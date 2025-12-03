Női kézi-vb: Japán elkapta Svájcot a mieink középdöntős csoportjában

Nemzeti Sportrádió

2025.12.03. 17:03
Aizava Nacuki nagyot játszott (Fotó: AFP)
A női kézilabda-világbajnokság középdöntős szakaszának 1. fordulójában újabb európai ellenfelet győzött le a japán válogatott: a mieinket is a soraiban tudó világbajnoki középdöntős csoport nyitó meccsén 27–21-re nyert az újonc Svájc ellen.


A hétköznap fél négyes kezdés ellenére egész sokan kijöttek a Rotterdam Ahoyba Japán és Svájc nyitó meccsére a mieink csoportjában, persze a hangulat meg sem közelítette a kedd estit, amikor 9000 holland szurkoló előtt aratott újabb győzelmet a társházigazda Hollandia.

A mindenki számára kellemetlen stílust képviselő Japán visszafogottabb kezdés után a svájciakat is sikeresen zavarta össze, és egy 7–1-es sorozattal ellépett európai ellenfelétől. A sokat hibázó alpesieknél ezúttal a beálló, Tabea Schmid sem tudott villogni, bár a szünetig így sikerült közte háromra visszajönniük a meccsbe.

A második félidőben volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, az egyenlítés is összejöhet Svájcnak, ám 17–16 után ismét a japánok találtak be ötször, és ezt az előnyüket már nem engedték elveszni. A végén nagy körtánccal ünnepelték meg a győzelmet.

A japánok irányítója, Aizava Nacuki nagyot játszott, nyolc góljával főszerepet vállalt a sikerben.

A IV. csoportban Angola fontos győzelmet aratott Csehország ellen, mert így életben tartotta továbbjutási esélyét a negyeddöntőbe. A cseheknél Valerie Smetková, a Szombathelyi KKA-ban játszó jobbszélső három gólt szerzett, és két gólpasszt adott (R. P.)

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG 
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
Japán–Svájc 27–21 (13–10)
Később
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Dánia–Szenegál

    
I. CSOPORT
1. Dánia2275–50+254
2. MAGYARORSZÁG2258–42+164
3. Románia21162–66–42
4. Japán31273–88–152
5. Svájc31271–83–122
6. Szenegál2241–51–100

IV. CSOPORT (DORTMUND)
Csehország–Angola 25–28 (13–15)
18.00: Brazília–Dél-Korea
20.30: Norvégia–Svédország (Tv: M4 Sport)

    
IV. CSOPORT
1. Norvégia2265–38+274
2. Brazília2259–49+104
3. Angola32181–79+24
4. Svédország21158–54+42
5. Csehország3370–87–170
6. Dél-Korea2242–68–260

 

 

női kézilabda-világbajnokság 2025 női kézi-vb női kézilabda-vb női kézilabda-vilábajnokság
