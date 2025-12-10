Hiába duplázott Brandt, a Bodö/Glimt pontot rabolt Dortmundból

Az alapszakaszban eddig nyeretlen Bodö/Glimt az első negyedórában két nagy helyzettel is jelezte, hogy bátor játékkal érkezett Dortmundba. Első hibájukat azonban kihasználta a házigazda: egy gyors támadás végén Julian Brandt lőtt a rövidbe, a kapu jobb oldalába. A BVB ezután többször is megduplázhatta volna az előnyét, a szünet előtt nem sokkal azonban egy kis szögletből, Hatitam Aleesami fejesével egyenlített a norvég együttes.

A második félidő elején Maximilan Beier veszélyes fejesét Nyikita Hajkin egyenesen Brandt elé ütötte, aki közelről nem hibázott. A fekete-sárgák rohamoztak tovább, újabb lehetőségeik azonban kimaradtak, a vendégek pedig egyenlítettek. Negyedórával a vége előtt Aaron Anselmino sérülése miatt átmenetileg emberhátrányba került a Dortmund. Miután az argentin lebicegett a pályáról, a hazaiak egy bedobás után elszórták a labdát, a Bodö/Glimt pedig elverekedte magát ellenfele kapujáig, Jens Hauge pedig a tizenegyespont vonalából kiegyenlített, ezzel megszerezve csapata harmadik pontját a Bajnokok Ligájában.

A Newcastle hiába fordított Leverkusenben, végül be kellett érnie az egy ponttal. 13 perc elteltével a gyógyszergyáriak szereztek vezetést. Egyszer fent, máskor lent: a szombaton a Burnley ellen a szögletét betekerő Bruno Guimaraes ismét egy sarokrúgás után „szerzett” gólt, csak ezúttal a testéről a saját kapujába pattant egy lefejelt labda. Az angolok a szünet után tizenegyesből egyenlítettek, a hajrában pedig Lewis Miley remek fejesével előnyhöz is juttatta őket, előnyüket azonban nem tudták megőrizni: két perccel a rendes játékidő vége előtt, szép összjáték után Alejandro Grimaldo egyenlített: egy pontot élő lövésébe a kapus csak beleütni tudott.

A Napoli harmadik vereségét szenvedte el az alapszakaszban, ezúttal a Benfica otthonában hagyta el vesztesen a pályát. A portugál csapat húsz perccel a kezdés után szerzett vezetést, majd a szünet után a végeredmény is kialakította: az első gólt szerző Richard Rios éles, lapos középre adását követően Leandro Barreiro káprázatos találatot szerzett – az ötösön belül a kapunak háttal állva sarkazta be a labdát.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi) 2–0 (Mckennie 67., J. David 73.)

FC Bruges (belga)–Arsenal (angol) 0–3 (Madueke 25., 47., Martinelli 56.)

Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–0

Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1–2 (Rodrygo 28., ill. O'Reilly 35., Haaland 43. – 11-esből)

Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég) 2–2 (Brandt 18., 51., ill. Aleesami 42., Hauge 75.)

Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol) 2–2 (Bruno Guimaraes 13. – öngól, Grimaldo 88., ill. Gordon 51. – 11-esből, Miley 74.)

Benfica (portugál)–Napoli (olasz) 2–0 (Rios 20., Barreiro 49.)

Villarreal (spanyol)–Köbenhavn (dán) 2–3 (Comesana 47., Oluwaseyi 56., ill. Elyounoussi 2., Asuri 48., Cornelius 90.)

Qarabag (azeri)–Ajax (holland) 2–4 (C. Durán 10., Matheus Silva 47., ill. Dolberg 39., Gluh 79., 90., Gaaei 83.)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Arsenal 6 6 – – 17–1 +16 18 2. Bayern München 6 5 – 1 18–7 +11 15 3. Paris SG 6 4 1 1 19–8 +11 13 4. Manchester City 6 4 1 1 12–6 +6 13 5. Atalanta 6 4 1 1 8–6 +2 13 6. Internazionale 6 4 – 2 12–4 +8 12 7. Real Madrid 6 4 – 2 13–7 +6 12 8. Atlético Madrid 6 4 – 2 15–12 +3 12 9. Liverpool 6 4 – 2 11–8 +3 12 10. Borussia Dortmund 6 3 2 1 19–13 +6 11 11. Tottenham 6 3 2 1 13–7 +6 11 12. Newcastle United 6 3 1 2 13–6 +7 10 13. Chelsea 6 3 1 2 13–8 +5 10 14. Sporting 6 3 1 2 12–8 +4 10 15. Barcelona 6 3 1 2 14–11 +3 10 16. Marseille 6 3 – 3 11–8 +3 9 17. Juventus 6 2 3 1 12–10 +2 9 18. Galatasaray 6 3 – 3 8–8 0 9 19. Monaco 6 2 3 1 7–8 –1 9 20. Bayer Leverkusen 6 2 3 1 10–12 –2 9 21. PSV Eindhoven 6 2 2 2 15–11 +4 8 22. Qarabag 6 2 1 3 10–13 –3 7 23. Napoli 6 2 1 3 6–11 –5 7 24. Köbenhavn 6 2 1 3 10–16 –6 7 25. Benfica 6 2 – 4 6–8 –2 6 26. Pafosz 6 1 3 2 4–9 –5 6 27. Royale Union SG 6 2 – 4 7–15 –8 6 28. Athletic Bilbao 6 1 2 3 4–9 –5 5 29. Olympiakosz Pireusz 6 1 2 3 6–13 –7 5 30. Eintracht Frankfurt 6 1 1 4 8–16 –8 4 FC Bruges 6 1 1 4 8–16 –8 4 32. Bodö/Glimt 6 – 3 3 9–13 –4 3 33. Slavia Praha 6 – 3 3 2–11 –9 3 34. Ajax 6 1 – 5 5–18 –13 3 35. Villarreal 6 – 1 5 4–13 –9 1 36. Kajrat Almati 6 – 1 5 4–15 –11 1



