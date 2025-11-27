Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda-világbajnokság: Magyarország–Szenegál

2025.11.27. 21:58
(Fotó: Árvai Károly)
Magyarország női kézilabda-világbajnokság 2025 élő közvetítés női kézi-vb magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokág Szenegál
A magyar női kézilabda-válogatott Szenegál ellen kezdi meg a világbajnokságot. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő közvetítésünk segítségével!

 

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-csoport ('s-Hertogenbosch)
20.30: Magyarország–Szenegál (10–7) (Tv: Duna World – 1. félidő, M4 Sport – 2. félidő) – élőben az NSO-n!

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

 

