Női kézi-vb: Dánia és Norvégia is negyeddöntős
A Győri Audi ETO két légiósának, Helena Elvernek és Kristina Jörgensennek (6-6 gól) vezérletével arattak sima győzelmet Svájc felett a dánok, pedig a szünetben csak három gólt volt a különbség a két csapat között. A második játékrészben viszont nagyon megnyílt az olló, 15–20 után zsinórban hatszor voltak eredményesek a dánok, de később volt egy négyes sorozatuk is. A végeredmény 23–36 lett. A dánoknak így Magyarország ellen a döntetlen is elég a csoportelsőségért.
A norvégoknak ennél is könnyebb dolguk volt, ők Csehország felett arattak nagy arányú sikert. Három győri légiós is két gólt szerzett, Kristine Breistöl, Veronica Kristiansen és Emilie Hovden is kivette a részét a norvég győzelemből. A klubszinten a Ferencvárost erősítő Vilde Ingstad szintén kétszer volt eredményes. Norvégia vasárnap Brazíliával játszik a csoport első helyéért.
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
Svájc–Dánia 23–36 (13–17)
Ld: Schmid 8, Emmenegger 4, ill. Andersen, Elver, Jörgensen 6
Korábban
Japán–MAGYARORSZÁG 26–26 (7–8)
Románia–Szenegál 37–17 (21–7)
|1. Dánia
|4
|4
|–
|–
|151–99
|+52
|8
|2. MAGYARORSZÁG
|4
|3
|1
|–
|118–97
|+21
|7
|3. Románia
|4
|2
|–
|2
|128–117
|+11
|4
|4. Japán
|4
|1
|1
|2
|99–114
|–15
|3
|5. Svájc
|4
|1
|–
|3
|94–119
|–25
|2
|6. Szenegál
|4
|–
|–
|4
|84–128
|–44
|0
IV. CSOPORT (DORTMUND)
Csehország–Norvégia 14–37 (8–18)
Ld: Franková 3, ill. Wollik 6, Bakkerud 5, Reistad 5
Korábban
Svédország–Dél-Korea 32–27 (20–11)
Angola–Brazília 26–32 (15–18)
|1. Norvégia
|4
|4
|–
|–
|141–78
|+63
|8
|2. Brazília
|4
|4
|–
|–
|123–100
|+23
|8
|3. Svédország
|4
|2
|–
|2
|116–120
|–4
|4
|4. Angola
|4
|2
|–
|2
|107–111
|–4
|4
|5. Dél-Korea
|4
|–
|–
|4
|94–132
|–38
|0
|6. Csehország
|4
|–
|–
|4
|84–124
|–40
|0