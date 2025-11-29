Női kézi-vb: Svájc nyert a csoportunkban; Románia és Dánia is a mieink ellenfele lesz a középdöntőben

A-csoport
A román válogatott az első félidőben nehezen beírt a japánokkal, de az utolsó két és fél percben szerzett két góljának köszönhetően előnnyel mehetett a szünetre. A második félidőben egyenlített a távol-keleti csapat, de a hajrát nem bírta, keleti szomszédunk az utolsó 10 percben kiharcolta a győzelmet (31–27). Az majd a dánok elleni mérkőzésen dől el, hogy Románia kettő vagy annál több pontot visz-e tovább a középdöntőbe, ahol a csoportban a magyar válogatott is az ellenfele lesz.
Csupán 12 percen át volt szoros a horvátok és a dánok mérkőzése, utóbbiak 5–5 után elhúztak, és a szünetre hatgólos előnyt építettek ki. Az előző olimpia és világbajnokság bronzérmese, egyben a legutóbbi Eb ezüstérmese a második félidőben tovább növelte a különbséget, és magabiztosan nyert 35–24-re. Dánia is továbbjutott, s a mieinkkel egy csoportban szerepel majd a középdöntőben. A két győri légiós közül Helena Elver és Kristina Jörgensen is négy gólt szerzett.
B-csoport
Valószínűleg a hétvége is közrejátszott benne, mindenesetre a magyar válogatott csoportjának második meccsnapjára már jóval többen látogattak ki ’s-Hertogenboschban, és a növekedés főleg a helyi, holland kézilabda-kedvelőknek volt köszönhető. Ami nem változott, az a zsűriasztallal szemközti oldalon helyet foglaló, kereplős svájci szurkolók csoportja, ezúttal azonban egy hatfős, szenegáli „kemény mag” is felvette velük a hangpárbajt.
A meccs elején még 4–2-re az afrikaiak tudtak vezetni, utána azonban egy ötös sorozattal fordított az első vb-jén szereplő Svájc. Szenegál próbált lépést tartani európai ellenfelével, de Mia Emmeneggerék gyors középkezdésekből és lerohanásokból betalálva nem engedték ki a vezetést a kezükből. Az afrikaiak viszont gyakran tudták megjátszani a beállót vagy éppen falba befutót. A korábbi siófoki Gnonsiane Niombla és társai 11–11-nél ki is egyenlítettek, és a szünetre is csak minimális előnnyel mentek.
Szenegál a második félidőben a kapus, Justicia Toubissa egész pályás góljával került újra előnybe, ám mielőtt túlságosan belelkesedhettek volna az afrikaiak, kétszer is emberhátrányba kerültek, Svájc pedig sorozatban négy gólt elérve fordított. Az afrikaiak ezúttal sem adták könnyen a győzelmet, még a hajrában is folyamatosan tüzelték egymást, majd a védelmüket megnyitva egészen egyre zárkóztak fel az utolsó másodpercekben, azonban a kevesebb hibával játszó Svájc behúzta a meccset. Mindez azt jelenti, hogy két pontot már biztosan visz magával a középdöntőbe, míg ha Szenegál az utolsó fordulóban le is győzi Iránt, pont nélkül folytathatja. 25–24
G-csoport
A brazil csapat 2–5-tel kezdett, majd az első játékrészben végig loholt az eredmény után. A fordulást követően a csehek 17–12-re vezettek, de a 44. percben már 18–18-at mutatott az eredményjelző. Az utolsó 10 percben, 21–21 után a dél-amerikai válogatott állva hagyta ellenfelét, és végül hat góllal nyert. A győri Bruna de Paula hétszer volt eredményes, Milena Maria de Souza Menezes (Szombathely) és Rosa Kelly de Abreu (Dunaújváros) nem talált be. 28–22
Az olimpiai és vb-4. svédek negyedóra után 10 góllal vezettek, és a folytatásban sem kellett megizzadniuk, csak az volt a kérdés, mennyire akarják megszórni Kubát – megszórták, 46–17-es győzelmet arattak. A győri kontingens tagjai közül Anna Lagerquist nem került be a svédek meccskeretébe, pályára lépett viszont Linn Blohm és Nathalie Hagman (utóbbi három gólt szerzett), míg a debreceni Kristin Thorleifsdóttir kétszer talált be.
H-csoport
Angola 2–4 után zsinórban hat gólt szerzett, a 22. percben pedig már héttel vezetett. Többnyire az első félidő további részében, majd a fordulás után is maradt ez a különbség, de a végjátékban Dél-Korea még jobban leszakadt. Az afrikai együttes a 34–23-as győzelmével továbbra is hibátlan, és ott van a középdöntőben.
Nem volt kérdés, hogy Norvégia simán hozza a második mérkőzését, már az első félidőben 14 góllal vezettek. Az olimpiai bajnok és Eb-címvédő skandinávok Kazahsztán elleni 41–16-os győzelméből Emilie Hovden (ETO) nyolc, Kristine Breistöl (ETO) négy, Veronica Kristiansen (ETO) három, míg Vilde Ingstad (FTC-Rail Cargo Hungaria) egy góllal vette ki a részét.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-csoport (Rotterdam)
Románia–Japán 31–27 (16–14)
Ld: Grozav 8, Ostase 8, ill. Gray 7, Aizava 5, Josidome 5
Dánia–Horvátország 35–24 (16–10)
Ld: Halilcevic 6, A. Hansen 6, Scaglione 6, ill. Milosavljevic 5
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Dánia
|2
2
–
–
|71–43
|+28
|4
|2. Románia
|2
2
–
–
|64–51
|+13
|4
|3. Horvátország
|2
–
–
2
|48–68
|–20
|0
|4. Japán
|2
–
–
2
|46–67
|–21
|0
B-csoport ('s-Hertogenbosch)
Svájc–Szenegál 25–24 (14–13)
Ld: Baumann 6, Emmenegger 6, ill. Dapina 5, Niombla 4
Magyarország–Irán 47–13 (27–7)
Ld: Márton 9, Hársfalvi 7, Albek 6, ill. Badvi 3, Karimi 3
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. MAGYARORSZÁG
|2
2
–
–
|73–30
|+43
|4
|2. Svájc
|2
2
–
–
|59–33
|+26
|4
|3. Szenegál
|2
–
–
2
|41–51
|–10
|0
|4. Irán
|2
–
–
2
|22–81
|–59
|0
G-csoport (Stuttgart)
Brazília–Csehország 28–22 (12–15)
Ld: De Paula 7, Oliveira 7, ill. Kordovská 5, Cholevová 4, Smetková 4
Svédország–Kuba 46–17 (28–9)
Ld: Lerby 11, Axnér 8, ill. Téllez 5
|A G-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Svédország
|2
2
–
–
|77–40
|+37
|4
|2. Brazília
|2
2
–
–
|69–42
|+27
|4
|3. Csehország
|2
–
–
2
|45–59
|–14
|0
|4. Kuba
|2
–
–
2
|37–87
|–50
|0
H-csoport (Trier)
Angola–Dél-Korea 34–23 (19–13)
Ld: Kassoma 9, Rosario 6, ill. I Jong Jong 6
Norvégia–Kazahsztán 41–16 (21–7)
Ld: Hovden 8, Wollik 6, ill. Hasszahanova 4
|A H-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Norvégia
|2
2
–
–
|75–35
|+40
|4
|2. Angola
|2
2
–
–
|72–43
|+29
|4
|3. Dél-Korea
|2
–
–
2
|42–68
|–26
|0
|4. Kazahsztán
|2
–
–
2
|36–79
|–43
|0