Nemzeti Sportrádió

Kikaptak a címvédő franciák, a hollandokkal találkozunk a női kézi-vb negyeddöntőjében

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Rotterdam
Vágólapra másolva!
2025.12.08. 22:05
null
Bo van Wetering és társai várnak a magyar válogatottra a nyolc között (Fotó: Imago Images)
Címkék
női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 női kézi-vb női kézilabda-vb női kézilabda-világbajnokság
A holland válogatott nyerte meg a III. középdöntős csoport rangadóját a női kézilabda-világbajnokságon, így a magyar csapat a társházigazdával találkozik a negyeddöntőben, a 26–23-as vereséget szenvedő franciákra pedig a dánok várnak a nyolc között.

Elsöprő lendülettel vetette bele magát a rangadóba a 9000 rajongója előtt játszó Hollandia, amelynek győri játékosai, Dione Housheer, Bo van Wetering és Kelly Dulfer szerezték az első öt hazai gólt. Szintén a hazai kezdőben volt a ferencvárosi Angela Malestein is, ahogyan a franciák kapuját is az ősszel Győrben kiváló formában védő Hatadou Sako őrizte. Miután Yara ten Holte a fürge léptű Clarisse Mairot két ziccerét is kivédte, egy újabb fradistát, Orlane Kanort köszönthettünk a pályán, ám ő is tehetetlenül nézte, ahogyan Housheer lefordul, és 6–2-re növeli a hollandok előnyét.

Ten Holte eksztázisban védett az első percektől fogva, nagy kérdés volt, a franciák még időben összeszedik-e magukat. Hamar előkerült a kétbeállós játék, Onacia Ondono és Pauletta Foppa próbálta meg lekötni a védőket. Tamara Horacek és Suzanne Wajoka góljai mellett Sako védéseivel tartotta magát a címvédő, amely az első félidő végére feljött 14–13-ra, de továbbra is hátrányban volt.

Yara ten Holte 40 százalékkal védett, a legfontosabb pillanatokban mutatott be bravúrokat (Fotó: AFP)

A második játékrészben Mairot rögtön egyenlített, a hollandok közel tíz percen át tartó gólcsendjét Romée Maarschalkerweerd törte meg. Ekkor ismét a franciák támadójátéka „fagyott be”, amiben Ten Holtének óriási szerepe volt. Housheer és Malestein góljaira a DVSC-nél légióskodó Alicia Toublanc válaszolt, a jobbszélső rövid időn belül három hétméterest is bedobott.

Szinte végig a franciáknak kellett az eredmény után futniuk, ez volt az első komoly tesztjük a vb-n, hogy sikerül-e felülkerekedniük. Hiába védett Sako ziccereket, amikor a másik kapuban Ten Holte a legfontosabb pillanatokban rendre leolvasta a szélsők lövéseit. Az utolsó tíz perc négygólos holland vezetésről indult. A győzelemhez Van Wetering ötödik találatával került nagyon közel a hazai csapat (24–19), és innen már megoldotta a feladatot.

26–23-as sikerével Hollandia csoportelső lett, ezzel együtt a magyar válogatott ellenfele a negyeddöntőben szerdán 18 órától. A másik szerdai párharc is igazi csemegének ígérkezik Rotterdamban, egy Dánia–Franciaország meccs mindig magas színvonalú.

A rangadó után hatalmas tapsviharral köszöntötték a holland válogatott korábbi, 2019-ben világbajnok játékosait (Tess Lieder, Laura van der Heijden, Delaila Amega), kiegészítve a 2015-ben vb-ezüstérmes Yvette Brochhal és Sanne van Olphennel.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
Franciaország–Hollandia 23–26 (13–14)
Ld: Horacek 7, ill. Maarschalkerweerd 5, Van Wetering 5
Argentína–Tunézia 30–29 (17–10)
Ld: Karsten 8, ill. Auidzs 7, Dzslezi 6, Ep Kerkeni 6
Lengyelország–Ausztria 35–30 (17–18)
Ld: Balsam 10, Kobylinska 9, ill. Schlegel 9, Ivancok 7

    
A III. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Hollandia5

5

164–113+5110
2. Franciaország5

4

1

166–106+608
3. Lengyelország5

3

2

142–156–146
4. Ausztria5

1

4

121–148–272
5. Tunézia5

1

4

121–166–452
6. Argentína5

1

4

120–145–252

A NEGYEDDÖNTŐ MENETRENDJE
Kedd (Dortmund)
17.15: Németország–Brazília (Tv: M4 Sport)
20.30: Norvégia–Montenegró (Tv: M4 Sport)
Szerda (Rotterdam)
18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Dánia–Franciaország (Tv: M4 Sport)

 

női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 női kézi-vb női kézilabda-vb női kézilabda-világbajnokság
Legfrissebb hírek

Várjuk a böjt végét – Thury Gábor jegyzete

Kézilabda
15 perce

A lengyelek megverték az osztrákokat; Argentína nem zárta nyeretlenül a középdöntőt a női kézi-vb-n

Kézilabda
3 órája

Helena Elver: A magyarok folyamatosan jöttek ránk minden párharcban

Kézilabda
11 órája

Klujber Katrin: Ha így játszunk a negyeddöntőben, nehéz lesz az ellenfélnek

Kézilabda
23 órája

Golovin Vlagyimir: Megmutattuk, hogy komoly csapatok ellen is tudunk jól kézilabdázni

Kézilabda
Tegnap, 22:13

Egy hajszálra voltunk a döntetlentől a vb-favorit Dánia ellen a női kézi-vb-n

Kézilabda
Tegnap, 22:00

Női kézi-vb: Norvégia agyonverte Brazíliát, Románia győzelemmel zárt, újabb svéd blama

Kézilabda
Tegnap, 22:00

Győri dán klubtársa túljárna Szemerey Zsófi eszén

Kézilabda
Tegnap, 14:56
Ezek is érdekelhetik