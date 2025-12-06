Női kézi-vb: Montenegró parádés kapusteljesítménnyel ejtette ki Szerbiát, majd a spanyolok vereségével tovább is jutott
A középdöntő második, dortmundi csoportjában sorra kerülő balkáni rangadó kifejezetten egyoldalúra sikeredett, Montenegró végig vezetve, magabiztos játékkal győzte le a szerbeket, így a maga részéről mindent megtett a továbbjutást érdekében, ellenben déli szomszédunk számára véget ért a torna. A montenegróiak sikere ugyan győzelmi kényszerbe hozta a spanyolokat, akik csak a társházigazda, eddig hibátlan Németország legyőzésével juthatnak be a legjobb nyolc közé, de meg kell jegyezni, hogy egy szerb siker esetén tét nélküli lett volna a szóban forgó találkozó. A montenegrói siker egyik „kovácsa” a kapus, Armelle Attingre volt, aki 62 százalékos védési hatékonysággal cipelte a hátán csapatát.
A klubszinten az Alba Fehérvárt is irányító Szuzana Lazovics csapatában Dijana Trivics kilenc gólig jutott, a két mosonmagyaróvári légiós (Katarina Dzsaferovics, Andrijana Tatar) ellenben nem volt eredményes. A másik oldalon az FTC-t erősítő Dragana Cvijics öt, a DVSC-ben légióskodó Jovana Jovovics kettő gólt szerzett, míg Emlija Lazics nem talált be.
Eközben a III. csoportban Ausztria szoros meccsen kapott ki Tunéziától – az afrikai együttes első pontjait szerezte a középdöntőben. Az osztrákok debreceni légiósa, Ines Ivancok hét gólt szerzett a meccsen.
Ambros Martín spanyol válogatottja nem tudott élni a montenegrói siker adta lehetőséggel, s végig az eredmény után futva kikapott a németektől, így búcsúzott a tornától, ellenben Montenegró ott lesz a negyeddöntőben. A házigazda színeiben az FTC-ben légióskodó Emily Vogel (Bölk) hat gólt szerzett a találkozón. A németek mérkőzésére egyébként 10 522 néző volt kíváncsi – ilyen sokan még soha nem látogattak ki a német női válogatott meccsére.
Mindeközben a végső sikerre is esélyesnek tartott franciák könnyed győzelmet arattak Argentína ellen, így matematikailag is biztossá vált, hogy ott lesznek a legjobb nyolc között. A francia csapatban a Ferencvárosban játszó Orlane Kanor kettő, míg a DVSC-t erősítő Alicia Toublanc egy gólt szerzett, akárcsak az Esztergomban játszó Emma Jacques. A Győri Audi ETO kapusa, Hatadou Sako 47 százalékos hatékonysággal védett a mérkőzésen.
Nem borult a papírforma a III. csoport késő esti mérkőzésén, Hollandia végig vezetve, magabiztosan győzte le a lengyeleket, így matematikailag is továbbjutott, s a franciákkal meccselhet majd a csoportelsőségért. A Győrben légióskodó holland játékosok közül Bo van Wetering öt, Dione Housheer négy, Kelly Dulfer pedig három gólt szerzett, míg a Ferencvárost erősítő Angela Malestein kétszer volt eredményes.
A II. csoportban a torna meglepetéscsapatának számító Feröer szoros, de tét nélküli meccsen maradt alul Izlanddal szemben, ennek dacára az északi rivális előtt végzett a tabellán.
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
Montenegró–Szerbia 33–17 (13–9)
Ld: Trivics 9, Pletikosics 7, ill. Cvijics 5, Skrovics 3
Spanyolország–Németország 25–29 (10–13)
Ld: Pinto 10, Torrado 4, ill. Vogel 6, Doll 5
Feröer–Izland 30–33 (14–16)
Ld: Mittun, Hansen 6, Brandenborg, Olsen 5, ill. Thorkelsdóttir 8, Jensdóttir 6
|1. Németország
|5
|5
|–
|–
|164–114
|+50
|10
|2. Montenegró
|5
|3
|–
|2
|145–138
|+7
|6
|3. Szerbia
|5
|2
|1
|2
|126–150
|–24
|5
|4. Spanyolország
|5
|2
|–
|3
|140–136
|+4
|4
|5. Feröer
|5
|1
|1
|3
|141–157
|–16
|3
|6. Izland
|5
|1
|–
|4
|134–155
|–21
|2
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
Ausztria–Tunézia 25–27 (12–14)
Ld: Ivancok 7, Egger 5, ill. Hamruni 8, Ben Abdallah, Jlezi 6
Argentína–Franciaország 17–29 (8–14)
Ld: Bono 4, Cavo 3, ill. Bouktit 5, Grandveau, Grenier 4
Lengyelország–Hollandia 22–33 (11–18)
Ld: Kochaniak-Sala 6, Cygan 3, ill. Van Wetering 5, Housheer, Freriks 4
|1. Franciaország
|4
|4
|–
|–
|143–80
|+63
|8
|2. Hollandia
|4
|4
|–
|–
|138–90
|+48
|8
|3. Lengyelország
|4
|2
|–
|2
|107–126
|–19
|4
|4. Tunézia
|4
|1
|–
|3
|92–136
|–44
|2
|5. Ausztria
|4
|1
|–
|3
|91–113
|–22
|2
|6. Argentína
|4
|–
|–
|4
|90–116
|–26
|0
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)
2. FORDULÓ
I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
Horvátország–Uruguay 34–25 (19–10)
Ld: Milosavljevic 8, Simara 6, ill. Ruegger 5, Lapetina 4
Irán–Paraguay 20–33 (11–17)
Ld: Merih 11, Badvi, Eizadgast, Horzugi 2, ill. Enríquez, Pereira 6, Portillo, Acuna 5
|1. Horvátország
|2
|2
|–
|–
|72–34
|+38
|4
|2. Paraguay
|2
|2
|–
|–
|56–40
|+16
|4
|3. Uruguay
|2
|–
|–
|2
|45–57
|–12
|0
|4. Irán
|2
|–
|–
|2
|29–71
|–42
|0
II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
Egyiptom–Kuba 26–26 (14–12)
Ld: Hadzsadzs 6, Gadallah, Madmud 4, ill. Delgado 11, Iglesias, Chirino 3
Kína–Kazahsztán 32–30 (16–15)
Ld: Liu, Csang 5, Pan, Jüting, Si 4, ill. Zsaparova 8, Turszin, Hasszahanova, Szejtkasszim 4
|1. Kína
|2
|2
|–
|–
|67–62
|+5
|4
|2. Kuba
|2
|1
|1
|–
|55–54
|+1
|3
|3. Egyiptom
|2
|–
|1
|1
|58–61
|–3
|1
|4. Kazahsztán
|2
|–
|–
|2
|58–61
|–3
|0