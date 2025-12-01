Női kézi-vb: Japánnal is találkozunk a középdöntőben, Szenegál is továbbjutott

Az A-csoportban Japán kemény mérkőzésen megverte Horvátországot, ezzel középdöntőbe jutott. Az első félidő eseményei nagyon szorosan alakultak, a leggyakoribb állás a döntetlen volt. A horvátok többször kerültek előnybe a japánoknál, kétgólos előnyt is csak nekik sikerült – mindössze kétszer – kialakítaniuk, a félidő azonban az ázsiaiak remek hajrájával, Clare Francis Gray és a meccs legjobb dobója, a nyolc találatig jutó Aizava Nacuki góljaival 10–10-es döntetlennel zárult.

A szünet után a 2021 és 2022 között Szombathelyen, jelenleg pedig Kaproncán kézilabdázó Kristina Prkacin góljával először még a horvátok vezettek, a japánok azonban két perc leforgása alatt fordítottak, a 38. percre pedig már 15–11-re növelték előnyüket. Déli szomszédunk inenntől végig az eredmény után loholt, Japánnak pedig egy kihagyott hétméteres és két kapufa is belefért. Az egyre kétségbeesettebben támadó horvátok védelme mindinkább szellőssé vált, miközben több nagy helyzetük is kimaradt – a japánok bő egy perccel a vége előtt már hét góllal is vezettek, és hattal nyertek. A mérkőzésen pályára lépő egyetlen NB I-es légiós, az Alba Fehérvárban szereplő horvát Katarina Pavlovic egyszer volt eredményes. 25–19

A magyar válogatott csoportja – a B-jelű négyes – két, a forduló előtt még pont nélküli csapatának meccse vonzotta a legkevesebb nézőt ’s-Hertogenboschban, pedig a találkozó a harmadik továbbjutó kilétéről döntött. A papírforma és az eddig látottak természetesen Szenegál sikerét ígérték, Irán ehhez képest egész jól tartotta magát az első félidőben. Ugyan csak a hatodik percben jött az első góljuk, utána hatgólos hátrányból egészen kettőre jöttek fel a szünetig, magukat is egyre inkább belehergelve a mérkőzésbe.

Az afrikaiak ziccereket is rontottak, ennek ellenére a második félidőben már kidomborodott a két csapat közötti tudásbeli különbség, Irán csak hat gólra volt képes harminc perc alatt. Szenegál biztos győzelemmel harcolta ki a középdöntős folytatást. 30–21

Szenegál mellett a G-csoportos Csehország és a H-ban szereplő Dél-Korea is az utolsó csoportmeccsén szerezte meg első győzelmét – középdöntőbe jutva. A csehek Kuba elleni sikerének motorja Charlotte Cholevová volt: a román Ramnicu Valcea balátlövője 11 gólt vágott a gyengén, mindössze 17%-os védési aránnyal teljesítő Danielys Herranz Reyes kapujába. A közép-európaiak 23-gólos különbséggel nyertek. A Szombathelyen légióskodó cseh jobbátlövő, Valerie Smetková egyszer talált be. 44–21

A dél-koreaiak 5–0-s rohammal kezdték összecsapásukat a kazahok ellen, akik nehezen találtak magukra. Kazahsztán mindhárom kapusát bevetette, ők hárman átlagosan mindössze 13%-os védési hatékonyságot nyújtak. Kazahsztán teljeseítménye az utolsó bő 10 percre tovább romlott, így Dél-Korea fölényes, tizennyolc gólos sikert aratott felettük. 35–17

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

A-CSOPORT (Rotterdam)

Japán–Horvátország 25–19

Később

20.30: Dánia–Románia

1. Dánia 2 2 – – 71–43 +28 4 2. Románia 2 2 – – 64–51 +13 4 3. Japán 3 1 – 2 71–86 –15 2 4. Horvátország 3 – – 3 67–93 –26 0 AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT csoport ('s-Hertogenbosch)

Szenegál–Irán 30–21

Később

20.30: MAGYARORSZÁG–Svájc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

1. MAGYARORSZÁG 2 2 – – 73–30 +43 4 2. Svájc 2 2 – – 59–33 +26 4 3. Szenegál 3 1 – 2 71–72 –1 2 4. Irán 3 – – 3 43–111 –68 0 A B-CSOPORT ÁLLÁSA

G-CSOPORT (Stuttgart)

Csehország–Kuba 44–21

Később

20.30: Svédország–Brazília

1. Svédország 2 2 – – 77–40 +37 4 2. Brazília 2 2 – – 69–42 +27 4 3. Csehország 3 1 – 2 89–80 +9 2 4. Kuba 3 – – 3 58–131 –73 0 A G-CSOPORT ÁLLÁSA

H-CSOPORT (Trier)

Dél-Korea–Kazahsztán 35–17

Később

20.30: Norvégia–Angola