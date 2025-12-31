Videó: időn túli szabaddobással mentett pontot a Budaörs

Mint ismert, a Moyra-Budaörs női kézilabdacsapata 34–34-es döntetlent játszott a Szombathellyel az NB I kedd esti mérkőzésén. A pontosztozkodás egy időn túli szabaddobással dőlt el, Szekerczés Luca lőtt a jobb felső sarokba.