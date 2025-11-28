Nagy meglepetés a női kézilabda-vb-n, az újonc Feröer megverte az Ambros Martín vezette spanyolokat

F-csoport

A lengyelek 5–5-öt követően zsinórban négy gólt szereztek, és ezt a különbséget meg is őrizték a szünetig, ami lehetett volna nagyobb is, tekintve, hogy vezettek 14–8-ra is. A fordulást követően a kínaiak leszakadtak, és végül nagyon kikaptak. A lengyel válogatottban a DVSC kapusa, Adrianna Placzek 27 százalékkal védett a 36–20-as eredménnyel záruló összecsapáson.

A címvédő ellen Tunézia bő tíz percen át tartotta magát, ám már a szünetre eldőlt a mérkőzés, amikor 21–12 volt az állás. A második félidőben már csak a különbség volt a kérdés, a franciák meg is szórták ellenfelüket, 43–18-ra nyertek. Az NB I-ben szereplő játékosok közül Hatadou Sako (ETO) 25 százalékkal védett, Alicia Toublanc (DVSC) három gólt szerzett, Emma Jacques (Esztergom) egyszer talált be, Orlane Kanor (FTC) viszont kimaradt a meccskeretből a franciáknál.

E-csoport

Az osztrákok 5–7 után fordítottak, de az első félidő még szoros volt, a fordulás után viszont elhúztak 20–16-ra. Ekkor kicsit megtorpantak a „sógorok”, és Egyiptom három gólt faragott a hátrányából, további zárkózásra azonban nem futotta az erejéből. A DVSC-ben kézilabdázó balátlövő, Ines Ivancok két góllal vette ki a részét a 29–20-as sikerből.

A társházigazda remekül védekezett, így 17 perc után 8–4-re vezetett, viszont nagyon nem tudta leszakítani az argentinokat. Akadt hétgólos különbség, ám a dél-amerikaiak tartották magukat, többször is csökkentették hátrányukat. Igazán közel viszont nem jutottak, a hollandok 32–25-ös sikerrel kezdték a vb-t. A győri kontingens tagjai közül Kelly Dulfer öt, Dione Housheer négy, Bo van Wetering egy góllal zárt, míg a ferencvárosi Angela Malestein négyszer talált a kapuba.

D-csoport

Az Alba Fehérvár-vezetőedző, Szuzana Lazovics által irányított Montenegró 7–6-nál tempót váltott, és ötgólos előnyre tett szert, innentől pedig már végig kézben tartotta a mérkőzést. Marija Marszenics 58 százalékkal védett, ez is kellett ahhoz, hogy 34–25-re megverjék Paraguayt, amivel bejutottak a középdöntőbe. Az NB I-es Mosonmagyaróvárban légióskodó Katarina Dzsaferovics négy, Andrijana Tatar három gólt szerzett a dél-amerikaiak ellen.

A korábbi ETO-edző, Ambros Martín által irányított spanyolok igencsak megszenvedtek (sőt!), pedig az első félidőben még három góllal vezettek, és úgy tűnt, képesek lesznek növelni a különbséget. Feröer azonban a 37. percben már 16–15-ös előnyben volt, majd fej fej mellett haladtak a felek. Spanyolország 21–21-et követően el tudott menni két góllal, ám a feröeriek ismét egyenlítettek, majd a vezetést is megszerezték. A spanyolok az utolsó percben – az időkérésük után – az egyenlítésért támadtak, ám Kaba Gassama lövését hárította a 39 százalékkal védő Rakul Wardum, és még Jana Mittún bevitte a kegyelemdöfést – a története második világbajnoki mérkőzését játszó Feröer nagy meglepetésre 27–25-re győzött.

C-csoport

A német keretből ezúttal kimaradt Emily Vogel, mivel kisebb megfázással bajlódik, de válogatottja tudta nélkülözni az FTC balátlövőjét, nélküle is sima győzelmet aratott. A társházigazda ugyan 5–1 után kicsit veszített a lendületéből, így egygólosra csökkent a különbség, ám hamar 10–4-re módosult az állás. Uruguay a második félidőben már nemcsak támadásban, hanem védekezésben sem tudott felnőni a feladathoz, így nagyon sima, 38–12-es vereséget szenvedett, míg a németek ezzel a sikerrel már biztosan középdöntősök.

A németek 26 góllal nyertek (Fotó: Getty Images)

Az első félidő első negyedórája szoros volt, ezt követően a szerbek elmentek négy góllal, a szünet után pedig már héttel is vezettek. Izland képes volt feljönni mínusz ötre, de úgy tűnt, a fordításra nem lesz esélye, azonban déli szomszédaink 25–19-et követően majdnem 10 percen át nem találtak be, és egygólosra csökkent az előnyük. Az izlandiak nagyot harcoltak, ám a szerbek 27–26-ra nyertek, és ezzel tovább is jutottak. A mezőny legeredményesebb játékosa az Érden korábban hat éven át kézilabdázó jobbszélső, Katarina Krpezs-Slezák, valamint a Békéscsabán és Érden is megforduló balátlövő, Jovana Szkrobics volt hét-hét góllal, de az FTC beállója, Dragana Cvijics sem sokkal maradt el tőlük a maga hat találatával.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

E-csoport (Rotterdam)

Ausztria–Egyiptom 29–20 (14–12)

Ld: Schlegel 6, Stankovic 6, ill. Gadallah 6, Mahmud 4

Hollandia–Argentína 32–25 (16–11)

Ld: Dulfer 5, ill. Karsten 8

F-csoport ('s-Hertogenbosch)

Lengyelország–Kína 36–20 (16–12)

Ld: Balsam 9, ill. Cs. Liu 7

Franciaország–Tunézia 43–18 (21–12)

Ld: Wajoka 10, Bouktit 6, Granier 6, ill. Auidzs 5

2. FORDULÓ

C-csoport (Stuttgart)

Németország–Uruguay 38–12 (15–7)

Ld: Engel 7, Kühne 7, Döll 6, ill. C. Barreiro 2, Bianco 2, R. González 2, Grieco 2, Guichón 2

Szerbia–Izland 27–26 (19–13)

Ld: Krpezs-Slezák 7, Szkrobics 7, Cvijics 6, ill. Erlingsdóttir 5, E. Thorkelsdóttir 5

A C-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Németország 2 2 – – 70–37 +33 4 2. Szerbia 2 2 – – 58–45 +13 4 3. Izland 2 – – 2 51–59 –8 0 4. Uruguay 2 – – 2 31–69 –38 0

D-csoport (Trier)

Montenegró–Paraguay 34–25 (19–13)

Ld: A. Marszenics 6, Pletikoszics 5, Trivics 5, ill. Insfrán 8

Spanyolország–Feröer 25–27 (14–11)

Ld: So Delgado-Pinto 7, ill. Brandenborg 7, Mittún 6