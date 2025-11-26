A szerbek nagyon könnyedén, de a montenegróiak is magabiztosan nyertek a női kézilabda-vb-n

A szerbek már az első félidőben is magabiztos előnyt szereztek, ám a szünet után végképp eldöntötték a mérkőzést, amikor már nyolc gól volt a különbség. Uruguay ellen a DVSC-ben játszó Jovana Jovovics ötször, az FTC-ben kézilabdázó Dragana Cvijics háromszor, míg az Alba Fehérvár játékosa, Emilija Lazics kétszer talált a kapuba. 31–19

Montenegró 8–8 után ellépett négy góllal, és bár a folytatásban Feröer jelentősen nem szakadt le, nem tudta utolérni ellenfelét. Az Alba Fehérvárt is irányító Szuzana Lazovics csapatában az NB I-es Mosonmagyaróvárban légióskodó Katarina Dzsaferovics négy gólt szerzett, Andrijana Tatar nem talált be. 32–27

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-csoport (Stuttgart)

Szerbia–Uruguay 31–19 (15–10)

Ld: Garovics 6, Jovovics 5, ill. Grieco 4

Németország–Izland 32–25 (18–14)

Ld: Grijseels 7, Behrend 5, Kühne 5, ill. E. Thorkelsdóttir 5

D-csoport (Trier)

Montenegró–Feröer 32–27 (15–13)

Ld: Vukcsevics 5, ill. Brandenborg 8

Spanyolország–Paraguay 26–17 (15–9)

Ld: So Delgado-Pinto 6, Vegué 5, ill. Insfrán 4, Mendoza 4