Kikaptak a címvédő franciák, a hollandokkal találkozunk a női kézi-vb negyeddöntőjében
Elsöprő lendülettel vetette bele magát a rangadóba a 9000 rajongója előtt játszó Hollandia, amelynek győri játékosai, Dione Housheer, Bo van Wetering és Kelly Dulfer szerezték az első öt hazai gólt. Szintén a hazai kezdőben volt a ferencvárosi Angela Malestein is, ahogyan a franciák kapuját is az ősszel Győrben kiváló formában védő Hatadou Sako őrizte. Miután Yara ten Holte a fürge léptű Clarisse Mairot két ziccerét is kivédte, egy újabb fradistát, Orlane Kanort köszönthettünk a pályán, ám ő is tehetetlenül nézte, ahogyan Housheer lefordul, és 6–2-re növeli a hollandok előnyét.
Ten Holte eksztázisban védett az első percektől fogva, nagy kérdés volt, a franciák még időben összeszedik-e magukat. Hamar előkerült a kétbeállós játék, Onacia Ondono és Pauletta Foppa próbálta meg lekötni a védőket. Tamara Horacek és Suzanne Wajoka góljai mellett Sako védéseivel tartotta magát a címvédő, amely az első félidő végére feljött 14–13-ra, de továbbra is hátrányban volt.
A második játékrészben Mairot rögtön egyenlített, a hollandok közel tíz percen át tartó gólcsendjét Romée Maarschalkerweerd törte meg. Ekkor ismét a franciák támadójátéka „fagyott be”, amiben Ten Holtének óriási szerepe volt. Housheer és Malestein góljaira a DVSC-nél légióskodó Alicia Toublanc válaszolt, a jobbszélső rövid időn belül három hétméterest is bedobott.
Szinte végig a franciáknak kellett az eredmény után futniuk, ez volt az első komoly tesztjük a vb-n, hogy sikerül-e felülkerekedniük. Hiába védett Sako ziccereket, amikor a másik kapuban Ten Holte a legfontosabb pillanatokban rendre leolvasta a szélsők lövéseit. Az utolsó tíz perc négygólos holland vezetésről indult. A győzelemhez Van Wetering ötödik találatával került nagyon közel a hazai csapat (24–19), és innen már megoldotta a feladatot.
26–23-as sikerével Hollandia csoportelső lett, ezzel együtt a magyar válogatott ellenfele a negyeddöntőben szerdán 18 órától. A másik szerdai párharc is igazi csemegének ígérkezik Rotterdamban, egy Dánia–Franciaország meccs mindig magas színvonalú.
A rangadó után hatalmas tapsviharral köszöntötték a holland válogatott korábbi, 2019-ben világbajnok játékosait (Tess Lieder, Laura van der Heijden, Delaila Amega), kiegészítve a 2015-ben vb-ezüstérmes Yvette Brochhal és Sanne van Olphennel.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
Franciaország–Hollandia 23–26 (13–14)
Ld: Horacek 7, ill. Maarschalkerweerd 5, Van Wetering 5
Argentína–Tunézia 30–29 (17–10)
Ld: Karsten 8, ill. Auidzs 7, Dzslezi 6, Ep Kerkeni 6
Lengyelország–Ausztria 35–30 (17–18)
Ld: Balsam 10, Kobylinska 9, ill. Schlegel 9, Ivancok 7
|A III. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|1. Hollandia
|5
5
–
–
|164–113
|+51
|10
|2. Franciaország
|5
4
–
1
|166–106
|+60
|8
|3. Lengyelország
|5
3
–
2
|142–156
|–14
|6
|4. Ausztria
|5
1
–
4
|121–148
|–27
|2
|5. Tunézia
|5
1
–
4
|121–166
|–45
|2
|6. Argentína
|5
1
–
4
|120–145
|–25
|2
A NEGYEDDÖNTŐ MENETRENDJE
Kedd (Dortmund)
17.15: Németország–Brazília (Tv: M4 Sport)
20.30: Norvégia–Montenegró (Tv: M4 Sport)
Szerda (Rotterdam)
18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Dánia–Franciaország (Tv: M4 Sport)