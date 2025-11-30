Van Wetering és Housheer remek játékával simán nyert Hollandia a női kézilabda-vb-n

A rotterdami mérkőzésen első negyedórájában Egyiptom még jól tartotta magát a világbajnokság egyik titkos esélyese, Hollandia ellen, de a félidő második felétől beindult a holland henger: a háromgólos hazai vezetés a félidő végéig percek alatt nyolcgólosra duzzadt, köszönhetően annak, hogy a társrendező a 23. perctől egyetlen gólt sem kapott, lőtt mellé viszont egymás után hatot.

A második félidőben a hollandok továbbra is kedvük szerint lőtték a gólokat, miközben Egyiptom alig tudott a kapuba találni.

A meccset 37–15-re nyerte meg Hollandia, és második sikerével biztosította helyét a középdöntőben. A győri kontingens tagjai közül a mezőny egyik legjobbja, Dione Housheer hét gólt szerzett, de még rajta is túltett Bo van Wetering, aki nyolcszor volt eredményes. Kelly Dulfer nem talált be a kapuba, ahogy a ferencvárosi Angela Malestein sem. A volt győri kapus, Rinka Duijndam 52 százalékos hatékonysággal védett a narancsmezesek kapujában.