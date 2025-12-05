Női kézi-vb: nyertek a svédek, továbbra sincs pontja Dél-Koreának a középdöntőben

Nemzeti Sportrádió

2025.12.05. 19:36
Nathalie Hagman volt a svédek vezére (Fotó: Imago)
Újabb két ponttal gazdagodott a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében a svéd válogatott, amely Dél-Koreát múlta felül pénteken a IV. csoportban.

Az már délután eldőlt a IV. csoportban, hogy Brazília továbbjutó helyen végez, a dél-amerikaiakat már csak a késő este játszó Norvégia előzheti meg a tabellán. A svédek így is komolyan vették a pénteki meccset: az ellenfél, Dél-Korea csak a mérkőzés legelején tudott egyenlíteni (1–1), utána végig hátrányban játszott. 13 gól volt a két csapat közti legnagyobb különbség, a vége ehhez képest valamivel szorosabb lett: 32–27-re nyertek a svédek.

A Győri Audi ETO svéd légiósai elemükben voltak: Nathalie Hagman hét, Linn Blohm pedig négy gólt szerzett. A DVSC Schaefflert erősítő Kristin Thorleifsdóttir kétszer volt eredményes.

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
IV. CSOPORT (DORTMUND)
Svédország–Dél-Korea 32–27 (20–11)
Ld: Hagman 7, Blohm, Lerby 4, ill. Gim 7, Vo 5
Később
20.30: Csehország–Norvégia
Korábban
Angola–Brazília 26–32 (15–18)

1. Brazília44123–100+23 8   
2. Norvégia33104–64+40 6   
3. Svédország422116–120–4 4   
4. Angola422107–111–4 4   
5. Csehország3370–87–17 0   
6. Dél-Korea4494–132–38 0   

 

 

