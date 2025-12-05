A Japán elleni döntetlennel a magyar női kézilabda-válogatott 12 év után ismét vb-negyeddöntős!

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

I. CSOPORT (ROTTERDAM)

MAGYARORSZÁG–JAPÁN 26–26 (8–7)

Rotterdam, 485 néző. Vezette: Lemes, Sosa (uruguayiak)

MAGYARORSZÁG: Janurik – Falusi-Udvardi, VÁMOS P. 6, Papp N., TÓVIZI 3, Kuczora 2, MÁRTON G. 4. Csere: Szemerey (kapus), Klujber 2 (1), SIMON P. 5, Albek 1, Bordás R., KOVÁCS ANETT 3 . Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

JAPÁN: KAMETANI 1 – Akiyama 3, NAKAYAMA 3, AIZAWA 6 (3), Sahara 2, Sasaki 3, YOSHIDOME 6. Csere: Ueshima (kapus), Ohmatsuzawa 1, Matsuura, Gray 1, Kinjo. Szövetségi kapitány: Morten Soubak

Az eredmény alakulása. 9. p.: 1–4. 15. p.: 4–5. 27. p.: 8–5. 37. p.: 11–12. 43. p.: 13–15. 46. p.: 14–20. 52. p.: 18–21. 57. p.: 23–23

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 4/3

Ötödik világbajnoki mérkőzésén is egyértelmű esélyesként léphetett pályára női kézilabda-válogatottunk a vb-n. Golovin Vlagyimir együttese Szenegál, Irán, Svájc és Románia legyőzése után Japánnal szemben már a negyeddöntős helyét is biztosíthatta. Egy újabb pontszerzés már elég lett volna az üdvösséghez, de ennél azért a főszereplők is jóval magabiztosabban álltak a találkozóhoz.

Az ázsiai ország válogatottja egyike azon kevés Európán kívüli csapatnak, amely valódi veszélyt jelent még a legerősebb válogatottakra is. Az európai középmezőnyt pedig már ezen a vb-n is felülmúlja, elég a horvátok és a svájciak elleni győzelmeire gondolni, de két éve még a dánokat is megverték saját pályájukon.

A magyar meccskeretből ezúttal a kapus Bukovszky Anna mellett a balátlövő Faragó Lea maradt ki, kettejüknek a lelátón kellett helyet találniuk. Ez a szinte üres Ahoy Arénában sajnos nem volt nehéz ügy… A lelkes magyar szurkolótáborra továbbra sem lehetett panasz, hangjukkal ismét betöltötték ezt a nem kis teret, nem véletlenül emelik ki mindig a játékosok és a szövetségi kapitány is, mennyire fontos a támogatásuk. Ezen az estén még a Mikulás is magyar zászlót lengetett a lelátón, sőt még ajándékokat is osztogatott a különböző tájakról érkező maroknyi rajongónak.

Magas szintű védekezéssel nyitottuk a találkozót, a védőfal mögött Janurik Kingával a kapuban. Azonban a támadójátékunkat nem sikerült felpörgetni, a japánok jól „mozogták ki” a betörési kísérleteinket, a távoli zónából pedig az ötvenedszer válogatott Albek Anna megérkezéséig nem kísérleteztünk, óvatosak voltunk. Vámos Petra is szép csel után ugrott be, és szerezte meg az első gólunkat a 8. perc elején.

Sok kapufát dobott mindkét csapat, az apró pontatlanságok és a lassú iram miatt nagyon kevés gól esett. 4–1-es hátrányból nagy küzdelem árán visszakapaszkodtunk döntetlenre, Klujber Katrin volt eredményes. A 12. perc után majdnem nyolc percig nem sikerült betalálnunk, szerencsére eközben Japán is csak egyszer volt képes rá…

A védekezésünk továbbra is kifogástalanul működött, így a japánoknak is volt egy – még a miénknél is hosszabb – gól nélküli periódusa, 14:06 és 27:24 között Januriknak egyszer sem kellett a kapujából kivennie a labdát.

A 27. percben Tóvizi Petra mellett Bordás Réka is megérkezett, így két beállóval rohamoztunk. Ők ketten jól fixálták a japán védőket, Vámosnak könnyű dolga volt Márton Grétához passzolni, aki nem hibázott, amivel háromra nőtt az előnyünk. A szünet előtt Josidome Juki és Aizava Nacuki felhozta egy gólra a riválist (8–7).

Fotó: Árvai Károly

A térfélcsere után Kuczora Csenge megszerezte első átlövésgólját, a balátlövő nem sokkal később hétméterest lőhetett, de Kametani Szakura bravúrral kivédte. Japán néhány pillanattal később már a vezetést is átvette, majd még egy gólt szerzett. A vb eddigi legjobb magyar játékosa, Vámos vezérhez méltón próbálta meg kivezetni a mieinket a gödörből. Kulcskérdés volt, hogy minél gyorsabban minél többen csatlakozzanak hozzá, mert közben a távol-keletiek 14–11-re megléptek.

Golovin Vlagyimir a 39. percben időt kért, de hét perccel később még egyszer hasonlóképp kellett tennie. A hátrányunk ekkor már öt gól volt, semmi sem akart sikerülni, nem tudtunk mit kezdeni a megszokottnál teljesen más ritmusban kilépkedő védőkkel szemben. Sajnos újabb japán labdaszerzés következett, Omacuzava üres kapus gólja után a teljes kispadjuk úgy örült, mintha már megnyerték volna a találkozót.

Ekkor 20–14-ről kellett 13 perc alatt ledolgozni a hátrányt, a hét a hat elleni játékkal gyorsan szereztünk is hármat válasz nélkül. A japánok ugyanezzel a taktikai fegyverrel próbálták meg eldönteni a meccset, de nem adtuk meg magunkat! Kovács Anett és Márton Gréta révén a mi szélsőink pillanatai következtek, az irányító Simon Petra két gólja és Szemerey dupla védése után 23–23-ra egyenlítettünk.

Az utolsó három percben hihetetlen izgalmak következtek, 38 másodperccel a vége előtt Márton kapufás góljával egyenlítettünk, majd hősies védekezéssel megőriztük az ikszet.

A magyar válogatott 26–26-os döntetlent játszott Japán ellen, a mieink ezzel bejutottak a negyeddöntőbe. Legutóbb 2013-ban járt a legjobb nyolc között a nemzeti csapat, a vasárnap esti Dániával vívandó csoportdöntő már csak azt fogja eldönteni, hogy hányadik helyen végzünk a középdöntőben.

Korábban

Románia–Szenegál 37–17 (21–7)

20.30: Svájc–Dánia (Tv: M4 Sport)