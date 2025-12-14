A második félidő döntött, ötödször lett világbajnok a norvég női kézilabda-válogatott



NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

DÖNTŐ

NORVÉGIA–NÉMETORSZÁG 23–20 (11–11)

Rotterdam, 9000 néző. V: Álvarez, Bustamante (spanyolok)

NORVÉGIA: KATRINE LUNDE – Hovden, Skogrand, Aardahl 1, Bakkerud 3, T. DEILA 5, Wollik 2. Csere: REISTAD 5, N. Mörk 3 (3), Ingstad 2, V. Kristiansen, Aune 2, K. Breistöl. Szövetségi kapitány: Ole Gustav Gjekstad

NÉMETORSZÁG: Filter – Behrend 1, LEUCHTER 4, Grijseels 4, L. Antl 1, VOGEL 4, Döll 1 (1). Csere: Wachter (kapus), Von Pereira, X. Smits 1, Lott 2, Kühne 1, Engel 1. Szövetségi kapitány: Markus Gaugisch

Az eredmény alakulása. 5. p.: 4–3. 7. p.: 4–6. 12. p.: 6–8. 16. p.: 8–8. 23. p.: 9–10. 37. p.: 15–12. 45. p.: 17–15. 47. p.: 17–17. 54. p.: 20–19. 58. p.: 22–19

Kiállítások: 8, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 1/1

ÖSSZEFOGLALÓ

Amikor Katrine Lunde a 2002-es Európa-bajnokságon az első (ezüst)érmét szerezte a norvég válogatott tagjaként, napjaink egyik legnagyobb tehetsége, a német Viola Leuchter még csak gondolatban sem létezett. A fiatal jobbátlövő 2004. június 15-én született, 21 és fél évvel később pedig minden idők legjobb kapusával nézett farkasszemet. Az elején nem is vallott szégyent, az első öt percben kétszer is bevette a legendás játékos kapuját a világbajnoki döntőben.

A rotterdami fináléba mindkét résztvevő százszázalékos teljesítménnyel jutott be, de az esélylatolgatások mégis kivétel nélkül nagy norvég sikert vetítettek előre. Ezzel szemben hiába védett ki Lunde a kapujára érkező első nyolc lövésből négyet is, mégis a németek kerültek előnybe (8–6). Emily Vogel, Xenia Smits és Aimée von Pereira vezérletével a rivális rá tudta erőltetni az akaratát a skandinávokra védekezésben. A norvégok megoldóembere az elején nem Henny Reistad volt, aki a szünetig képtelennek bizonyult gólt szerezni, hanem Ingvild Bakkerud és Thale Rushfeldt Deila. A németek szövetségi kapitánya, Markus Gaugisch még a lehető legerősebb rivális ellen sem volt gyáva bevetni a beálló nélküli támadójátékát, a négy hátsó emberes felállás a torna korábbi szakaszában többször is nyerő húzás lett. Az első félidő hajrájára fordulva mintha elfogyott volna a támadók ötlete a felállt védőfallal szemben. Ez nyilván Norvégia esetében volt a meglepőbb, amely a 16. és a 30. perc között nem tudott akciógólt szerezni, de Nora Mörk két hetesgólja felszínen tartotta a skandinávokat ebben a rossz időszakban.

Thale Rushfeldt Deila öt góljával Henny Reistad mellett a találkozó legeredményesebbje volt (Fotó: Getty Images)

Reistad a 11–11-es döntetlenről induló második játékrésznek rögtön az elején „kiszabadult”, 16 másodperccel a kezdés után óriási bombagólt szerzett, majd ugyanezt megismételte páros lábról felugorva. Nora Mörk a kispadhoz közelebb támadni is fennmaradt jobbátlövőként, rögtön góllal jelentkezett. Mivel Annika Lott és Leuchter is elrontott néhány lövést, a norvégok hárommal megléptek. Norvégia nemcsak a támadásán, hanem a védekezésén is emelt egy szintet, ami aggasztó lehetett Németországnak. Mörk feladta a labdát kínai figurára Reistadnak, aki elemi erővel kilőtte esbjergi csapattársa, Katharina Filter fejét. Reistad kiállítása lélegzetvételnyi nyugalomhoz juttatta a németeket, akik a 47. percben 17–17-re egyenlítettek. A következő hat percben megint összeállt a norvég védekezés, Thale Deila és Reistad góljaival pedig visszavették a vezetést, utóbbi az ötödik vasárnapi találatával a góllövőlista élére ugrott. A világ legjobbja első gólkirálynői címét szerezte meg a felnőttek között a nagy tornákon, amire meglepően sokat, két hónap híján 27 évet – és kilenc világversenyt – kellett várnia.

Csapatával a hajrában csak nagy izgalmak és óriási küzdelem árán tudott felülkerekedni az erőn felül teljesítő riválison. Norvégia 23–20-ra legyőzte Németországot és ötödször is megnyerte a világbajnokságot. A fináléban 14 védéssel 41 százalékon záró, 45 éves Katrine Lunde a csúcson hagyja abba, pályafutása 21. érmét, ebből a 13. aranyát vihette haza a három nagy világeseményről. 20–23

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLOMCSAPATA

Kapus: Katrine Lunde (Norvégia)

Jobbszélső: Emilie Hovden (Norvégia)

Jobbátlövő: Dione Housheer (Hollandia)

Irányító: Bruna de Paula (Brazília)

Beálló: Sarah Bouktit (Franciaország)

Balátlövő: Emily Vogel (Németország)

Balszélső: Antje Döll (Németország)

Legjobb fiatal játékos: Viola Leuchter (Németország)

Legértékesebb játékos (MVP): Henny Reistad (Norvégia)

Gólkirálynő: Henny Reistad (Norvégia) – 55 góllal

A HARMADIK HELYÉRT

Franciaország–Hollandia 33–31 (12–11, 26–26, 29–27) – hosszabbítás után

A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

1. Norvégia (Maren Aardahl, Malin Aune, Ingvild Bakkerud, Kristine Breistöl, Selma Henriksen, Emilie Hovden, Vilde Ingstad, Veronica Kristiansen, June Krogh, Katrine Lunde, Nora Mörk, Anniken Obaidli, Eli Marie Raasok, Henny Reistad, Live Rushfeldt Deila, Thale Rushfeldt Deila, Stine Skogrand, Anniken Wollik, szövetségi kapitány: Ole Gustav Gjekstad)

2. Németország

3. Franciaország

4. Hollandia

5. Dánia

6. Brazília

7. MAGYARORSZÁG (Albek Anna, Bordás Réka, Bukovszky Anna, Csíkos Luca, Falusi-Udvardi Laura, Faragó Lea, Grosch Vivien, Hársfalvi Júlia, Janurik Kinga, Klujber Katrin, Kovács Anett, Kuczora Csenge, Márton Gréta, Papp Nikoletta, Simon Petra, Szemerey Zsófi, Szmolek Apollónia, Tóvizi Petra, Vámos Petra, szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir)

8. Montenegró

9. Románia

10. Angola

11. Lengyelország

12. Szerbia

13. Japán

14. Spanyolország

15. Svédország

16. Ausztria

17. Feröer

18. Csehország

19. Svájc

20. Tunézia

21. Izland

22. Argentína

23. Dél-Korea

24. Szenegál

25. Horvátország

26. Kína

27. Paraguay

28. Egyiptom

29. Uruguay

30. Kuba

31. Kazahsztán

32. Irán

