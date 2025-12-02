Hollandia és Franciaország is tökéletes mérleggel jutott tovább a női kézilabda-vb csoportköréből
E-csoport
Bár az első félidőben Argentína háromgólos előnyben is volt, a szünetben Egyiptom vezetett. Azt lehetett hinni, végig szoros lesz a mérkőzés, és az észak-afrikai csapat meglepetést is szerezhet, ám nagyon simán alakult a második játékrész. Az egyiptomiak a 45. percig nem találtak be a félidőben, a dél-amerikaiak pedig ki is használták ezt, és magabiztos, 27–14-es sikert arattak, amivel továbbjutottak a középdöntőbe.
A hollandok 8–8 után egy 6–1-es rohanással elléptek, ám ezt követően három osztrák gól érkezett. A németalföldiek az utolsó öt és fél percben nem tudtak betalálni, így csak két góllal vezettek a szünetben. Jól jött ki a második félidőre Hollandia, 4–1-gyel kezdett, majd a játékrész közepére el is dőlt a meccs, mivel már hét volt közte. Az előző világbajnokság 5. helyezettje 34–22-re nyert, négy pontot visz magával a középdöntőbe.
A győri kontingens tagjai közül Kelly Dulfer kettő, Dione Housheer három, Bo van Wetering négy góllal zárt, a ferencvárosi Angela Malestein hétszer talált a kapuba, míg az osztrákoknál Ines Ivancok ötször volt eredményes.
F-csoport
Tunézia az első félidő utolsó harmadában háromgólos előnyt épített ki, ám a szünet előtt Kína kétszer betalált. A folytatásban is hasonló volt a forgatókönyv, az afrikai válogatott elment két-három góllal, azonban a távol-keleti csapat feljött mínusz egyre. Azért lassan a tunéziaiak ráerőltették akaratukat ellenfelükre, és 34–28-ra nyertek, ezzel elcsípték a csoportban a harmadik, még továbbjutó helyet.
Az első játékrészben a lengyelek többször is vezettek három góllal, de a szünetre már a franciák vonulhattak előnnyel. A 35. percben 19–19 volt az állás, öt perc múlva viszont már 25–21, és az igazi lejtmenet még ezt követően kezdődött a lengyel csapat számára, amely az utolsó nyolc és fél percben gólképtelen maradt. A vb-címvédő ennek köszönhetően 42–28-ra nyerte meg az összecsapást, ezzel hibátlan maradt.
Az NB I-ben szereplő játékosok közül Hatadou Sako (ETO) 27 százalékkal védett, Alicia Toublanc (DVSC) és Orlane Kanor (FTC) két-két gólt szerzett, Emma Jacques (Esztergom) nem talált be, míg a lengyeleknél Adrianna Placzek (DVSC) 20 százalékos mutatót hozott a kapuban.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
E-CSOPORT (ROTTERDAM)
Argentína–Egyiptom 27–14 (10–11)
Ld: Cavo 6, Karsten 5, ill. Abdelmalek 5
Hollandia–Ausztria 34–22 (14–12)
Ld: Malestein 7, Van Wetering 4, ill. Ivancok 5, Stankovic 5
|AZ E-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|1. Hollandia
|3
3
–
–
|103–62
|+41
|6
|2. Ausztria
|3
2
–
1
|78–77
|+1
|4
|3. Argentína
|3
1
–
2
|75–73
|+2
|2
|4. Egyiptom
|3
–
–
3
|49–93
|–44
|0
F-CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
Tunézia–Kína 34–28 (18–17)
Ld: Hamruni 7, Auidzs 5, ill. Liu Jü-ting 7, Liu Hszüe-tan 6, Liu Csan 5
Franciaország–Lengyelország 42–28 (18–17)
Ld: Foppa 7, Grandveau 7, Granier 6, Wajoka 6, ill. Balsam 8, Kochaniak 5
|AZ F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|1. Franciaország
|3
3
–
–
|132–67
|+65
|6
|2. Lengyelország
|3
2
–
1
|93–88
|+5
|4
|3. Tunézia
|3
1
–
2
|78–100
|–22
|2
|4. Kína
|3
–
–
3
|69–117
|–48
|0