Női kézi-vb: Montenegró parádés kapusteljesítménnyel ejtette ki Szerbiát, majd a spanyolok vereségével tovább is jutott

A középdöntő második, dortmundi csoportjában sorra kerülő balkáni rangadó kifejezetten egyoldalúra sikeredett, Montenegró végig vezetve, magabiztos játékkal győzte le a szerbeket, így a maga részéről mindent megtett a továbbjutást érdekében, ellenben déli szomszédunk számára véget ért a torna. A montenegróiak sikere ugyan győzelmi kényszerbe hozta a spanyolokat, akik csak a társházigazda, eddig hibátlan Németország legyőzésével juthatnak be a legjobb nyolc közé, de meg kell jegyezni, hogy egy szerb siker esetén tét nélküli lett volna a szóban forgó találkozó. A montenegrói siker egyik „kovácsa” a kapus, Armelle Attingre volt, aki 62 százalékos védési hatékonysággal cipelte a hátán csapatát.

A klubszinten az Alba Fehérvárt is irányító Szuzana Lazovics csapatában Dijana Trivics kilenc gólig jutott, a két mosonmagyaróvári légiós (Katarina Dzsaferovics, Andrijana Tatar) ellenben nem volt eredményes. A másik oldalon az FTC-t erősítő Dragana Cvijics öt, a DVSC-ben légióskodó Jovana Jovovics kettő gólt szerzett, míg Emlija Lazics nem talált be.

Eközben a III. csoportban Ausztria szoros meccsen kapott ki Tunéziától – az afrikai együttes első pontjait szerezte a középdöntőben. Az osztrákok debreceni légiósa, Ines Ivancok hét gólt szerzett a meccsen.

Ambros Martín spanyol válogatottja nem tudott élni a montenegrói siker adta lehetőséggel, s végig az eredmény után futva kikapott a németektől, így búcsúzott a tornától, ellenben Montenegró ott lesz a negyeddöntőben. A házigazda színeiben az FTC-ben légióskodó Emily Vogel (Bölk) hat gólt szerzett a találkozón. A németek mérkőzésére egyébként 10 522 néző volt kíváncsi – ilyen sokan még soha nem látogattak ki a német női válogatott meccsére.

Mindeközben a végső sikerre is esélyesnek tartott franciák könnyed győzelmet arattak Argentína ellen, így matematikailag is biztossá vált, hogy ott lesznek a legjobb nyolc között. A francia csapatban a Ferencvárosban játszó Orlane Kanor kettő, míg a DVSC-t erősítő Alicia Toublanc egy gólt szerzett, akárcsak az Esztergomban játszó Emma Jacques. A Győri Audi ETO kapusa, Hatadou Sako 47 százalékos hatékonysággal védett a mérkőzésen.

Nem borult a papírforma a III. csoport késő esti mérkőzésén, Hollandia végig vezetve, magabiztosan győzte le a lengyeleket, így matematikailag is továbbjutott, s a franciákkal meccselhet majd a csoportelsőségért. A Győrben légióskodó holland játékosok közül Bo van Wetering öt, Dione Housheer négy, Kelly Dulfer pedig három gólt szerzett, míg a Ferencvárost erősítő Angela Malestein kétszer volt eredményes.

A II. csoportban a torna meglepetéscsapatának számító Feröer szoros, de tét nélküli meccsen maradt alul Izlanddal szemben, ennek dacára az északi rivális előtt végzett a tabellán.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

II. CSOPORT (DORTMUND)

Montenegró–Szerbia 33–17 (13–9)

Ld: Trivics 9, Pletikosics 7, ill. Cvijics 5, Skrovics 3

Spanyolország–Németország 25–29 (10–13)

Ld: Pinto 10, Torrado 4, ill. Vogel 6, Doll 5

Feröer–Izland 30–33 (14–16)

Ld: Mittun, Hansen 6, Brandenborg, Olsen 5, ill. Thorkelsdóttir 8, Jensdóttir 6

1. Németország 5 5 – – 164–114 +50 10 2. Montenegró 5 3 – 2 145–138 +7 6 3. Szerbia 5 2 1 2 126–150 –24 5 4. Spanyolország 5 2 – 3 140–136 +4 4 5. Feröer 5 1 1 3 141–157 –16 3 6. Izland 5 1 – 4 134–155 –21 2



III. CSOPORT (ROTTERDAM)

Ausztria–Tunézia 25–27 (12–14)

Ld: Ivancok 7, Egger 5, ill. Hamruni 8, Ben Abdallah, Jlezi 6

Argentína–Franciaország 17–29 (8–14)

Ld: Bono 4, Cavo 3, ill. Bouktit 5, Grandveau, Grenier 4

Lengyelország–Hollandia 22–33 (11–18)

Ld: Kochaniak-Sala 6, Cygan 3, ill. Van Wetering 5, Housheer, Freriks 4

1. Franciaország 4 4 – – 143–80 +63 8 2. Hollandia 4 4 – – 138–90 +48 8 3. Lengyelország 4 2 – 2 107–126 –19 4 4. Tunézia 4 1 – 3 92–136 –44 2 5. Ausztria 4 1 – 3 91–113 –22 2 6. Argentína 4 – – 4 90–116 –26 0



ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)

2. FORDULÓ

I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

Horvátország–Uruguay 34–25 (19–10)

Ld: Milosavljevic 8, Simara 6, ill. Ruegger 5, Lapetina 4

Irán–Paraguay 20–33 (11–17)

Ld: Merih 11, Badvi, Eizadgast, Horzugi 2, ill. Enríquez, Pereira 6, Portillo, Acuna 5

1. Horvátország 2 2 – – 72–34 +38 4 2. Paraguay 2 2 – – 56–40 +16 4 3. Uruguay 2 – – 2 45–57 –12 0 4. Irán 2 – – 2 29–71 –42 0



II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

Egyiptom–Kuba 26–26 (14–12)

Ld: Hadzsadzs 6, Gadallah, Madmud 4, ill. Delgado 11, Iglesias, Chirino 3

Kína–Kazahsztán 32–30 (16–15)

Ld: Liu, Csang 5, Pan, Jüting, Si 4, ill. Zsaparova 8, Turszin, Hasszahanova, Szejtkasszim 4