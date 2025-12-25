Nemzeti Sportrádió

Megszülettek Győri-Lukács Viktória ikerlányai

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.25. 09:40
Címkék
kézilabda női kézilabda újszülött Győri-Lukács Viktória
Megszülettek Győri-Lukács Viktória és Győri Mátyás gyermekei – adta hírül szerdán Facebook-oldalán a kézilabdázókat foglalkoztató Győri Audi ETO KC.

„Amikor még abban a hitben voltunk, hogy kisfiú lesz, egyből tudtunk választani nevet. Lánynév már évek óta volt a fejünkben, de azzal nem számoltunk, hogy szükség lesz még egyre. Tehát a második okozott fejtörést, aztán ebben is meg tudtunk egyezni, és mindkettő nagyon tetszik nekünk” – mesélte korábban lapunknak Győri-Lukács Viktória.

„Ennél boldogabb karácsonyunk nem is lehetne! Zoé és Emma megérkeztek karácsonyra. Nagyon örülünk, hogy mindenki egészséges és együtt ünnepelhetünk!” – nyilatkozta a játékos a Győr Facebook-oldalának.


 

Kézilabda
2025.09.23. 11:23

Győri-Lukács Viktória: Amikor az érem hozzáért a hasamhoz, eszembe jutott, hogy hárman állunk a dobogón

INTERJÚ. A kétszeres BL-győztes, Eb-bronzérmes jobbszélső alig várja az ikerlányok érkezését, azonban a kézilabdapályán is vannak még nagy céljai.

 

 

kézilabda női kézilabda újszülött Győri-Lukács Viktória
Legfrissebb hírek

Szuzana Lazovics: Nincs időm főzni karácsonykor, a Kozármislenyt fogom elemezni

Kézilabda
Tegnap, 9:04

Elek Gábor a továbbjutás után: Semennyire sem vagyok elégedett!

Kézilabda
Tegnap, 8:34

Az Esztergom óriási izgalmak után jutott tovább a női kézilabda Magyar Kupában

Kézilabda
2025.12.23. 20:28

Kirsner Erika: Maximálisan elégedett vagyok a pályafutásommal

Kézilabda
2025.12.23. 07:01

A Mosonmagyaróvár és az MTK is 38 gólt lőve nyert a női kézilabda Magyar Kupában

Kézilabda
2025.12.22. 19:23

Kézilabda: Nagy Benedek 12 védéssel járult hozzá csapata győzelméhez – körkép

Kézilabda
2025.12.21. 22:29

Európai kézilabdaligák: tíz magyar gól a spanyol férfiligában

Kézilabda
2025.12.20. 22:01

Budaörsön jutott negyeddöntőbe a Vác a női kézi Magyar Kupában

Kézilabda
2025.12.20. 20:11
Ezek is érdekelhetik