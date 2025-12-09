A norvégok várnak a holland–magyar továbbjutójára a női kézi-vb elődöntőjében

Első csapatként a társházigazda német válogatott jutott be a legjobb négy közé a hollandokkal közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. A házigazda remekül kezdett, 4–1-es vezetésre tett szert, és mivel a brazilok védekezése az első időkérésükig nem volt elég hatékony, a 12. percben már öt találat volt a németek előnye (8–3). Noha a folytatásban hátul tudta rendezni sorait a dél-amerikai alakulat, a különbséget nem tudta érdemben csökkenteni, a vendéglátók pedig a csereként pályára lépő fiataljaikkal is tartották előnyüket, sőt, a szünetre alakult ki az addigi legnagyobb, hatgólos német előny.

A fordulás után gyorsan még kettővel megtoldotta a különbséget a német együttes (19–11), ezt követően viszont megtorpant, és a helyenként látványos megoldásokat alkalmazó brazil válogatott nyolc és fél perccel a vége előtt feljött három gólra (25–22). A végjáték a németeké lett, akiknél a ferencvárosi Emily Vogel öt góllal segítette válogatottját a magabiztos sikerhez és ezáltal ahhoz, hogy 2007 után újra a legjobb négy közé jusson világbajnokságon. A braziloknál a győri Bruna de Paula hatszor, a dunaújvárosi Rosa Kelly de Abreu háromszor, míg a szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes egyszer volt eredményes. 30–23

A németeknek ez volt az utolsó hazai mérkőzésük a világbajnokságon, a torna végjátékát, a pénteki elődöntőket és a vasárnapi bronzmérkőzést, illetve a finálét a rotterdami Ahoy Arénában rendezik meg. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott már a középdöntőben is itt szerepelt, és szerdán 18 órától a társházigazda hollandok ellen itt harcolhatja ki a négy közé jutást is.

Emily Vogel 43 másodperc elteltével vezetést szerzett a németeknek, akik onnantól végig előnyben maradtak (Fotó: Imago Images)

A norvég válogatott lesz a holland–magyar párharc továbbjutójának ellenfele a legjobb négy között a női kézilabda-világbajnokságon, miután legyőzte a montenegrói csapatot a második keddi negyeddöntőben, Dortmundban.

Az olimpiai és Európa-bajnok skandináv együttes 4–0-val kezdte a világbajnokság németországi részét lezáró találkozót, és a folytatásban is gyors gólokkal büntette a montenegróiak lassú visszarendeződését, így röviddel az első félidő közepe után már hét találat volt az előnye (12–5). A játék képe a folytatásban sem változott, Norvégia már az első félidőben is többször kilenc góllal vezetett, a szünetben pedig nyolc gól volt az előnye, majd a fordulás után négy perc sem telt el, amikor 22–12-nél kialakult a tízgólos különbség. Előnyét a hajrában könnyedén tartotta a skandináv gárda, és kilenc találattal kerekedett felül. Henny Reistad kilenc góljával lett a mezőny legeredményesebbje.

Az északiak ferencvárosi játékosa, Vilde Ingstad egyszer, a győri különítményéből Emilie Hovden háromszor, Kristine Breistöl kétszer, míg Veronica Kristiansen egyszer talált be. Az Alba Fehérvárt is vezető Suzana Lazovics szövetségi kapitány montenegrói csapatában a két mosonmagyaróvári játékos, Andrijana Tatar és Katarina Dzsaferovics nem szerzett gólt. 32–23

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott szerdán 18 órától Rotterdamban a társházigazda hollandok ellen harcolhatja ki a négy közé jutást, a párharc továbbjutójára pedig így a norvégok várnak az elődöntőben. Montenegró búcsújával eldőlt, hogy a magyar csapat legrosszabb esetben a hetedik helyen zárja a tornát, így mindenképp az elmúlt húsz év legjobb vb-szereplését éri majd el.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ (DORTMUND)

Németország–Brazília 30–23 (17–11)

Ld: Döll 6, Vogel 5, ill. De Paula 6

Norvégia–Montenegró 32–23 (19–11)

Ld: Reistad 9, ill. Jaukovics 8

Szerdán játsszák

18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG, Rotterdam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Dánia–Franciaország, Rotterdam (Tv: M4 Sport)