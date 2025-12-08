Kikaptak a címvédő franciák, a hollandokkal találkozunk a női kézi-vb negyeddöntőjében

Elsöprő lendülettel vetette bele magát a rangadóba a 9000 rajongója előtt játszó Hollandia, amelynek győri játékosai, Dione Housheer, Bo van Wetering és Kelly Dulfer szerezték az első öt hazai gólt. Szintén a hazai kezdőben volt a ferencvárosi Angela Malestein is, ahogyan a franciák kapuját is az ősszel Győrben kiváló formában védő Hatadou Sako őrizte. Miután Yara ten Holte a fürge léptű Clarisse Mairot két ziccerét is kivédte, egy újabb fradistát, Orlane Kanort köszönthettünk a pályán, ám ő is tehetetlenül nézte, ahogyan Housheer lefordul, és 6–2-re növeli a hollandok előnyét.

Ten Holte eksztázisban védett az első percektől fogva, nagy kérdés volt, a franciák még időben összeszedik-e magukat. Hamar előkerült a kétbeállós játék, Onacia Ondono és Pauletta Foppa próbálta meg lekötni a védőket. Tamara Horacek és Suzanne Wajoka góljai mellett Sako védéseivel tartotta magát a címvédő, amely az első félidő végére feljött 14–13-ra, de továbbra is hátrányban volt.

Yara ten Holte 40 százalékkal védett, a legfontosabb pillanatokban mutatott be bravúrokat (Fotó: AFP)

A második játékrészben Mairot rögtön egyenlített, a hollandok közel tíz percen át tartó gólcsendjét Romée Maarschalkerweerd törte meg. Ekkor ismét a franciák támadójátéka „fagyott be”, amiben Ten Holtének óriási szerepe volt. Housheer és Malestein góljaira a DVSC-nél légióskodó Alicia Toublanc válaszolt, a jobbszélső rövid időn belül három hétméterest is bedobott.

Szinte végig a franciáknak kellett az eredmény után futniuk, ez volt az első komoly tesztjük a vb-n, hogy sikerül-e felülkerekedniük. Hiába védett Sako ziccereket, amikor a másik kapuban Ten Holte a legfontosabb pillanatokban rendre leolvasta a szélsők lövéseit. Az utolsó tíz perc négygólos holland vezetésről indult. A győzelemhez Van Wetering ötödik találatával került nagyon közel a hazai csapat (24–19), és innen már megoldotta a feladatot.

26–23-as sikerével Hollandia csoportelső lett, ezzel együtt a magyar válogatott ellenfele a negyeddöntőben szerdán 18 órától. A másik szerdai párharc is igazi csemegének ígérkezik Rotterdamban, egy Dánia–Franciaország meccs mindig magas színvonalú.

A rangadó után hatalmas tapsviharral köszöntötték a holland válogatott korábbi, 2019-ben világbajnok játékosait (Tess Lieder, Laura van der Heijden, Delaila Amega), kiegészítve a 2015-ben vb-ezüstérmes Yvette Brochhal és Sanne van Olphennel.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

III. CSOPORT (ROTTERDAM)

Franciaország–Hollandia 23–26 (13–14)

Ld: Horacek 7, ill. Maarschalkerweerd 5, Van Wetering 5

Argentína–Tunézia 30–29 (17–10)

Ld: Karsten 8, ill. Auidzs 7, Dzslezi 6, Ep Kerkeni 6

Lengyelország–Ausztria 35–30 (17–18)

Ld: Balsam 10, Kobylinska 9, ill. Schlegel 9, Ivancok 7

A III. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1. Hollandia 5 5 – – 164–113 +51 10 2. Franciaország 5 4 – 1 166–106 +60 8 3. Lengyelország 5 3 – 2 142–156 –14 6 4. Ausztria 5 1 – 4 121–148 –27 2 5. Tunézia 5 1 – 4 121–166 –45 2 6. Argentína 5 1 – 4 120–145 –25 2

A NEGYEDDÖNTŐ MENETRENDJE

Kedd (Dortmund)

17.15: Németország–Brazília (Tv: M4 Sport)

20.30: Norvégia–Montenegró (Tv: M4 Sport)

Szerda (Rotterdam)

18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Dánia–Franciaország (Tv: M4 Sport)