Montenegró
|4
|2
|–
|2
|112–121
|–9
|4
|5. Feröer
|4
|1
|1
|2
|111–124
|–13
|3
|6. Izland
|4
|–
|–
|4
|101–125
|–24
|0
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
Hollandia–Tunézia 39–21 (22–9)
Ld: Van Wetering 9, Malestein 5, ill. Auij, Belhadzs 4-4
Franciaország–Ausztria 29–17 (14–12)
Ld: Toublanc, Mairot, Sajka, Foppa, Granier, Ondono, Bouktit, Grandveau 3-3, ill. Ivancok-Soltic 5, Egger 4
Argentína–Lengyelország 25–28 (15–14)
Ld: Karsten 9, Gavilan 5, ill. Balsam 6, Michalak, Kochaniak 5-5
|1. Franciaország
|3
|3
|–
|–
|114–63
|+51
|6
|2. Hollandia
|3
|3
|–
|–
|105–68
|+37
|6
|3. Lengyelország
|3
|2
|–
|1
|85–93
|–8
|4
|4. Ausztria
|3
|1
|–
|2
|66–86
|–20
|2
|5. Argentína
|3
|–
|–
|3
|73–87
|–14
|0
|6. Tunézia
|3
|–
|–
|3
|65–111
|–46
|0
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)
1. FORDULÓ
I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
Horvátország–Irán 38–9 (21–3)
Uruguay–Paraguay 20–23 (8–13)
II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
Egyiptom–Kína 32–35 (17–21)
Kuba–Kazahsztán 29–28 (12–14)