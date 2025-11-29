Vízilabda ob I: Debrecenben győzött a Szolnok
A Szolnok jó második félidei teljesítményének köszönhetően hét találattal nyert a DVSE vendégeként szombaton a férfi vízilabda ob I alapszakaszában.
A vendégektől – akik kilenc akciógólt lőttek – Schmölcz Norman és Krasznai Bendegúz Róbert egyaránt háromszor volt eredményes.
FÉRFI VÍZILABDA OB I
ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ
DVSE-Master Good–Szolnoki Dózsa 11–18 (2–4, 6–5, 2–5, 1–4)
KÉSŐBB
16.00: VasasPlaket–KSI SE
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–Szegedi VE
17.30: One Eger–EPS-Honvéd
18.00: Metalcom Szentes–Kaposvári VK
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport+)
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. FTC
|8
|8
|–
|–
|–
|185–64
|+121
|24
|2. BVSC
|8
|8
|–
|–
|–
|147–77
|+70
|24
|3. Szolnok
|9
|6
|1
|1
|1
|131–103
|+28
|21
|4. Vasas
|8
|7
|–
|–
|1
|121–94
|+27
|21
|5. Honvéd
|8
|7
|–
|–
|1
|110–88
|+22
|21
|6. OSC
|9
|5
|–
|–
|4
|112–106
|+6
|15
|7. Szeged
|8
|4
|1
|–
|3
|107–106
|+1
|14
|8. Eger
|8
|3
|1
|–
|4
|100–119
|–19
|11
|9. Debrecen
|9
|3
|–
|1
|5
|107–129
|–22
|10
|10. UVSE
|9
|3
|–
|–
|6
|110–140
|–30
|9
|11. Szentes
|8
|1
|–
|–
|7
|83–129
|–46
|3
|12. Kaposvár
|8
|–
|–
|1
|7
|108–149
|–41
|1
|13. Miskolc
|8
|–
|–
|–
|8
|85–128
|–43
|0
|14. KSI
|8
|–
|–
|–
|8
|69–143
|–74
|0
