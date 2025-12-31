Videó: időn túli szabaddobással mentett pontot a Budaörs
Mint ismert, a Moyra-Budaörs női kézilabdacsapata 34–34-es döntetlent játszott a Szombathellyel az NB I kedd esti mérkőzésén. A pontosztozkodás egy időn túli szabaddobással dőlt el, Szekerczés Luca lőtt a jobb felső sarokba.
Legfrissebb hírek
32 gólt lőtt, magabiztosan nyert a Győr a Vasas otthonában
Kézilabda
2025.12.29. 19:38
Női kézi NB I: megvan a Dunaújváros kilencedik távozója
Kézilabda
2025.12.28. 13:23
Női kézi: megvan a nyolcadik dunaújvárosi távozó is
Kézilabda
2025.12.25. 16:32
Elek Gábor 2028-ig szerződést hosszabbított Esztergomban
Kézilabda
2025.12.20. 18:42
Női kézilabda NB I: már hét játékos távozott Dunaújvárosból
Kézilabda
2025.12.20. 13:04
Ezek is érdekelhetik