Révész Bulcsú sikerrel vette az első fordulót a sznúker Shoot Outon

Ez a viadal a sportág különlegessége, hiszen ez az egyetlen olyan torna, ahol szurkolhatnak a nézők. Ezen kívül minden mérkőzés egyetlen, maximum tíz percig tartó frame-ig tart, amelynek első felében a játékosoknak 15 másodpercük van lökni, a második felében pedig már csak tíz másodperc.

A 18 éves Révész Bulcsú a szerdai nyitányon a brit Ashley Carty felett diadalmaskodott.