Női kézi-vb: Dánia és Norvégia is negyeddöntős

A Győri Audi ETO két légiósának, Helena Elvernek és Kristina Jörgensennek (6-6 gól) vezérletével arattak sima győzelmet Svájc felett a dánok, pedig a szünetben csak három gólt volt a különbség a két csapat között. A második játékrészben viszont nagyon megnyílt az olló, 15–20 után zsinórban hatszor voltak eredményesek a dánok, de később volt egy négyes sorozatuk is. A végeredmény 23–36 lett. A dánoknak így Magyarország ellen a döntetlen is elég a csoportelsőségért.



A norvégoknak ennél is könnyebb dolguk volt, ők Csehország felett arattak nagy arányú sikert. Három győri légiós is két gólt szerzett, Kristine Breistöl, Veronica Kristiansen és Emilie Hovden is kivette a részét a norvég győzelemből. A klubszinten a Ferencvárost erősítő Vilde Ingstad szintén kétszer volt eredményes. Norvégia vasárnap Brazíliával játszik a csoport első helyéért.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

I. CSOPORT (ROTTERDAM)

Svájc–Dánia 23–36 (13–17)

Ld: Schmid 8, Emmenegger 4, ill. Andersen, Elver, Jörgensen 6

Korábban

Japán–MAGYARORSZÁG 26–26 (7–8)

Románia–Szenegál 37–17 (21–7)

1. Dánia 4 4 – – 151–99 +52 8 2. MAGYARORSZÁG 4 3 1 – 118–97 +21 7 3. Románia 4 2 – 2 128–117 +11 4 4. Japán 4 1 1 2 99–114 –15 3 5. Svájc 4 1 – 3 94–119 –25 2 6. Szenegál 4 – – 4 84–128 –44 0

IV. CSOPORT (DORTMUND)

Csehország–Norvégia 14–37 (8–18)

Ld: Franková 3, ill. Wollik 6, Bakkerud 5, Reistad 5

Korábban

Svédország–Dél-Korea 32–27 (20–11)

Angola–Brazília 26–32 (15–18)