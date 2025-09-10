FÉRFI VÍZILABDA OB I, ADATBANK, 2025–2026

A vízilabda-bajnokság egykörös alapszakaszát követően tavasszal kettéválik a mezőny, a felsőházban a legjobb nyolc a dobogóért, az alsóházban hatan a bennmaradásért küzdenek.
Az alapszakaszban és a középszakaszban a győzelem három pontot ér, döntetlen nem születhet. Ez esetben szétlövés dönt, a győztes 2, a veszetes 1 pontot kap. Pontazonosság esetén egymás elleni eredmény, hármas holtverseny esetén az érintett csapatok egymás elleni gólaránya dönt.
Ha az alapszakasz 8. és 9. helyezett csapata között maximum 3 pont különbség van, úgy a két csapat helyosztó mérkőzést játszik az alapszakaszban lejátszott mérkőzésükhöz képest ellentétes pályaválasztói joggal. A két mérkőzés összesített eredménye alapján a győztes csapat kerül a felsőházba.
A felsőházban a csapatok az alapszakaszhoz képest fordított pályaválasztói joggal megmérkőznek egymással, a 7 forduló után kialakult sorrend szerint az első négy az elődöntőben, a többiek az 5–8. helyért folytatják a rájátszásban. Az első körös párharcok az egyik fél hetedik pontjáig tartanak, az alapszakaszból és a középszakaszból hozott pontokat is beszámítják, a szétlövés győztese itt már 3, a vezstes 0 pontot kap.
A döntő, a 3. és az 5. helyért vívandó párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart, a 7. hely megszerzéséért két meccset kell majd nyerni.
Az alsóházban a 9–14. helyezettekhez csatlakozik az OB I/B. első két helyezettje. A nyolc csapat kétkörös oda-visszavágós rendszerben találkozik egymással, minmdenkivel kétszer, egyszer-egyszer otthon és idegenben. A győzelem három pontot ér, döntetlen nem születhet, ez esetben szétlövés dönt, a győztes 2, a veszetes 1 pontot kap. Pontazonosság esetén egymás elleni eredmény, hármas holtverseny esetén az érintett csapatok egymás elleni gólaránya dönt.
Az első négy helyezett a 12 csapatos élvonalban folytatja 2026 őszén, az utolsó négy az NB I/B-be kerül.
ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
Szeptember 5., péntek
Kaposvár–Szeged 9–17
Szeptember 6., szombat
Miskolc–Honvéd 7–12
Szentes–OSC 12–16
Szeptember 8., hétfő
Debrecen–Vasas 10–15
Szeptember 19., péntek
Eger–BVSC
Szeptember 23., kedd
FTC–KSI
Október 1., szerda
UVSE–Szolnok
2. FORDULÓ
Október 11., szombat
Vasas–Eger
Szolnok–Miskolc
Honvéd–Szentes
KSI–Szeged
FTC–Debrecen
BVSC–UVSE
OSC–Kaposvár
3. FORDULÓ
Október 18., szombat
Szeged–OSC
Kaposvár–Honvéd
UVSE–Vasas
Eger–FTC
KSI–Debrecen
Miskolc–BVSC
Szentes–Szolnok
4. FORDULÓ
Október 25., szombat
Debrecen–Eger
Vasas–Miskolc
Szolnok–Kaposvár
Honvéd–Szeged
FTC–UVSE
BVSC–Szentes
OSC–KSI
5. FORDULÓ
November 1., szombat
Eger–KSI
UVSE–Debrecen
Szeged–Szolnok
Kaposvár–BVSC
Miskolc–FTC
Szentes–Vasas
OSC–Honvéd
6. FORDULÓ
November 8., szombat
Eger–UVSE
Debrecen–Miskolc
Vasas–Kaposvár
Szolnok–OSC
KSI–Honvéd
FTC–Szentes
BVSC–Szeged
7. FORDULÓ
November 15., szombat
Honvéd–Szolnok
Szeged–Vasas
Kaposvár–FTC
KSI–UVSE
Miskolc–Eger
Szentes–Debrecen
OSC–BVSC
8. FORDULÓ
November 22., szombat
UVSE–Kaposvár
Eger–Szeged
Debrecen–OSC
Vasas–Szolnok
KSI–BVSC
FTC–Honvéd
Miskolc–Szentes
9. FORDULÓ
November 29., szombat
UVSE–OSC
Eger–Honvéd
Debrecen–Szolnok
FTC–BVSC
Vasas–KSI
Miskolc–Szeged
Szentes–Kaposvár
10. FORDULÓ
Február 7., szombat
Debrecen–Kaposvár
UVSE–Miskolc
Eger–Szentes
FTC–Szeged
Vasas–OSC
Szolnok–KSI
BVSC–Honvéd
11. FORDULÓ
Február 14., szombat
Szeged–Debrecen
Kaposvár–Eger
Szolnok–BVSC
Honvéd–Vasas
Miskolc–KSI
Szentes–UVSE
OSC–FTC
12. FORDULÓ
Február 21., szombat
KSI–Szentes
Honvéd–Debrecen
Szeged–UVSE
Kaposvár–Miskolc
Szolnok–FTC
BVSC–Vasas
OSC–Eger
13. FORDULÓ
Február 28., szombat
Kaposvár–KSI
Szolnok–Eger
Honvéd–UVSE
Szeged–Szentes
Vasas–FTC
BVSC–Debrecen
OSC–Miskolc