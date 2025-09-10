FÉRFI VÍZILABDA OB I, ADATBANK, 2025–2026

A vízilabda-bajnokság egykörös alapszakaszát követően tavasszal kettéválik a mezőny, a felsőházban a legjobb nyolc a dobogóért, az alsóházban hatan a bennmaradásért küzdenek.

Az alapszakaszban és a középszakaszban a győzelem három pontot ér, döntetlen nem születhet. Ez esetben szétlövés dönt, a győztes 2, a veszetes 1 pontot kap. Pontazonosság esetén egymás elleni eredmény, hármas holtverseny esetén az érintett csapatok egymás elleni gólaránya dönt.

Ha az alapszakasz 8. és 9. helyezett csapata között maximum 3 pont különbség van, úgy a két csapat helyosztó mérkőzést játszik az alapszakaszban lejátszott mérkőzésükhöz képest ellentétes pályaválasztói joggal. A két mérkőzés összesített eredménye alapján a győztes csapat kerül a felsőházba.

A felsőházban a csapatok az alapszakaszhoz képest fordított pályaválasztói joggal megmérkőznek egymással, a 7 forduló után kialakult sorrend szerint az első négy az elődöntőben, a többiek az 5–8. helyért folytatják a rájátszásban. Az első körös párharcok az egyik fél hetedik pontjáig tartanak, az alapszakaszból és a középszakaszból hozott pontokat is beszámítják, a szétlövés győztese itt már 3, a vezstes 0 pontot kap.

A döntő, a 3. és az 5. helyért vívandó párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart, a 7. hely megszerzéséért két meccset kell majd nyerni.

Az alsóházban a 9–14. helyezettekhez csatlakozik az OB I/B. első két helyezettje. A nyolc csapat kétkörös oda-visszavágós rendszerben találkozik egymással, minmdenkivel kétszer, egyszer-egyszer otthon és idegenben. A győzelem három pontot ér, döntetlen nem születhet, ez esetben szétlövés dönt, a győztes 2, a veszetes 1 pontot kap. Pontazonosság esetén egymás elleni eredmény, hármas holtverseny esetén az érintett csapatok egymás elleni gólaránya dönt.

Az első négy helyezett a 12 csapatos élvonalban folytatja 2026 őszén, az utolsó négy az NB I/B-be kerül.

ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Szeptember 5., péntek

Kaposvár–Szeged 9–17

Szeptember 6., szombat

Miskolc–Honvéd 7–12

Szentes–OSC 12–16

Szeptember 8., hétfő

Debrecen–Vasas 10–15

Szeptember 19., péntek

Eger–BVSC

Szeptember 23., kedd

FTC–KSI

Október 1., szerda

UVSE–Szolnok

2. FORDULÓ

Október 11., szombat

Vasas–Eger

Szolnok–Miskolc

Honvéd–Szentes

KSI–Szeged

FTC–Debrecen

BVSC–UVSE

OSC–Kaposvár

3. FORDULÓ

Október 18., szombat

Szeged–OSC

Kaposvár–Honvéd

UVSE–Vasas

Eger–FTC

KSI–Debrecen

Miskolc–BVSC

Szentes–Szolnok

4. FORDULÓ

Október 25., szombat

Debrecen–Eger

Vasas–Miskolc

Szolnok–Kaposvár

Honvéd–Szeged

FTC–UVSE

BVSC–Szentes

OSC–KSI

5. FORDULÓ

November 1., szombat

Eger–KSI

UVSE–Debrecen

Szeged–Szolnok

Kaposvár–BVSC

Miskolc–FTC

Szentes–Vasas

OSC–Honvéd

6. FORDULÓ

November 8., szombat

Eger–UVSE

Debrecen–Miskolc

Vasas–Kaposvár

Szolnok–OSC

KSI–Honvéd

FTC–Szentes

BVSC–Szeged

7. FORDULÓ

November 15., szombat

Honvéd–Szolnok

Szeged–Vasas

Kaposvár–FTC

KSI–UVSE

Miskolc–Eger

Szentes–Debrecen

OSC–BVSC

8. FORDULÓ

November 22., szombat

UVSE–Kaposvár

Eger–Szeged

Debrecen–OSC

Vasas–Szolnok

KSI–BVSC

FTC–Honvéd

Miskolc–Szentes

9. FORDULÓ

November 29., szombat

UVSE–OSC

Eger–Honvéd

Debrecen–Szolnok

FTC–BVSC

Vasas–KSI

Miskolc–Szeged

Szentes–Kaposvár

10. FORDULÓ

Február 7., szombat

Debrecen–Kaposvár

UVSE–Miskolc

Eger–Szentes

FTC–Szeged

Vasas–OSC

Szolnok–KSI

BVSC–Honvéd

11. FORDULÓ

Február 14., szombat

Szeged–Debrecen

Kaposvár–Eger

Szolnok–BVSC

Honvéd–Vasas

Miskolc–KSI

Szentes–UVSE

OSC–FTC

12. FORDULÓ

Február 21., szombat

KSI–Szentes

Honvéd–Debrecen

Szeged–UVSE

Kaposvár–Miskolc

Szolnok–FTC

BVSC–Vasas

OSC–Eger

13. FORDULÓ

Február 28., szombat

Kaposvár–KSI

Szolnok–Eger

Honvéd–UVSE

Szeged–Szentes

Vasas–FTC

BVSC–Debrecen

OSC–Miskolc

A 2024–2025-ös idény adatbankját ide kattintva találja meg.