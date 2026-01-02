Nemzeti Sportrádió

Női kézi: hosszabbított világbajnok jobbszélsőjével az FTC – hivatalos

2026.01.02. 16:22
Angela Malestein a Ferencváros játékosaként vonulna vissza (Fotó: Fradi.hu)
A női kézilabda NB I-ben szereplő FTC-Rail Cargo Hungaria hivatalos honlapján bejelentette, hogy Angela Malestein új szerződést kötött a klubbal.

A Ferencváros péntek délutáni közleménye szerint Angela Malestein új megállapodása 2028 nyaráig érvényes. A holland válogatott jobbszélsőnek határozott elképzelései vannak a zöld-fehérekkel kapcsolatban:

„Azt hiszem, számomra a Fradi a kezdetektől fogva szerelem első látásra, és nem is akarok már ezen a klubon kívül máshol játszani, szóval remélem, hogy továbbra is el tudjuk érni a céljainkat. Nem titok, hogy mi a célunk, szeretnénk megnyerni a Bajnokok Ligáját, és őszintén remélem, hogy képesek leszünk erre a Ferencvárossal. Az új szerződéssel a Fradi lesz az a csapat, amelynél a legtöbb időt eltöltöttem a pályafutásom során, de mégis rövidnek tűnik ez az időszak, mert ha valahol jól érzed magad, akkor repül az idő – és ez az érzés van bennem.”

Malestein 2020-ban érkezett az FTC-hez a német Bietigheimtől, és gyorsan a szurkolók egyik kedvencévé vált. Gólerős játékával és meghatározó szerepével eddig 241 mérkőzésen lépett pályára ferencvárosi színekben, ezeken 1070 gólt szerzett. Aktív részese volt a klub zsinórban megnyert négy Magyar Kupa-győzelmének, a 2021-es és 2024-es bajnoki címnek, valamint a 2023-as Bajnokok Ligája-ezüstéremnek.

A Ferencváros az elmúlt időszakban Bordás Rékával, Klujber Katrinnal, Márton Grétával és Simon Petrával is szerződést hosszabbított.

 

