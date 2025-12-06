Nemzeti Sportrádió

Női kézi-vb: Montenegró parádés kapusteljesítménnyel ejtette ki Szerbiát, majd a spanyolok vereségével tovább is jutott

M. B.M. B.
2025.12.06. 20:10
A montenegrói kapus, a 62 százalékos hatékonysággal védő Armelle Attingre lett a meccs embere (Fotó: Imago Images)
Rendkívül fölényes sikert aratott Montenegró a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében, míg Tunézia az osztrákok legyőzésével szerezte meg első középdöntős pontjait szombaton.

A középdöntő második, dortmundi csoportjában sorra kerülő balkáni rangadó kifejezetten egyoldalúra sikeredett, Montenegró végig vezetve, magabiztos játékkal győzte le a szerbeket, így a maga részéről mindent megtett a továbbjutást érdekében, ellenben déli szomszédunk számára véget ért a torna. A montenegróiak sikere ugyan győzelmi kényszerbe hozta a spanyolokat, akik csak a társházigazda, eddig hibátlan Németország legyőzésével juthatnak be a legjobb nyolc közé, de meg kell jegyezni, hogy egy szerb siker esetén tét nélküli lett volna a szóban forgó találkozó. A montenegrói siker egyik „kovácsa” a kapus, Armelle Attingre volt, aki 62 százalékos védési hatékonysággal cipelte a hátán csapatát.

A klubszinten az Alba Fehérvárt is irányító Szuzana Lazovics csapatában Dijana Trivics kilenc gólig jutott, a két mosonmagyaróvári légiós (Katarina Dzsaferovics, Andrijana Tatar) ellenben nem volt eredményes. A másik oldalon az FTC-t erősítő Dragana Cvijics öt, a DVSC-ben légióskodó Jovana Jovovics kettő gólt szerzett, míg Emlija Lazics nem talált be.

Eközben a III. csoportban Ausztria szoros meccsen kapott ki Tunéziától – az afrikai együttes első pontjait szerezte a középdöntőben. Az osztrákok debreceni légiósa, Ines Ivancok hét gólt szerzett a meccsen.

Ambros Martín spanyol válogatottja nem tudott élni a montenegrói siker adta lehetőséggel, s végig az eredmény után futva kikapott a németektől, így búcsúzott a tornától, ellenben Montenegró ott lesz a negyeddöntőben. A házigazda színeiben az FTC-ben légióskodó Emily Vogel (Bölk) hat gólt szerzett a találkozón. A németek mérkőzésére egyébként 10 522 néző volt kíváncsi – ilyen sokan még soha nem látogattak ki a német női válogatott meccsére.

 

Mindeközben a végső sikerre is esélyesnek tartott franciák könnyed győzelmet arattak Argentína ellen, így matematikailag is biztossá vált, hogy ott lesznek a legjobb nyolc között. A francia csapatban a Ferencvárosban játszó Orlane Kanor kettő, míg a DVSC-t erősítő Alicia Toublanc egy gólt szerzett, akárcsak az Esztergomban játszó Emma Jacques. A Győri Audi ETO kapusa, Hatadou Sako 47 százalékos hatékonysággal védett a mérkőzésen.

Nem borult a papírforma a III. csoport késő esti mérkőzésén, Hollandia végig vezetve, magabiztosan győzte le a lengyeleket, így matematikailag is továbbjutott, s a franciákkal meccselhet majd a csoportelsőségért. A Győrben légióskodó holland játékosok közül Bo van Wetering öt, Dione Housheer négy, Kelly Dulfer pedig három gólt szerzett, míg a Ferencvárost erősítő Angela Malestein kétszer volt eredményes.

A II. csoportban a torna meglepetéscsapatának számító Feröer szoros, de tét nélküli meccsen maradt alul Izlanddal szemben, ennek dacára az északi rivális előtt végzett a tabellán.

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
Montenegró–Szerbia 33–17 (13–9)
Ld: Trivics 9, Pletikosics 7, ill. Cvijics 5, Skrovics 3
Spanyolország–Németország 25–29 (10–13)
Ld: Pinto 10, Torrado 4, ill. Vogel 6, Doll 5
Feröer–Izland 30–33 (14–16)
Ld: Mittun, Hansen 6, Brandenborg, Olsen 5, ill. Thorkelsdóttir 8, Jensdóttir 6

1. Németország55164–114+50 10   
2. Montenegró532145–138+7 6   
3. Szerbia5212126–150–24 5   
4. Spanyolország523140–136+4 4   
5. Feröer5113141–157–16 3   
6. Izland514134–155–21 2   


III. CSOPORT (ROTTERDAM)
Ausztria–Tunézia 25–27 (12–14)
Ld: Ivancok 7, Egger 5, ill. Hamruni 8, Ben Abdallah, Jlezi 6
Argentína–Franciaország 17–29 (8–14)
Ld: Bono 4, Cavo 3, ill. Bouktit 5, Grandveau, Grenier 4
Lengyelország–Hollandia 22–33 (11–18)
Ld: Kochaniak-Sala 6, Cygan 3, ill. Van Wetering 5, Housheer, Freriks 4

1. Franciaország44143–80+63 8   
2. Hollandia44138–90+48 8   
3. Lengyelország422107–126–19 4   
4. Tunézia41392–136–44 2   
5. Ausztria41391–113–22 2   
6. Argentína4490–116–26 0   


ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)
2. FORDULÓ
I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
Horvátország–Uruguay 34–25 (19–10)
Ld: Milosavljevic 8, Simara 6, ill. Ruegger 5, Lapetina 4
Irán–Paraguay 20–33 (11–17)
Ld: Merih 11, Badvi, Eizadgast, Horzugi 2, ill. Enríquez, Pereira 6, Portillo, Acuna 5

1. Horvátország2272–34+38 4   
2. Paraguay2256–40+16 4   
3. Uruguay2245–57–12 0   
4. Irán2229–71–42 0   


II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
Egyiptom–Kuba 26–26 (14–12)
Ld: Hadzsadzs 6, Gadallah, Madmud 4, ill. Delgado 11, Iglesias, Chirino 3
Kína–Kazahsztán 32–30 (16–15)
Ld: Liu, Csang 5, Pan, Jüting, Si 4, ill. Zsaparova 8, Turszin, Hasszahanova, Szejtkasszim 4

1. Kína2267–62+5 4   
2. Kuba21155–54+1 3   
3. Egyiptom21158–61–3 1   
4. Kazahsztán2258–61–3 0   

 

