Keddi sportműsor: Inter–Liverpool rangadó a Bajnokok Ligájában

DECEMBER 9., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
16.30: Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport1)
18.45: Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Atalanta (olasz)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh)
21.00: PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Monaco (francia)–Galatasaray (török)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
16.00: Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)
ANGOL CHAMPIONSHIP
21.00: Queens Park Rangers–Birmingham City (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2.15: Los Angeles Chargers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ, DORTMUND
17.15: Németország–Brazília (Tv: M4 Sport)
20.30: Norvégia–Montenegró (Tv: M4 Sport)
FÉRFI NB I
18.45: One Veszprém HC–Mol Tatabánya KC
RÖPLABDA
FÉRFI CHALLENGE-KUPA
1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), 1. mérkőzés
18.00: Fino Kaposvár–Conqueridor Valencia (spanyol)
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
19.00: Dunaújvárosi KSE–TFSE
FÉRFI MAGYAR KUPA
Negyeddöntő, 1. mérkőzés
20.00: MAFC–Prestige Fitness PSE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Liverpoolban már mindenki kiakadt Szalahra…
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Détári Lajos
9.00: A vonalban Ujvári Máté. A női kézilabda-vb összefoglalója Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1956. december 8-án ért véget a melbourne-i nyári olimpia
12.00: Bajnokok: Farkas Andreával beszélget Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai
13.30: Buli jégkorongmagazin
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás. Műsorvezető: Bera Emese. Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Kézilabda, vendég: Németh András, a Vác szakmai igazgatója, a női válogatott korábbi szövetségi kapitánya
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Kis Tamás, Somogyi Zsolt
1700: Beszéljünk magyarul!
Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Erdei Márk
17.15: Kézilabda, élő közvetítés a Németország–Brazília női vb-negyeddöntőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Marosán György
18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Tatabánya férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György
20.15: Vízilabda, válogatottjainknak indul az Európa-bajnoki felkészülés
20.30: Kézilabda, élő közvetítés a Norvégia–Montenegró női vb-negyeddöntőről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György
22.00: Fonák és tenyeres teniszmagazin
22.30: Sportvilág