Hollandia és Franciaország is tökéletes mérleggel jutott tovább a női kézilabda-vb csoportköréből

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.12.02. 22:45
Dione Housheerék továbbra is százszázalékosak (Fotó: AFP)
A holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon Argentína és Tunézia is nyert, így ezzel a két válogatottal teljessé vált a középdöntő 24 csapatos mezőnye. Ezt követően a társházigazda Hollandia simán megverte Ausztriát, így hibátlan mérleggel jutott tovább, akárcsak Franciaország, amely a második félidőben lelépte a lengyel csapatot.

E-csoport

Bár az első félidőben Argentína háromgólos előnyben is volt, a szünetben Egyiptom vezetett. Azt lehetett hinni, végig szoros lesz a mérkőzés, és az észak-afrikai csapat meglepetést is szerezhet, ám nagyon simán alakult a második játékrész. Az egyiptomiak a 45. percig nem találtak be a félidőben, a dél-amerikaiak pedig ki is használták ezt, és magabiztos, 27–14-es sikert arattak, amivel továbbjutottak a középdöntőbe.

A hollandok 8–8 után egy 6–1-es rohanással elléptek, ám ezt követően három osztrák gól érkezett. A németalföldiek az utolsó öt és fél percben nem tudtak betalálni, így csak két góllal vezettek a szünetben. Jól jött ki a második félidőre Hollandia, 4–1-gyel kezdett, majd a játékrész közepére el is dőlt a meccs, mivel már hét volt közte. Az előző világbajnokság 5. helyezettje 34–22-re nyert, négy pontot visz magával a középdöntőbe.

A győri kontingens tagjai közül Kelly Dulfer kettő, Dione Housheer három, Bo van Wetering négy góllal zárt, a ferencvárosi Angela Malestein hétszer talált a kapuba, míg az osztrákoknál Ines Ivancok ötször volt eredményes.

F-csoport

Tunézia az első félidő utolsó harmadában háromgólos előnyt épített ki, ám a szünet előtt Kína kétszer betalált. A folytatásban is hasonló volt a forgatókönyv, az afrikai válogatott elment két-három góllal, azonban a távol-keleti csapat feljött mínusz egyre. Azért lassan a tunéziaiak ráerőltették akaratukat ellenfelükre, és 34–28-ra nyertek, ezzel elcsípték a csoportban a harmadik, még továbbjutó helyet.

Az első játékrészben a lengyelek többször is vezettek három góllal, de a szünetre már a franciák vonulhattak előnnyel. A 35. percben 19–19 volt az állás, öt perc múlva viszont már 25–21, és az igazi lejtmenet még ezt követően kezdődött a lengyel csapat számára, amely az utolsó nyolc és fél percben gólképtelen maradt. A vb-címvédő ennek köszönhetően 42–28-ra nyerte meg az összecsapást, ezzel hibátlan maradt.

Az NB I-ben szereplő játékosok közül Hatadou Sako (ETO) 27 százalékkal védett, Alicia Toublanc (DVSC) és Orlane Kanor (FTC) két-két gólt szerzett, Emma Jacques (Esztergom) nem talált be, míg a lengyeleknél Adrianna Placzek (DVSC) 20 százalékos mutatót hozott a kapuban.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
E-CSOPORT (ROTTERDAM)
Argentína–Egyiptom 27–14 (10–11)
Ld: Cavo 6, Karsten 5, ill. Abdelmalek 5
Hollandia–Ausztria 34–22 (14–12)
Ld: Malestein 7, Van Wetering 4, ill. Ivancok 5, Stankovic 5

    
AZ E-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Hollandia3

3

103–62+416
2. Ausztria3

2

1

78–77+14
3. Argentína3

1

2

75–73+22
4. Egyiptom3

3

49–93–440

F-CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
Tunézia–Kína 34–28 (18–17)
Ld: Hamruni 7, Auidzs 5, ill. Liu Jü-ting 7, Liu Hszüe-tan 6, Liu Csan 5
Franciaország–Lengyelország 42–28 (18–17)
Ld: Foppa 7, Grandveau 7, Granier 6, Wajoka 6, ill. Balsam 8, Kochaniak 5

    
AZ F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Franciaország3

3

132–67+656
2. Lengyelország3

2

1

93–88+54
3. Tunézia3

1

2

78–100–222
4. Kína3

3

69–117–480

 

 

