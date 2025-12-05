Nemzeti Sportrádió

Női kézi-vb: negyeddöntőben a brazilok; Románia hozta a kötelezőt

Vágólapra másolva!
2025.12.05. 17:00
null
Bruna de Paulát nem lehetett megállítani (Fotó: Imago)
Címkék
Brazília Angola női kézi-vb női kézilabda-világbajnokág Szenegál Románia
Matematikailag is biztossá vált a brazil válogatott negyeddöntős szereplése a női kézilabda-világbajnokságon: a dél-amerikai csapat Angola ellen folytatta menetelését pénteken. Nem meglepetésre az I. csoportban a románok fölényes győzelmet arattak Szenegál felett.

I. CSOPORT

A mieink középdöntős csoportjában a korábbi siófoki Gnonsiane Niomblát nélkülöző, a meccsre csak 15 játékost nevező Szenegál nem volt egy súlycsoportban Romániával. Az afrikaiak rendkívül sok hibával és alacsony hatékonysággal támadtak, a románok már a félidőben 14 góllal vezettek. A kapuban Bianca Curment most is hozott egy ötven százalékot, a góllövőlista elején szereplő Sorina Grozav pedig egy kilencest tett hozzá az eddigi terméséhez. A románok ugyan már nem érhetnek oda a negyeddöntőre, a mostani, 20 gólos győzelmüknek is köszönhetően azonban még a csoport harmadik helye meglehet nekik.


IV. CSOPORT

Angola számára a remény életben tartása, míg a braziloknak a biztos negyeddöntőbe jutás volt a tét a IV. csoport első pénteki mérkőzésén. A dél-amerikaiak a Győri Audi ETO légiósának, Bruna de Paulának góljával indítottak, innentől kezdve pedig nem is kerültek hátrányba. Az angolai válogatott az első félidben négyszer egyenlített (4–4, 7–7, 8–8 és 9–9), szünetre azonban háromgólos hátrányban vonult. A pihenőt követően Angola gyorsan faragott hátrányából Vilma Nganga hetesével, utána viszont a különbség egyre csak nőtt. 18–22 után hat brazil találat született zsinórban, a mérkőzés ezen szakasza végleg megpecsételte a két pont sorsát. A végeredmény 26–32 lett.


Brazília ezzel már biztosan negyeddöntős, Norvégia taszíthatja le a csoport éléről. De Paula hét góllal végzett, míg a klubszinten a Dunaújvárost erősítő Rosa Kelly de Abreu négy találatot jegyzett. A szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes nem lépett pályára.

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
Románia–Szenegál 37–17 (21–7)
Ld: Grozav 9, Boiciuc 5, ill. Diawara 5

1. Dánia33115–76+39 6   
2. MAGYARORSZÁG3392–71+21 6   
3. Románia422128–117+11 4   
4. Japán31273–88–15 2   
5. Svájc31271–83–12 2   
6. Szenegál4484–128–44 0   

IV. CSOPORT (DORTMUND)
Angola–Brazília 26–32 (15–18)
Ld: Paulo 9, Machado 4, ill. Bitolo 8, De Paula 7

1. Brazília44123–100+23 8   
2. Norvégia33104–64+40 6   
3. Angola422107–111–4 4   
4. Svédország31284–93–9 2   
5. Csehország3370–87–17 0   
6. Dél-Korea3367–100–33 0   

 

 

Brazília Angola női kézi-vb női kézilabda-világbajnokág Szenegál Románia
Legfrissebb hírek

Női kézilabda-vb: Simon Petra a legjobb fiatal játékosok 12-es szűkített listáján

Kézilabda
3 órája

Meglepő körülményre hívta fel a figyelmet a japán kézisek dörzsölt edzője a mieink elleni meccs előtt

Kézilabda
4 órája

Kuczora Csenge: Jó érzés, hogy továbbra sem kell matekozni

Kézilabda
10 órája

Van Wetering remekelt, Hollandia fölényes győzelemmel kezdte a középdöntőt a női kézi-vb-n

Kézilabda
19 órája

Németország és Franciaország is simán nyert a női kézilabda-vb-n

Kézilabda
21 órája

Albek Anna: Magabiztosabb lettem Metzben, de még több van bennem

Kézilabda
Tegnap, 17:04

„Más sportágat űztek” – a Győr svéd szélsőjének lesújtó kritikája a norvégoktól kapott nagy pofon után

Kézilabda
Tegnap, 11:31

„Magyarország nem volt félelmetes csapat” – elszalasztott esélyről beszélnek a románok

Kézilabda
Tegnap, 10:18
Ezek is érdekelhetik