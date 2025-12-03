Női kézi-vb: Japán elkapta Svájcot a mieink középdöntős csoportjában
A hétköznap fél négyes kezdés ellenére egész sokan kijöttek a Rotterdam Ahoyba Japán és Svájc nyitó meccsére a mieink csoportjában, persze a hangulat meg sem közelítette a kedd estit, amikor 9000 holland szurkoló előtt aratott újabb győzelmet a társházigazda Hollandia.
A mindenki számára kellemetlen stílust képviselő Japán visszafogottabb kezdés után a svájciakat is sikeresen zavarta össze, és egy 7–1-es sorozattal ellépett európai ellenfelétől. A sokat hibázó alpesieknél ezúttal a beálló, Tabea Schmid sem tudott villogni, bár a szünetig így sikerült közte háromra visszajönniük a meccsbe.
A második félidőben volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, az egyenlítés is összejöhet Svájcnak, ám 17–16 után ismét a japánok találtak be ötször, és ezt az előnyüket már nem engedték elveszni. A végén nagy körtánccal ünnepelték meg a győzelmet.
A japánok irányítója, Aizava Nacuki nagyot játszott, nyolc góljával főszerepet vállalt a sikerben.
|A IV. csoportban Angola fontos győzelmet aratott Csehország ellen, mert így életben tartotta továbbjutási esélyét a negyeddöntőbe. A cseheknél Valerie Smetková, a Szombathelyi KKA-ban játszó jobbszélső három gólt szerzett, és két gólpasszt adott (R. P.)
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
Japán–Svájc 27–21 (13–10)
Később
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Dánia–Szenegál
|I. CSOPORT
|1. Dánia
|2
|2
|–
|–
|75–50
|+25
|4
|2. MAGYARORSZÁG
|2
|2
|–
|–
|58–42
|+16
|4
|3. Románia
|2
|1
|–
|1
|62–66
|–4
|2
|4. Japán
|3
|1
|–
|2
|73–88
|–15
|2
|5. Svájc
|3
|1
|–
|2
|71–83
|–12
|2
|6. Szenegál
|2
|–
|–
|2
|41–51
|–10
|0
IV. CSOPORT (DORTMUND)
Csehország–Angola 25–28 (13–15)
18.00: Brazília–Dél-Korea
20.30: Norvégia–Svédország (Tv: M4 Sport)
|IV. CSOPORT
|1. Norvégia
|2
|2
|–
|–
|65–38
|+27
|4
|2. Brazília
|2
|2
|–
|–
|59–49
|+10
|4
|3. Angola
|3
|2
|–
|1
|81–79
|+2
|4
|4. Svédország
|2
|1
|–
|1
|58–54
|+4
|2
|5. Csehország
|3
|–
|–
|3
|70–87
|–17
|0
|6. Dél-Korea
|2
|–
|–
|2
|42–68
|–26
|0