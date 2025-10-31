Férfi vízilabda ob I: könnyed egri siker a KSI ellen

Az egriek hat góllal bizonyultak jobbnak riválisuknál. A házigazda 16 góljából Rádli Rajmund hatot lőtt.
Az UVSE nagy csata végén 11–10-re legyőzte a vendég Debrecent. A fővárosiak az első negyedben négygólos előnyt szereztek, amiből egyet meg tudtak tartani a meccs végéig. A mezőny legeredményesebb játékosa a debreceni Macsi Patrik volt négy góllal.
A címvédő Ferencváros kiütéses, 29–9-es győzelmet aratott Miskolcon. A Bajnokok Ligája- és európai Szuperkupa-győztes FTC így könnyedén őrizte meg hibátlan mérlegét a pontvadászatban. A meccs legeredményesebb játékosa a ferencvárosi Nagy Ákos volt hat találattal.
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz
5. forduló
ONE-EGER–KSI 16–10 (5–2, 2–2, 5–3, 4–3)
Eger, Bitskey-uszoda, 250 néző. V: Petik A., Rubos K.
EGER: BORBÉLY – SZALAI G. 3, SALAMON 3, Bright 1, Sári, Mikhál 1, RÁDLI 6. Csere: Moldisz, Ádám, Tomozi, Berényi 1, Klebovitz 1, Edző: Tóth Kálmán
KSI: Fejes – Kiss Cs. 2, Kovács M 1., Kósi-Kelly 1, Rácz R.,Csendes 1, PETŐ 3. Csere: DÁMOSY (Kapus), Mezei T., Végső, Turán 2, Rónay, Skolfek. Edző: Horváth János
Emberelőny-kihasználás: 6/6, ill. 10/6. Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 3/1. Kipontozódott: Tomozi (28. p.), Végső (31. p.). Klebovitz (32. p.)
MESTERMÉRLEG
Salamon Ferenc csapatkapitány: – Mindkét csapat nagy fordulatszámon kezdett. Végig jól koncentráltunk és több jó teljesítménynek köszönhetően biztosan nyertünk.
Horváth János: – Nehéz értékelni a mai estét. Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, amelyet az Eger megbüntetett. A második negyedben volt egy fellángolásunk, de aztán olyan hibákat követtünk el, amellyel kivégeztük magunkat.
UVSE–DVSE-Master Good 11–10 (6–2, 2–4, 2–2, 2–3)
PannErgy-Miskolci VLC–FTC-Telekom Waterpolo 9–29 (1–7, 2–6, 2–9, 4–7)
KÉSŐBB
19.30: Semmelweis OSC–EPS-Honvéd
|FÉRFI OB1 ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Honvéd
|5
|5
|–
|–
|–
|73–53
|+20
|15
|2. FTC
|4
|4
|–
|–
|–
|100–28
|+72
|12
|3. BVSC
|4
|4
|–
|–
|–
|75–45
|+30
|12
|4. Szolnok
|4
|4
|–
|–
|–
|64–44
|+20
|12
|5. Vasas
|4
|4
|–
|–
|–
|58–44
|+14
|12
|6. Szeged
|4
|3
|–
|–
|1
|55–46
|+9
|9
|7. OSC
|4
|3
|–
|–
|1
|61–44
|+17
|9
|8. Eger
|5
|2
|–
|–
|3
|60–81
|–21
|6
|9. Debrecen
|4
|1
|–
|–
|3
|45–62
|–17
|3
|10. Kaposvár
|4
|–
|–
|–
|4
|61–72
|–11
|0
|11. Szentes
|4
|–
|–
|–
|4
|42–61
|–19
|0
|11. Miskolc
|4
|–
|–
|–
|4
|35–54
|–19
|0
|13. UVSE
|4
|–
|–
|–
|4
|42–80
|–38
|0
|14. KSI
|6
|–
|–
|–
|6
|51–108
|–57
|0