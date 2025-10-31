Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda ob I: könnyed egri siker a KSI ellen

Vágólapra másolva!
2025.10.31. 19:37
null
Magabiztosan nyert az Eger (Fotó: egrivizilabda.hu)
Címkék
FTC-Telekom Waterpolo One Eger Semmelweis OSC DVSE férfi vízilabda férfi vízilabda ob I PannErgy-Miskolci VLC KSI vízilabda UVSE EPS-Honvéd
Az Eger hazai medencében az esélyeknek megfelelően simán legyőzte a sereghajtó KSI SE-t a férfi vízilabda ob I alapszakaszának pénteki játéknapján.

Az egriek hat góllal bizonyultak jobbnak riválisuknál. A házigazda 16 góljából Rádli Rajmund hatot lőtt.

Az UVSE nagy csata végén 11–10-re legyőzte a vendég Debrecent. A fővárosiak az első negyedben négygólos előnyt szereztek, amiből egyet meg tudtak tartani a meccs végéig. A mezőny legeredményesebb játékosa a debreceni Macsi Patrik volt négy góllal.

A címvédő Ferencváros kiütéses, 29–9-es győzelmet aratott Miskolcon. A Bajnokok Ligája- és európai Szuperkupa-győztes FTC így könnyedén őrizte meg hibátlan mérlegét a pontvadászatban. A meccs legeredményesebb játékosa a ferencvárosi Nagy Ákos volt hat találattal.

VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz
5. forduló
ONE-EGER–KSI 16–10 (5–2, 2–2, 5–3, 4–3)
Eger, Bitskey-uszoda, 250 néző. V: Petik A., Rubos K.
EGER: BORBÉLY – SZALAI G. 3, SALAMON 3, Bright 1, Sári, Mikhál 1, RÁDLI 6. Csere: Moldisz, Ádám, Tomozi, Berényi 1, Klebovitz 1, Edző: Tóth Kálmán
KSI: Fejes – Kiss Cs. 2, Kovács M 1., Kósi-Kelly 1, Rácz R.,Csendes 1, PETŐ 3. Csere: DÁMOSY (Kapus), Mezei T., Végső, Turán 2, Rónay, Skolfek. Edző: Horváth János
Emberelőny-kihasználás: 6/6, ill. 10/6. Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 3/1. Kipontozódott: Tomozi (28. p.), Végső (31. p.). Klebovitz (32. p.)
MESTERMÉRLEG
Salamon Ferenc csapatkapitány: – Mindkét csapat nagy fordulatszámon kezdett. Végig jól koncentráltunk és több jó teljesítménynek köszönhetően biztosan nyertünk.
Horváth János: – Nehéz értékelni a mai estét. Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, amelyet az Eger megbüntetett. A második negyedben volt egy fellángolásunk, de aztán olyan hibákat követtünk el, amellyel kivégeztük magunkat.

UVSE–DVSE-Master Good 11–10 (6–2, 2–4, 2–2, 2–3)
PannErgy-Miskolci VLC–FTC-Telekom Waterpolo 9–29 (1–7, 2–6, 2–9, 4–7)

KÉSŐBB
19.30: Semmelweis OSC–EPS-Honvéd

 
FÉRFI OB1 ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGkP
1. Honvéd5573–53+2015
2. FTC44100–28+7212
3. BVSC4475–45+3012
4. Szolnok4464–44+2012
5. Vasas4458–44+1412
6. Szeged43155–46+99
7. OSC43161–44+179
8. Eger52360–81–216
9. Debrecen41345–62–173
10. Kaposvár4461–72–110
11. Szentes4442–61–190
11. Miskolc4435–54–190
13. UVSE4442–80–380
14. KSI6651–108–570

 

 

FTC-Telekom Waterpolo One Eger Semmelweis OSC DVSE férfi vízilabda férfi vízilabda ob I PannErgy-Miskolci VLC KSI vízilabda UVSE EPS-Honvéd
Legfrissebb hírek

Második meccsét is megnyerte a Szolnok a férfi vízilabda Eurokupában

Vízilabda
Tegnap, 19:38

Férfi vízi BL: jól kezdett az FTC, és győzött a Brescia ellen idegenben

Vízilabda
2025.10.29. 21:50

Női vízi BL: az UVSE nyerte a magyaros meccset, az FTC nagy előnyről vesztett

Vízilabda
2025.10.25. 19:15

Szétlövésben nyert a Szolnok és az Eger a férfi vízilabda ob I-ben

Vízilabda
2025.10.25. 14:00

Férfi vízilabda ob I: a DVSE győzött az eddig nyeretlenek meccsén

Vízilabda
2025.10.18. 18:30

A Vasas az utolsó negyedben háromgólos hátrányból fordított a férfi vízilabda ob I-ben

Vízilabda
2025.10.17. 20:33

A vb óta először lesz együtt a férfi vízilabda-válogatott

Vízilabda
2025.10.17. 11:35

Vízilabda: a Genesys a Semmelweis OSC főszponzora lesz

Vízilabda
2025.10.14. 15:46
Ezek is érdekelhetik