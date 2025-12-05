Női kézi-vb: nyertek a svédek, továbbra sincs pontja Dél-Koreának a középdöntőben

Az már délután eldőlt a IV. csoportban, hogy Brazília továbbjutó helyen végez, a dél-amerikaiakat már csak a késő este játszó Norvégia előzheti meg a tabellán. A svédek így is komolyan vették a pénteki meccset: az ellenfél, Dél-Korea csak a mérkőzés legelején tudott egyenlíteni (1–1), utána végig hátrányban játszott. 13 gól volt a két csapat közti legnagyobb különbség, a vége ehhez képest valamivel szorosabb lett: 32–27-re nyertek a svédek.

A Győri Audi ETO svéd légiósai elemükben voltak: Nathalie Hagman hét, Linn Blohm pedig négy gólt szerzett. A DVSC Schaefflert erősítő Kristin Thorleifsdóttir kétszer volt eredményes.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

IV. CSOPORT (DORTMUND)

Svédország–Dél-Korea 32–27 (20–11)

Ld: Hagman 7, Blohm, Lerby 4, ill. Gim 7, Vo 5

Később

20.30: Csehország–Norvégia

Korábban

Angola–Brazília 26–32 (15–18)