Női kézilabda-világbajnokság: Magyarország–Szenegál

A magyar női kézilabda-válogatott Szenegál ellen kezdi meg a világbajnokságot. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő közvetítésünk segítségével!

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

20.30: Magyarország–Szenegál (10–7) (Tv: Duna World – 1. félidő, M4 Sport – 2. félidő) – élőben az NSO-n! A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir