Két szettnyi magyar varázslat a röplabda CEV-kupában

Az ember nehezen akart hinni a szemének: az egyik oldalon a magyar bajnok és kupagyőztes, amely ráadásul a múlt héten vesztette el csapatkapitányát és egyik legeredményesebb játékosát, Redjo Kocit, a túloldalon meg egy BL-bronzérmes csapat, soraiban a kétszeres olimpiai bajnok feladó Benjamin Toniutival és az olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok átló Lukasz Kaczmarekkel. A magyarok pedig nincsenek alárendelt szerepben, hanem gyakorlatilag végig vezettek az első játszmában, volt, hogy öt ponttal is. Redi Bakiri és Karim Luna Slaibe valósággal parádézott és Pesti Marcell, valamint a Kocit pótló Kecskeméti Bálint is alaposan kitett magáért. A lengyeleknek sokáig csak az egyenlítésre futotta, aztán a legrosszabbkor, 22:22 után a vezetést is átvették és végül a második szettlabdát kihasználták.

Azt gondolnánk, hogy ezzel véget is ér a magyar varázslat, de nem. A fiúk nem törtek össze, hanem még elszántabban küzdöttek: 5:1-gyel nyitották a második játszmát, aztán öt, majd a vége felé nyolc pont is volt a különbség, ezt az előnyt pedig már nem adták le. A MÁV Előre 1:1-re állt a világ egyik legjobb csapata ellen. Most sajnáltuk igazán az elveszített első játszmát, mert ezután sajnos felébredt az „alvó oroszlán”, a vendégek megrázták magukat és elkezdtek röplabdázni, a mieink pedig nagyjából eddig bírták az első két szettben diktált hatalmas tempót. A végén 3:1-re nyertek a lengyelek (a negyedik játszmában azért helyenként még szorongattak a fehérváriak), de az, amit a mérkőzés első felében láttunk, így is csodaszámba ment.

RÖPLABDA

CEV-KUPA, FÉRFIAK, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

MÁV ELŐRE FOXCONN–JSW JASTRZEBSKI WEGIEL (lengyel) 1:3 (–24, 17, –12, –18)

Székesfehérvár, 1492 néző. Vezette: Rychlik (cseh), Novak (szlovén)

MÁV ELŐRE: Eke 4, Szabó V. 1, BAKIRI 20, Luna Slaibe 12, PESTI 12, KECSKEMÉTI 11. Csere: Takács M. (liberó), Varga P., Szentesi, Bandi, Ambrus. Edző: Omar Pelillo

JASTRZEBSKI: Toniutti, Kujundzsics 4, Zaleszczyk 6, KACZMAREK 16, GIERZOT 12, Usowicz 7. Csere: Granieczny (liberó), Lorenc 4, SZERSZEN 9, Tuaniga, Staszewski, Brehme, Kufka. Edző: Andrzej Kowal

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 3:3, 6:4, 6:6, 9:7, 14:9, 15:14, 17:14, 19:19, 22:20, 23:24. 2. játszma: 5:1, 7:5, 11:6, 14:10, 19:11, 24:16. 3. játszma: 1:0, 2:5, 3:8, 6:10, 7:16, 10:23, 12:24. 4. játszma: 0:2, 3:3, 4:8, 8:10, 11:14, 13:17, 15:21, 18:23