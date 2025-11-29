A magyar válogatott meg sem állt 47 gólig Irán ellen a világbajnokságon

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

MAGYARORSZÁG–IRÁN 47–13 (27–7)

’s-Hertogenbosch, 1100 néző. V: Budzak, Zahradnik (szlovákok)

MAGYARORSZÁG: JANURIK – Grosch 1, Klujber 5, Vámos P. 2, Tóvizi 2, Kuczora 3 (2), MÁRTON G. 9. Csere: BUKOVSZKY (kapus), Bordás R. 1, ALBEK 6, Simon P. 3, Csíkos 2 (1), Falusi-Udvardi 3, HÁRSFALVI 7, Faragó Lea 2, Szmolek 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

IRÁN: Halili – Karimi 3 (1), Badvi 3, Sahszavari 1, Kudzarifarahani, Kijaniara, Noruzi. Csere: Afsari (kapus), Merih 2, Vatan 1, Hoszeini, Gahremani, Ejzadgasb 1, Hafez, Radzsabi 2, Rahmanian. Szövetségi kapitány: Ana Teixeira Seabra

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–0. 10. p.: 8–3. 19. p.: 17–3. 24. p.: 21–6. 36. p.: 32–8. 47. p.: 36–12. 52. p.: 42–12

Kiállítások: 0, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/1

Klujber Katrinnak (balra) és társainak nem okozott gondot legyőzni Iránt (Fotó: Árvai Károly)

Felemás gondolatokkal a fejünkben érkeztünk meg szombat este a ’s-hertogenboschi Maaspoort-csarnokba. Hollandiai ittlétünk negyedik napján öt percre már a nap is előbújt az ezt leszámítva az eget borító összefüggő felhőréteg mögül. Mondanánk, hogy ez jó jel volt az Irán elleni vb-meccsünk előtt, de az igazság az, hogy ezt a találkozót akkor is megnyertük volna, ha villámok és tornádók közepette kellett volna lejátszani.

A két csapat között óriási tudásbeli különbség van – a jelen idő indokolt, hiszen ez természetesen a dudaszót követően sem tűnt el.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a pénteki médianapon ugyanúgy nagy tisztelettel beszélt az ellenfelünkről („Nem célunk, hogy megalázzuk őket”), ahogyan az irányító Vámos Petra is kiemelte, hogy míg nekünk az egyik legfontosabb a sérülések elkerülése, az irániaknak már a tornán itt lenni sem mindennapi élmény.

Bordás Réka is betalált Irán ellen (Fotó: Árvai Károly)

A mieink keretében a két nappal korábban Szenegál ellen 26–17-re megnyert nyitányhoz képest két változás is történt, Szemerey Zsófi és Papp Nikoletta helyén Bukovszky Anna és Csíkos Luca kapta meg a lehetőséget. Mindketten éltek is vele, a balátlövő Csíkos rögtön az első megmozdulásából gólt szerzett, majd a második félidőben megérkezett a kapuba Bukovszky is.

Nem telt el két perc, és rögtön a földre került egy játékos: az iráni Nasztaran Kudzarifarahani amellett, hogy megsérült az ütközésben, még két percre ki is állították érte… Már az első percekben könnyedén sikerült meglépni, pedig a szélsebes Márton Gréta csak az első félidő közepén kezdte el megfutni az ellenfelet a mieink labdaszerzéseiből.

A szünet előtt Albek Anna is növelhette az önbizalmát, a fiatal jobbátlövő csak az egyike volt azoknak a kispadról érkezőknek, akik a 27–7-tel véget érő első harminc percben megszórták magukat. A szünetben pontosan annyi lőtt góllal álltunk, mint a 2005-ben elért, abszolút vb-rekordot jelentő, ausztrálok elleni 57–9 alkalmával.

Simon Petra és Márton Gréta is kivette a részét a sikerből (Fotó: Árvai Károly)

Nagy kérdés volt, hogy ennek a túlszárnyalása mennyire volt reális, ennél sokkal nemesebb célnak tűnt, hogy minden magyar mezőnyjátékos gólt szerezzen. Erre a 45. percben sor is került, utolsóként Kuczora Csenge iratkozott fel az eredményjelzőre.

A magyar válogatott 47–13-ra legyőzte Iránt, így a Svájc elleni hétfő esti csoportdöntőn százszázalékos együttesek fognak összecsapni. Ez a mostani két pont valószínűleg nem fog számítani a legjobb nyolc közé jutásért, de az alpesi országgal szemben már ilyen szempontból is figyelnünk kell az eseményeket.