Német–norvég döntőt rendeznek a női kézilabda-világbajnokságon

Jól matekoztak a franciák, elkerülték a norvégokat a világbajnokságon… Nem úgy, ahogyan szerették volna, hiszen míg a skandinávok bejutottak a vasárnapi döntőbe, a címvédő csak a bronzéremért játszhat. Franciaország a középdöntős záráson kikapott Hollandiától, így a másik ágra került az olimpiai és Európa-bajnokhoz képest. Egyesek szerint ebben némi tudatosság is volt, hogy csak a fináléban találkozzon a megállíthatatlanul menetelő favorittal. A pénteki első elődöntő azonban máshogyan alakult.

Sébastien Gardillou együttese az első félidőben még látványos mérkőzést vívott a társházigazda németekkel, a szünet után már a kőkemény párharcoké volt a főszerep, és mindkét műfajban alulmaradt (29–23). A kilenc góllal záró Antje Döll mind az öt hétméteresét értékesítette, Katharina Filter a fontos pillanatokban jól védett, ahogyan a Fradiban légióskodó Emily Vogel is kitett magáért az öt góljával. A franciáknál Orlane Kanor, az FTC játékosa három, a debreceni Alicia Toublanc pedig egy gólt dobott, míg a Győr világklasszis kapusa, Hatadou Sako mindössze öt védéssel, 23 százalékkal zárt.

A három gólt dobó ferencvárosi Vinge Ingstad látványos lövése (Fotó: Imago Images)

A németek történetük során másodszor játszhatnak világbajnoki döntőt, az eddigi egyetlen alkalommal, 1993-ban aranyérmet szereztek. A vasárnapi fináléban a szintén mind a nyolc eddigi találkozóját megnyerő Norvégiával néznek farkasszemet. Hiába a hollandok győri jobbátlövője, Dione Housheer hat gólja és Estavana Polman legszebb napjait idéző játéka, a hazaiaknak nem volt ellenszere a már-már gépiesen játszó, kizökkenthetetlen norvégokra. Henny Reistad már a 20. percben hét gólnál járt, végül tíznél állt meg a simán, 35–25-re megnyert elődöntőben.

Az Európa-bajnok skandinávoknál a Bajnokok Ligája-győztes Győrt erősítő Veronica Kristiansen 3, Kristine Breistöl és Emilie Hovden 1-1 gólt szerzett, a ferencvárosi Vilde Ingstad háromszor volt eredményes. A hollandoktól Angela Malestein 3, Bo van Wetering pedig 1 gólt dobott.

Ella Reistadot (balra) választották meg a holland–norvég meccs legjobbjának (Fotó: Imago Images)

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ELŐDÖNTŐ

Franciaország–Németország 23–29 (12–15)

Ld: Bouktit, Grandveau 5-5, ill. Döll 9

Hollandia–Norvégia 25–35 (14–18)

Ld: Housheer, Polman 6-6, ill. Reistad 10