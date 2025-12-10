Nemzeti Sportrádió

Révész Bulcsú sikerrel vette az első fordulót a sznúker Shoot Outon

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2025.12.10. 21:29
null
Fotó: Getty Images, archív
Címkék
snooker sznúker Révész Bulcsú
Révész Bulcsú bejutott a 2. fordulóba az angliai Blackpoolban zajló, Shoot Out elnevezésű sznúkerversenyen.

Ez a viadal a sportág különlegessége, hiszen ez az egyetlen olyan torna, ahol szurkolhatnak a nézők. Ezen kívül minden mérkőzés egyetlen, maximum tíz percig tartó frame-ig tart, amelynek első felében a játékosoknak 15 másodpercük van lökni, a második felében pedig már csak tíz másodperc.

A 18 éves Révész Bulcsú a szerdai nyitányon a brit Ashley Carty felett diadalmaskodott.

 

snooker sznúker Révész Bulcsú
Legfrissebb hírek

Selby nyerte meg a világbajnokok csatáját és az Egyesült Királyság sznúkerbajnokságát

Egyéb egyéni
2025.12.08. 01:15

Révész nagyon szoros meccsen búcsúzott a sznúker UK Championship selejtezőjének 3. fordulójában

Egyéb egyéni
2025.11.25. 19:07

Ronnie O’Sullivan két maximum bréket lökött ugyanazon a meccsen – videó

Egyéb egyéni
2025.08.15. 23:34

Sznúker: Révész Bulcsú világbajnokot is megvert, de így is kiesett Leicesterben

Egyéb egyéni
2025.07.01. 22:55

Révész Bulcsú bravúros győzelemmel a sznúker British Open főtáblájára jutott

Egyéb egyéni
2025.06.28. 19:47

Eltiltása után a Ciklon megérkezett – portré Csao Hszin-tungról, a sznúker új világbajnokáról

Egyéb egyéni
2025.05.06. 13:46

Történelmi döntő a Crucible-ben, Csao Hszin-tung a sznúker új világbajnoka

Egyéb egyéni
2025.05.05. 21:37

Sznúker: Csao vezet, de a világbajnoki cím csak hétfőn talál gazdára

Egyéb egyéni
2025.05.04. 23:21
Ezek is érdekelhetik