Női kézi-vb: negyeddöntőben a brazilok; Románia hozta a kötelezőt

I. CSOPORT

A mieink középdöntős csoportjában a korábbi siófoki Gnonsiane Niomblát nélkülöző, a meccsre csak 15 játékost nevező Szenegál nem volt egy súlycsoportban Romániával. Az afrikaiak rendkívül sok hibával és alacsony hatékonysággal támadtak, a románok már a félidőben 14 góllal vezettek. A kapuban Bianca Curment most is hozott egy ötven százalékot, a góllövőlista elején szereplő Sorina Grozav pedig egy kilencest tett hozzá az eddigi terméséhez. A románok ugyan már nem érhetnek oda a negyeddöntőre, a mostani, 20 gólos győzelmüknek is köszönhetően azonban még a csoport harmadik helye meglehet nekik.



IV. CSOPORT

Angola számára a remény életben tartása, míg a braziloknak a biztos negyeddöntőbe jutás volt a tét a IV. csoport első pénteki mérkőzésén. A dél-amerikaiak a Győri Audi ETO légiósának, Bruna de Paulának góljával indítottak, innentől kezdve pedig nem is kerültek hátrányba. Az angolai válogatott az első félidben négyszer egyenlített (4–4, 7–7, 8–8 és 9–9), szünetre azonban háromgólos hátrányban vonult. A pihenőt követően Angola gyorsan faragott hátrányából Vilma Nganga hetesével, utána viszont a különbség egyre csak nőtt. 18–22 után hat brazil találat született zsinórban, a mérkőzés ezen szakasza végleg megpecsételte a két pont sorsát. A végeredmény 26–32 lett.



Brazília ezzel már biztosan negyeddöntős, Norvégia taszíthatja le a csoport éléről. De Paula hét góllal végzett, míg a klubszinten a Dunaújvárost erősítő Rosa Kelly de Abreu négy találatot jegyzett. A szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes nem lépett pályára.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

I. CSOPORT (ROTTERDAM)

Románia–Szenegál 37–17 (21–7)

Ld: Grozav 9, Boiciuc 5, ill. Diawara 5

1. Dánia 3 3 – – 115–76 +39 6 2. MAGYARORSZÁG 3 3 – – 92–71 +21 6 3. Románia 4 2 – 2 128–117 +11 4 4. Japán 3 1 – 2 73–88 –15 2 5. Svájc 3 1 – 2 71–83 –12 2 6. Szenegál 4 – – 4 84–128 –44 0

IV. CSOPORT (DORTMUND)

Angola–Brazília 26–32 (15–18)

Ld: Paulo 9, Machado 4, ill. Bitolo 8, De Paula 7