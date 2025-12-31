Nemzeti Sportrádió

Videó: időn túli szabaddobással mentett pontot a Budaörs

M. B.M. B.
2025.12.31. 08:56
Fotó: FB/Moyra-Budaörs Handball
Címkék
Moyra Budaörs Handball Szekerczés Luca női kézilabda NB I
Mint ismert, a Moyra-Budaörs női kézilabdacsapata 34–34-es döntetlent játszott a Szombathellyel az NB I kedd esti mérkőzésén. A pontosztozkodás egy időn túli szabaddobással dőlt el, Szekerczés Luca lőtt a jobb felső sarokba.

 

