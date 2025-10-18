Férfi vízilabda ob I: a DVSE győzött az eddig nyeretlenek meccsén

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

KAPOSVÁRI VK–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 13–17 (3–5, 7–6, 2–2, 1–4)

Kaposvár, 250 néző. V: Sikter, Fodor

KAPOSVÁR: SZILÁGYI ÁBEL – Dőry 2, Szabó Gergő 2, Gaszt 1, Baj 2, BEDE 1, Pellei K. 1. Csere: Török B. (kapus), JUHÁSZ-SZELEI 3, Takács K. 1, Somogyvári, Vindisch, Vadas, Hugó. Edző: Surányi László

HONVÉD: Csoma – Bencz, SIMON H. 2, MOSZKOV 5, Kiss B., Kevi, VICSKOVICS 5. Csere: MASER (kapus), Ekler B. 2, Vadovics, Sugár 2, Vékony, Szépfalvi 1. Edző: Szivós Márton

Emberelőny-kihasználás: 12/5, ill. 13/7

Gól – ötméteresből: 4/2, ill. 1/1

Kipontozódott: Vékony (13. p.), Hugó (22. p.), Takács K. (27. p.), Sugár P. (27. p.), Szabó Gergő (28. p.)

MESTERMÉRLEG

Surányi László: – Abban a helyzetben, amelyben vagyunk, nagyon jó meccset játszottunk, hiszen négy kezdőjátékosunk is hiányzott. Ez érződött a találkozó végén, amikor kinyílt az olló.

Szivós Márton: – Nem vagyok elégedett a látottakkal, csak azzal, hogy a fiatal kapusunk, Maser Márk nagyszerűen szállt be a mérkőzésbe, és megmutatta, hogy miért igazoltuk át.

PANNERGY-MISKOLCI VLC–BVSC-MANNA ABC 9–14 (0–5, 6–2, 2–4, 1–3)

Miskolc, 120 néző. V: Kollár, Ercse

MISKOLC: MORAVCSIK – Bikki-Petró, Szabó I., Dubinák 1, Guszakov 2, Kedves 1, VÁRKONYI Á. 3. Csere: Almási, Regős, Némethy 1, Lövei, MOLNÁR G. 1, Fedac. Edző: Popovics Miklós

BVSC: KOROM – Tátrai D. 1, Susiasvili 1, BATIZI 2, Csacsovszky E. 1, Ekler Zs., Jansik D. 2. Csere: Kovács P. 1, Csapó M. 1, BENEDEK M. 2, Bundschuh, Simon B., MÉSZÁROS M. 3. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 5/3

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Popovics Miklós: – Esélyeshez méltó módon nyerte meg a BVSC a meccset. A kezdésünk után nem gondoltam volna, hogy visszajövünk, de sikerült. Van tartása a csapatnak, ami a későbbiekben nagyon fontos lehet.

Varga Dániel: – Nagyon örülök a győzelemnek. Nehéz hét van mögöttünk, azonban mentálisan igen stabilnak éreztem a csapatot. Jó úton haladunk.

KSI SE–DEBRECENI VSE-MASTER GOOD 9–14 (3–4, 4–3, 1–4, 1–3)

Komjádi uszoda, 80 néző. V: Kovács Cs. T., Csanádi Zs.

KSI: Fejes – Rácz R., Turán 1, Fiedler 1, Kovács M. 1, PETŐ Á. 2, Csendes 2. Csere: Fórián (kapus), Kósi, Rabb, Balogh D., RÓNAY 1, Vojnisek, Czirok 1. Edző: Horváth János

DEBRECEN: KRÉMER – Smitula 1, Tőzsér 1, MACSI P. 4, Mihov 1, Gluhaic 1, Vidovenyecz. Csere: Kis F. 1, Gagulic 1, Pónya 1, Niklász, MACSI M. 3, Borsos. Edző: Kádár Kálmán

Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 7/5

Gól – ötméteresből: 3/2, ill. –

MESTERMÉRLEG

Horváth János: – Egy pillanatig sem volt kérdéses a mérkőzés kimenetele. Még mindig szokjuk az ob I ritmusát, ezen a találkozón ezt a második negyedben értük el. Utána viszont olyan hibákat ejtettünk, amelyek megengedhetetlenek az élvonalban. Elégedetlen vagyok a csapatommal, és nem is az eredmény miatt.

Kádár Kálmán: – A KSI három negyedig megnehezítette a dolgunkat, készültünk rájuk, mégis követtünk el olyan hibákat, amelyeket kihasználtak. Többször pontatlanul passzoltunk, az egy az egy elleni párharcban pedig többször meglepett minket az ellenfél egy-egy megoldással. A hajrában sikerült ellépnünk néhány góllal, amelyekkel biztossá tettük a győzelmet.

SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL–SEMMELWEIS OSC 10–7 (4–1, 2–1, 2–4, 2–1)

Szeged, 200 néző. V: Tordai, Ádám F.

SZEGED: DANKA – Bóbis B. 1, SPITZ 3, Horváth V., SÁNTA 1, Pető A. 1, Pörge. Csere: Gyovai (kapus), Báthory, GÓLYA 4, Kürti, Doroszlai, Kasza, Komlódi. Edző: Kiss Csaba

OSC: SZITÁS – Hessels S. 1, MÉSZÁROS CS. 3, Varga B., Tóth K., Klár, Gál D. 1. Csere: Simon S. 1, Hessels B., Illés H. 1, Török B., Tátrai T., Sziládi. Edző: Tóth László

Emberelőny-kihasználás: 10/4, ill. 9/1

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 1/1

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1

Kipontozódott: Gólya (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Kiss Csaba: – Győzelmünk kulcsa a minden igényt kielégítő védekezésünk volt, ami elbizonytalanította ellenfelünket. Szünet után időnként megakadt a támadójátékunk, aminek okát meg kell keresnünk, ugyanis ritkán lehet hét lőtt góllal mérkőzést nyerni.

Tóth László: – A védekezésünk rendben volt, nem úgy a támadójátékunk, sok technikai hibát ejtettünk elöl, és pontatlanul lőttünk. Nem volt előjele gyenge játékunknak.