Keddi sportműsor: Inter–Liverpool rangadó a Bajnokok Ligájában

DECEMBER 9., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

16.30: Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport1)

18.45: Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Atalanta (olasz)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh)

21.00: PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: Monaco (francia)–Galatasaray (török)

21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Ligaszakasz

16.00: Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)

ANGOL CHAMPIONSHIP

21.00: Queens Park Rangers–Birmingham City (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2.15: Los Angeles Chargers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ, DORTMUND

17.15: Németország–Brazília (Tv: M4 Sport)

20.30: Norvégia–Montenegró (Tv: M4 Sport)

FÉRFI NB I

18.45: One Veszprém HC–Mol Tatabánya KC

RÖPLABDA

FÉRFI CHALLENGE-KUPA

1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), 1. mérkőzés

18.00: Fino Kaposvár–Conqueridor Valencia (spanyol)

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

19.00: Dunaújvárosi KSE–TFSE

FÉRFI MAGYAR KUPA

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

20.00: MAFC–Prestige Fitness PSE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Liverpoolban már mindenki kiakadt Szalahra…

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Détári Lajos

9.00: A vonalban Ujvári Máté. A női kézilabda-vb összefoglalója Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1956. december 8-án ért véget a melbourne-i nyári olimpia

12.00: Bajnokok: Farkas Andreával beszélget Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai

13.30: Buli jégkorongmagazin

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás. Műsorvezető: Bera Emese. Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Kézilabda, vendég: Németh András, a Vác szakmai igazgatója, a női válogatott korábbi szövetségi kapitánya

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Kis Tamás, Somogyi Zsolt

1700: Beszéljünk magyarul!

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Erdei Márk

17.15: Kézilabda, élő közvetítés a Németország–Brazília női vb-negyeddöntőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Marosán György

18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Tatabánya férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György

20.15: Vízilabda, válogatottjainknak indul az Európa-bajnoki felkészülés

20.30: Kézilabda, élő közvetítés a Norvégia–Montenegró női vb-negyeddöntőről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György

22.00: Fonák és tenyeres teniszmagazin

22.30: Sportvilág