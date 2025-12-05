Női kézi-vb: nyertek a svédek, továbbra sincs pontja Dél-Koreának a középdöntőben
Az már délután eldőlt a IV. csoportban, hogy Brazília továbbjutó helyen végez, a dél-amerikaiakat már csak a késő este játszó Norvégia előzheti meg a tabellán. A svédek így is komolyan vették a pénteki meccset: az ellenfél, Dél-Korea csak a mérkőzés legelején tudott egyenlíteni (1–1), utána végig hátrányban játszott. 13 gól volt a két csapat közti legnagyobb különbség, a vége ehhez képest valamivel szorosabb lett: 32–27-re nyertek a svédek.
A Győri Audi ETO svéd légiósai elemükben voltak: Nathalie Hagman hét, Linn Blohm pedig négy gólt szerzett. A DVSC Schaefflert erősítő Kristin Thorleifsdóttir kétszer volt eredményes.
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
IV. CSOPORT (DORTMUND)
Svédország–Dél-Korea 32–27 (20–11)
Ld: Hagman 7, Blohm, Lerby 4, ill. Gim 7, Vo 5
Később
20.30: Csehország–Norvégia
Korábban
Angola–Brazília 26–32 (15–18)
|1. Brazília
|4
|4
|–
|–
|123–100
|+23
|8
|2. Norvégia
|3
|3
|–
|–
|104–64
|+40
|6
|3. Svédország
|4
|2
|–
|2
|116–120
|–4
|4
|4. Angola
|4
|2
|–
|2
|107–111
|–4
|4
|5. Csehország
|3
|–
|–
|3
|70–87
|–17
|0
|6. Dél-Korea
|4
|–
|–
|4
|94–132
|–38
|0