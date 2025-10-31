Férfi vízilabda ob I: könnyed egri siker a KSI ellen

Az egriek hat góllal bizonyultak jobbnak riválisuknál. A házigazda 16 góljából Rádli Rajmund hatot lőtt.

Az UVSE nagy csata végén 11–10-re legyőzte a vendég Debrecent. A fővárosiak az első negyedben négygólos előnyt szereztek, amiből egyet meg tudtak tartani a meccs végéig. A mezőny legeredményesebb játékosa a debreceni Macsi Patrik volt négy góllal.

A címvédő Ferencváros kiütéses, 29–9-es győzelmet aratott Miskolcon. A Bajnokok Ligája- és európai Szuperkupa-győztes FTC így könnyedén őrizte meg hibátlan mérlegét a pontvadászatban. A meccs legeredményesebb játékosa a ferencvárosi Nagy Ákos volt hat találattal.

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz

5. forduló

ONE-EGER–KSI 16–10 (5–2, 2–2, 5–3, 4–3)

Eger, Bitskey-uszoda, 250 néző. V: Petik A., Rubos K.

EGER: BORBÉLY – SZALAI G. 3, SALAMON 3, Bright 1, Sári, Mikhál 1, RÁDLI 6. Csere: Moldisz, Ádám, Tomozi, Berényi 1, Klebovitz 1, Edző: Tóth Kálmán

KSI: Fejes – Kiss Cs. 2, Kovács M 1., Kósi-Kelly 1, Rácz R.,Csendes 1, PETŐ 3. Csere: DÁMOSY (Kapus), Mezei T., Végső, Turán 2, Rónay, Skolfek. Edző: Horváth János

Emberelőny-kihasználás: 6/6, ill. 10/6. Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 3/1. Kipontozódott: Tomozi (28. p.), Végső (31. p.). Klebovitz (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Salamon Ferenc csapatkapitány: – Mindkét csapat nagy fordulatszámon kezdett. Végig jól koncentráltunk és több jó teljesítménynek köszönhetően biztosan nyertünk.

Horváth János: – Nehéz értékelni a mai estét. Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, amelyet az Eger megbüntetett. A második negyedben volt egy fellángolásunk, de aztán olyan hibákat követtünk el, amellyel kivégeztük magunkat.

UVSE–DVSE-Master Good 11–10 (6–2, 2–4, 2–2, 2–3)

PannErgy-Miskolci VLC–FTC-Telekom Waterpolo 9–29 (1–7, 2–6, 2–9, 4–7)

KÉSŐBB

19.30: Semmelweis OSC–EPS-Honvéd