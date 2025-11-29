Nemzeti Sportrádió

Vízilabda ob I: Debrecenben győzött a Szolnok

2025.11.29. 13:46
Fotó: Facebook/dvsevizilabda, archív
A Szolnok jó második félidei teljesítményének köszönhetően hét találattal nyert a DVSE vendégeként szombaton a férfi vízilabda ob I alapszakaszában.


A vendégektől – akik kilenc akciógólt lőttek – Schmölcz Norman és Krasznai Bendegúz Róbert egyaránt háromszor volt eredményes.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ
DVSE-Master Good–Szolnoki Dózsa 11–18 (2–4, 6–5, 2–5, 1–4)
KÉSŐBB
16.00: VasasPlaket–KSI SE 
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–Szegedi VE 
17.30: One Eger–EPS-Honvéd 
18.00: Metalcom Szentes–Kaposvári VK 
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport+)

 
AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGkP
1. FTC88185–64+12124
2. BVSC88147–77+7024
3. Szolnok96111131–103+2821
4. Vasas871121–94+2721
5. Honvéd871110–88+2221
6. OSC954112–106+615
7. Szeged8413107–106+114
8. Eger8314100–119–1911
9. Debrecen9315107–129–2210
10. UVSE936110–140–309
11. Szentes81783–129–463
12. Kaposvár817108–149–411
13. Miskolc8885–128–430
14. KSI8869–143–740

 

 

Ezek is érdekelhetik