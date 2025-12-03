Női kézi-vb: Japán elkapta Svájcot a mieink középdöntős csoportjában



A hétköznap fél négyes kezdés ellenére egész sokan kijöttek a Rotterdam Ahoyba Japán és Svájc nyitó meccsére a mieink csoportjában, persze a hangulat meg sem közelítette a kedd estit, amikor 9000 holland szurkoló előtt aratott újabb győzelmet a társházigazda Hollandia.

A mindenki számára kellemetlen stílust képviselő Japán visszafogottabb kezdés után a svájciakat is sikeresen zavarta össze, és egy 7–1-es sorozattal ellépett európai ellenfelétől. A sokat hibázó alpesieknél ezúttal a beálló, Tabea Schmid sem tudott villogni, bár a szünetig így sikerült közte háromra visszajönniük a meccsbe.

A második félidőben volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, az egyenlítés is összejöhet Svájcnak, ám 17–16 után ismét a japánok találtak be ötször, és ezt az előnyüket már nem engedték elveszni. A végén nagy körtánccal ünnepelték meg a győzelmet.

A japánok irányítója, Aizava Nacuki nagyot játszott, nyolc góljával főszerepet vállalt a sikerben.

A IV. csoportban Angola fontos győzelmet aratott Csehország ellen, mert így életben tartotta továbbjutási esélyét a negyeddöntőbe. A cseheknél Valerie Smetková, a Szombathelyi KKA-ban játszó jobbszélső három gólt szerzett, és két gólpasszt adott (R. P.)

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT (ROTTERDAM)

Japán–Svájc 27–21 (13–10)

Később

18.00: MAGYARORSZÁG–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Dánia–Szenegál

I. CSOPORT 1. Dánia 2 2 – – 75–50 +25 4 2. MAGYARORSZÁG 2 2 – – 58–42 +16 4 3. Románia 2 1 – 1 62–66 –4 2 4. Japán 3 1 – 2 73–88 –15 2 5. Svájc 3 1 – 2 71–83 –12 2 6. Szenegál 2 – – 2 41–51 –10 0

IV. CSOPORT (DORTMUND)

Csehország–Angola 25–28 (13–15)

18.00: Brazília–Dél-Korea

20.30: Norvégia–Svédország (Tv: M4 Sport)