Van Wetering és Housheer remek játékával simán nyert Hollandia a női kézilabda-vb-n
A rotterdami mérkőzésen első negyedórájában Egyiptom még jól tartotta magát a világbajnokság egyik titkos esélyese, Hollandia ellen, de a félidő második felétől beindult a holland henger: a háromgólos hazai vezetés a félidő végéig percek alatt nyolcgólosra duzzadt, köszönhetően annak, hogy a társrendező a 23. perctől egyetlen gólt sem kapott, lőtt mellé viszont egymás után hatot.
A második félidőben a hollandok továbbra is kedvük szerint lőtték a gólokat, miközben Egyiptom alig tudott a kapuba találni.
A meccset 37–15-re nyerte meg Hollandia, és második sikerével biztosította helyét a középdöntőben. A győri kontingens tagjai közül a mezőny egyik legjobbja, Dione Housheer hét gólt szerzett, de még rajta is túltett Bo van Wetering, aki nyolcszor volt eredményes. Kelly Dulfer nem talált be a kapuba, ahogy a ferencvárosi Angela Malestein sem. A volt győri kapus, Rinka Duijndam 52 százalékos hatékonysággal védett a narancsmezesek kapujában.
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. forduló
E-csoport (Rotterdam)
Hollandia–Egyiptom 37–15 (18–10)
Ld: Van Wetering 8, Housheer 7, Sprengers 6, ill. Abdelneim 4
Ausztria–Argentína 27–23 (12–12)
Ld: Ivancok-Soltic 8, Schlegel 6, ill. Casasola 6
|1. Hollandia
|2
|2
|–
|–
|69–40
|+29
|4
|2. Ausztria
|2
|2
|–
|–
|56–43
|+13
|4
|3. Argentína
|2
|–
|–
|2
|48–59
|–11
|0
|4. Egyiptom
|2
|–
|–
|2
|35–66
|–31
|0
F-csoport ('s-Hertogenbosch)
Franciaország–Kína 47–21 (26–12)
Ld: Wajoka 7, Grandveau, Granier, Foppa 6-6, ill. Liu 6
Lengyelország–Tunézia 29–26 (13–13)
Ld: Balsam 7, Kochaniak 6, ill. Ep Kerkeni 8
|1. Franciaország
|2
|2
|–
|–
|90–39
|+51
|4
|2. Lengyelország
|2
|2
|–
|–
|65–46
|+19
|4
|3. Tunézia
|2
|–
|–
|2
|44–72
|–28
|0
|4. Kína
|2
|–
|–
|2
|41–83
|–42
|0
3. forduló
C-csoport (Stuttgart)
Németország–Szerbia 31–20 (17–10)
Ld: Döll 8, Hauf 4, ill. Cvijics 5, Vukajlovic 4
Izland–Uruguay 33–19 (17–7)
Ld: Erlingsdóttir 6, Sturludóttir 5, ill. Castiella 5
|1. Németország
|3
|3
|–
|–
|101–57
|+44
|6
|2. Szerbia
|3
|2
|–
|1
|78–76
|+2
|4
|3. Izland
|3
|1
|–
|2
|84–78
|+6
|2
|4. Uruguay
|3
|–
|–
|3
|50–102
|–52
|0
D-csoport (Trier)
Montenegró–Spanyolország 26–31 (11–15)
Ld: Vukcsevics, Brnovics 7-7, ill. Fdez. Fraga 8, So Delgado 5
Feröer–Paraguay 36–25 (16–13)
Ld: Nólsoy 6, Weyhe 5, ill. I. Mora 9., Fe. Estigar 5
|1. Spanyolország
|3
|2
|–
|1
|82–70
|+12
|4
|2. Montenegró
|3
|2
|–
|1
|92–83
|+9
|4
|3. Feröer
|3
|2
|–
|1
|90–82
|+8
|4
|4. Paraguay
|3
|–
|–
|3
|67–96
|–29
|0