Nemzeti Sportrádió

Van Wetering és Housheer remek játékával simán nyert Hollandia a női kézilabda-vb-n

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.11.30. 22:01
null
A győriek ásza, Dione Housheer (48) csapata egyik legjobbja volt Egyiptom ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Hollandia női kézi-vb Egyiptom női kézilabda-vb női kézilabda-világbajnokság
A női kézilabda-világbajnokság E-csoportjának vasárnap esti mérkőzésén a társrendező Hollandia 37–15-re legyőzte Egyiptomot.

A rotterdami mérkőzésen első negyedórájában Egyiptom még jól tartotta magát a világbajnokság egyik titkos esélyese, Hollandia ellen, de a félidő második felétől beindult a holland henger: a háromgólos hazai vezetés a félidő végéig percek alatt nyolcgólosra duzzadt, köszönhetően annak, hogy a társrendező a 23. perctől egyetlen gólt sem kapott, lőtt mellé viszont egymás után hatot.

A második félidőben a hollandok továbbra is kedvük szerint lőtték a gólokat, miközben Egyiptom alig tudott a kapuba találni.

A meccset 37–15-re nyerte meg Hollandia, és második sikerével biztosította helyét a középdöntőben. A győri kontingens tagjai közül a mezőny egyik legjobbja, Dione Housheer hét gólt szerzett, de még rajta is túltett Bo van Wetering, aki nyolcszor volt eredményes. Kelly Dulfer nem talált be a kapuba, ahogy a ferencvárosi Angela Malestein sem. A volt győri kapus, Rinka Duijndam 52 százalékos hatékonysággal védett a narancsmezesek kapujában.

Kapcsolódó tartalom

Németország és Spanyolország is csoportelsőként jutott középdöntőbe a női kézilabda-vb-n

Középdöntőbe jutott a francia és az osztrák válogatott is.

Feröer sima győzelemmel zárta a csoportkört, és középdöntőbe jutott a női kézilabda-vb-n

Továbbjutottak a lengyelek és az izlandiak is.

KÉZILABDA 
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. forduló
E-csoport (Rotterdam)
Hollandia–Egyiptom 37–15 (18–10)
Ld: Van Wetering 8, Housheer 7, Sprengers 6, ill. Abdelneim 4
Ausztria–Argentína 27–23 (12–12)
Ld: Ivancok-Soltic 8, Schlegel 6, ill. Casasola 6

1. Hollandia2269–40+29 4   
2. Ausztria2256–43+13 4   
3. Argentína2248–59–11 0   
4. Egyiptom2235–66–31 0   
az állás

F-csoport ('s-Hertogenbosch)
Franciaország–Kína 47–21 (26–12)
Ld: Wajoka 7, Grandveau, Granier, Foppa 6-6, ill. Liu 6
Lengyelország–Tunézia 29–26 (13–13)
Ld: Balsam 7, Kochaniak 6, ill. Ep Kerkeni 8

1. Franciaország2290–39+51 4   
2. Lengyelország2265–46+19 4   
3. Tunézia2244–72–28 0   
4. Kína2241–83–42 0   
az állás

3. forduló
C-csoport (Stuttgart)
Németország–Szerbia 31–20 (17–10)
Ld: Döll 8, Hauf 4, ill. Cvijics 5, Vukajlovic 4
Izland–Uruguay 33–19 (17–7)
Ld: Erlingsdóttir 6, Sturludóttir 5, ill. Castiella 5

1. Németország33101–57+44 6   
2. Szerbia32178–76+2 4   
3. Izland31284–78+6 2   
4. Uruguay3350–102–52 0   
A VÉGEREDMÉNY

D-csoport (Trier)
Montenegró–Spanyolország 26–31 (11–15)
Ld: Vukcsevics, Brnovics 7-7, ill. Fdez. Fraga 8, So Delgado 5
Feröer–Paraguay 36–25 (16–13)
Ld: Nólsoy 6, Weyhe 5, ill. I. Mora 9., Fe. Estigar 5

1. Spanyolország32182–70+12 4   
2. Montenegró32192–83+9 4   
3. Feröer32190–82+8 4   
4. Paraguay3367–96–29 0   
A VÉGEREDMÉNY

 

Hollandia női kézi-vb Egyiptom női kézilabda-vb női kézilabda-világbajnokság
Legfrissebb hírek

Németország és Spanyolország is csoportelsőként jutott középdöntőbe a női kézilabda-vb-n

Kézilabda
3 órája

„Láttam, hogy nem bírják el” – Bordás Réka egyből tudta, hogy segítenie kell a sérült iráni játékosnak

Kézilabda
4 órája

Feröer sima győzelemmel zárta a csoportkört, és középdöntőbe jutott a női kézilabda-vb-n

Kézilabda
5 órája

Unokatestvérként bármikor számíthatnak egymásra – a válogatottban került újra egy csapatba Klujber Katrin és Grosch Vivien

Kézilabda
6 órája

Női kéziseink szerint ezt vihetjük magunkkal az Irán elleni 34 gólos sikerből

Kézilabda
23 órája

Női kézi-vb: Svájc nyert a csoportunkban; Románia és Dánia is a mieink ellenfele lesz a középdöntőben

Kézilabda
Tegnap, 22:20

Golovin Vlagyimir: Inkább gólokat akartunk lőni, és semmi mással nem foglalkozni

Kézilabda
Tegnap, 22:11

A magyar válogatott meg sem állt 47 gólig Irán ellen a világbajnokságon

Kézilabda
Tegnap, 22:00
Ezek is érdekelhetik