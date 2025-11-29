Női kézi-vb: Svájc nyert a csoportunkban; Románia és Dánia is a mieink ellenfele lesz a középdöntőben

A-csoport

A román válogatott az első félidőben nehezen beírt a japánokkal, de az utolsó két és fél percben szerzett két góljának köszönhetően előnnyel mehetett a szünetre. A második félidőben egyenlített a távol-keleti csapat, de a hajrát nem bírta, keleti szomszédunk az utolsó 10 percben kiharcolta a győzelmet (31–27). Az majd a dánok elleni mérkőzésen dől el, hogy Románia kettő vagy annál több pontot visz-e tovább a középdöntőbe, ahol a csoportban a magyar válogatott is az ellenfele lesz.

Csupán 12 percen át volt szoros a horvátok és a dánok mérkőzése, utóbbiak 5–5 után elhúztak, és a szünetre hatgólos előnyt építettek ki. Az előző olimpia és világbajnokság bronzérmese, egyben a legutóbbi Eb ezüstérmese a második félidőben tovább növelte a különbséget, és magabiztosan nyert 35–24-re. Dánia is továbbjutott, s a mieinkkel egy csoportban szerepel majd a középdöntőben. A két győri légiós közül Helena Elver és Kristina Jörgensen is négy gólt szerzett.

B-csoport

Valószínűleg a hétvége is közrejátszott benne, mindenesetre a magyar válogatott csoportjának második meccsnapjára már jóval többen látogattak ki ’s-Hertogenboschban, és a növekedés főleg a helyi, holland kézilabda-kedvelőknek volt köszönhető. Ami nem változott, az a zsűriasztallal szemközti oldalon helyet foglaló, kereplős svájci szurkolók csoportja, ezúttal azonban egy hatfős, szenegáli „kemény mag” is felvette velük a hangpárbajt.

A meccs elején még 4–2-re az afrikaiak tudtak vezetni, utána azonban egy ötös sorozattal fordított az első vb-jén szereplő Svájc. Szenegál próbált lépést tartani európai ellenfelével, de Mia Emmeneggerék gyors középkezdésekből és lerohanásokból betalálva nem engedték ki a vezetést a kezükből. Az afrikaiak viszont gyakran tudták megjátszani a beállót vagy éppen falba befutót. A korábbi siófoki Gnonsiane Niombla és társai 11–11-nél ki is egyenlítettek, és a szünetre is csak minimális előnnyel mentek.

Szenegál a második félidőben a kapus, Justicia Toubissa egész pályás góljával került újra előnybe, ám mielőtt túlságosan belelkesedhettek volna az afrikaiak, kétszer is emberhátrányba kerültek, Svájc pedig sorozatban négy gólt elérve fordított. Az afrikaiak ezúttal sem adták könnyen a győzelmet, még a hajrában is folyamatosan tüzelték egymást, majd a védelmüket megnyitva egészen egyre zárkóztak fel az utolsó másodpercekben, azonban a kevesebb hibával játszó Svájc behúzta a meccset. Mindez azt jelenti, hogy két pontot már biztosan visz magával a középdöntőbe, míg ha Szenegál az utolsó fordulóban le is győzi Iránt, pont nélkül folytathatja. 25–24