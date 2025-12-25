Megszülettek Győri-Lukács Viktória ikerlányai
Megszülettek Győri-Lukács Viktória és Győri Mátyás gyermekei – adta hírül szerdán Facebook-oldalán a kézilabdázókat foglalkoztató Győri Audi ETO KC.
„Amikor még abban a hitben voltunk, hogy kisfiú lesz, egyből tudtunk választani nevet. Lánynév már évek óta volt a fejünkben, de azzal nem számoltunk, hogy szükség lesz még egyre. Tehát a második okozott fejtörést, aztán ebben is meg tudtunk egyezni, és mindkettő nagyon tetszik nekünk” – mesélte korábban lapunknak Győri-Lukács Viktória.
„Ennél boldogabb karácsonyunk nem is lehetne! Zoé és Emma megérkeztek karácsonyra. Nagyon örülünk, hogy mindenki egészséges és együtt ünnepelhetünk!” – nyilatkozta a játékos a Győr Facebook-oldalának.
Kézilabda
