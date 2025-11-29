Női kézi-vb: Svájc nehezen nyert a mieink csoportjában; a románok is középdöntősök

A-csoport

A román válogatott az első félidőben nehezen beírt a japánokkal, de az utolsó két és fél percben szerzett két góljának köszönhetően előnnyel mehetett a szünetre. A második félidőben egyenlített a távol-keleti csapat, de a hajrát nem bírta, keleti szomszédunk az utolsó 10 percben kiharcolta a győzelmet (31–27). Az majd a dánok elleni mérkőzésen dől el, hogy Románia kettő vagy annál több pontot visz-e tovább a középdöntőbe, ahol a csoportban minden bizonnyal a magyar válogatott is az ellenfele lesz.

B-csoport

Valószínűleg a hétvége is közrejátszott benne, mindenesetre a magyar válogatott csoportjának második meccsnapjára már jóval többen látogattak ki ’s-Hertogenboschban, és a növekedés főleg a helyi, holland kézilabda-kedvelőknek volt köszönhető. Ami nem változott, az a zsűriasztallal szemközti oldalon helyet foglaló, kereplős svájci szurkolók csoportja, ezúttal azonban egy hatfős, szenegáli „kemény mag” is felvette velük a hangpárbajt.

A meccs elején még 4–2-re az afrikaiak tudtak vezetni, utána azonban egy ötös sorozattal fordított az első vb-jén szereplő Svájc. Szenegál próbált lépést tartani európai ellenfelével, de Mia Emmeneggerék gyors középkezdésekből és lerohanásokból betalálva nem engedték ki a vezetést a kezükből. Az afrikaiak viszont gyakran tudták megjátszani a beállót vagy éppen falba befutót. A korábbi siófoki Gnonsiane Niombla és társai 11–11-nél ki is egyenlítettek, és a szünetre is csak minimális előnnyel mentek.

Szenegál a második félidőben a kapus, Justicia Toubissa egész pályás góljával került újra előnybe, ám mielőtt túlságosan belelkesedhettek volna az afrikaiak, kétszer is emberhátrányba kerültek, Svájc pedig sorozatban négy gólt elérve fordított. Az afrikaiak ezúttal sem adták könnyen a győzelmet, még a hajrában is folyamatosan tüzelték egymást, majd a védelmüket megnyitva egészen egyre zárkóztak fel az utolsó másodpercekben, azonban a kevesebb hibával játszó Svájc behúzta a meccset. Mindez azt jelenti, hogy két pontot már biztosan visz magával a középdöntőbe, míg ha Szenegál az utolsó fordulóban le is győzi Iránt, pont nélkül folytathatja. 25–24

G-csoport

A brazil csapat 2–5-tel kezdett, majd az első játékrészben végig loholt az eredmény után. A fordulást követően a csehek 17–12-re vezettek, de a 44. percben már 18–18-at mutatott az eredményjelző. Az utolsó 10 percben, 21–21 után a dél-amerikai válogatott állva hagyta ellenfelét, és végül hat góllal nyert. A győri Bruna de Paula hétszer volt eredményes, Milena Maria de Souza Menezes (Szombathely) és Rosa Kelly de Abreu (Dunaújváros) nem talált be. 28–22

H-csoport

Angola 2–4 után zsinórban hat gólt szerzett, a 22. percben pedig már héttel vezetett. Többnyire az első félidő további részében, majd a fordulás után is maradt ez a különbség, de a végjátékban Dél-Korea még jobban leszakadt. Az afrikai együttes a 34–23-as győzelmével továbbra is hibátlan, és ott van a középdöntőben.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-csoport (Rotterdam)

Románia–Japán 31–27 (16–14)

Ld: Grozav 8, Ostase 8, ill. Gray 7, Aizava 5, Josidome 5

Később

20.30: Dánia–Horvátország

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Románia 2 2 – – 64–51 +13 4 2. Dánia 1 1 – – 36–19 +17 2 3. Horvátország 1 – – 1 24–33 –9 0 4. Japán 2 – – 2 46–67 –21 0

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

Svájc–Szenegál 25–24 (14–13)

Ld: Baumann 6, Emmenegger 6, ill. Dapina 5, Niombla 4

Később

20.30: Magyarország–Irán

A B-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Svájc 2 2 – – 59–33 +26 4 2. MAGYARORSZÁG 1 1 – – 26–17 +9 2 3. Szenegál 2 – – 2 41–51 –10 0 4. Irán 1 – – 1 9–34 –25 0

G-csoport (Stuttgart)

Brazília–Csehország 28–22 (12–15)

Ld: De Paula 7, Oliveira 7, ill. Kordovská 5, Cholevová 4, Smetková 4

Később

20.30: Svédország–Kuba

A G-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Brazília 2 2 – – 69–42 +27 4 2. Svédország 1 1 – – 31–23 +8 2 3. Csehország 2 – – 2 45–59 –14 0 4. Kuba 1 – – 1 20–41 –21 0

H-csoport (Trier)

Angola–Dél-Korea 34–23 (19–13)

Ld: Kassoma 9, Rosario 6, ill. I Jong Jong 6

Később

20.30: Norvégia–Kazahsztán