Női kézi-vb: Dánia és Norvégia is negyeddöntős

2025.12.05. 22:07
Kristina Jörgensenék ott vannak a legjobb nyolc között (Fotó: Imago)
Nem született meglepetés, Dánia péntek este legyőzte Svájcot a magyarok középdöntős csoportjában a női kézilabda-világbajnokságon, így Golovin Vlagyimir csapata csak néhány óráig vezette a csoportját – persze a továbbjutása így is biztos. A dánokon kívül a norvégok is bebiztosították negyeddöntős helyüket.

A Győri Audi ETO két légiósának, Helena Elvernek és Kristina Jörgensennek (6-6 gól) vezérletével arattak sima győzelmet Svájc felett a dánok, pedig a szünetben csak három gólt volt a különbség a két csapat között. A második játékrészben viszont nagyon megnyílt az olló, 15–20 után zsinórban hatszor voltak eredményesek a dánok, de később volt egy négyes sorozatuk is. A végeredmény 23–36 lett. A dánoknak így Magyarország ellen a döntetlen is elég a csoportelsőségért.


A norvégoknak ennél is könnyebb dolguk volt, ők Csehország felett arattak nagy arányú sikert. Három győri légiós is két gólt szerzett, Kristine Breistöl, Veronica Kristiansen és Emilie Hovden is kivette a részét a norvég győzelemből. A klubszinten a Ferencvárost erősítő Vilde Ingstad szintén kétszer volt eredményes. Norvégia vasárnap Brazíliával játszik a csoport első helyéért.

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
Svájc–Dánia 23–36 (13–17)
Ld: Schmid 8, Emmenegger 4, ill. Andersen, Elver, Jörgensen 6
Korábban
Japán–MAGYARORSZÁG 26–26 (7–8)
Románia–Szenegál 37–17 (21–7)

1. Dánia44151–99+52 8   
2. MAGYARORSZÁG431118–97+21 7   
3. Románia422128–117+11 4   
4. Japán411299–114–15 3   
5. Svájc41394–119–25 2   
6. Szenegál4484–128–44 0   

IV. CSOPORT (DORTMUND)
Csehország–Norvégia 14–37 (8–18)
Ld: Franková 3, ill. Wollik 6, Bakkerud 5, Reistad 5
Korábban
Svédország–Dél-Korea 32–27 (20–11)
Angola–Brazília 26–32 (15–18)

1. Norvégia44141–78+63 8   
2. Brazília44123–100+23 8   
3. Svédország422116–120–4 4   
4. Angola422107–111–4 4   
5. Dél-Korea4494–132–38 0   
6. Csehország4484–124–40 0   

 

 

