Megszenvedett a sikerért a Vasas

Kapusparádéval kezdődött a Vasas és a Kaposvár bajnokija – aztán gólfesztivállal folytatódott. Joao Fernandes ötméterest védett, míg Szilágyi Ábel fejjel hárított, mire az angyalföldiek balkezese, Lakatos Soma tanári ejtéssel megtörte a jeget. A második negyed közepén a vezetésért támadtak a vendégek, de belesípoltak Bede Marcell lövésébe, ugyanis Szalai Pétert cserével végleg kiállították. A kettős fórból nem tudott betalálni a Kaposvár, a visszaúszásnál azonban kontrát ítéltek, amiből gyorsan jött a gól, Dőry Farkas eksztázisban ünnepelt.

Miután az elnyűhetetlen Hárai Balázs bevágta a ziccert, már kettővel vezetett a vendégcsapat, de az emberelőnyeikkel jól sáfárkodó hazaiak Bátori Bence vezérletével gyorsan egyenlítettek. Csakhogy a védekezésük nehezen állt össze: a somogyiak centerei futószalagon hozták a kiállításokat, az átlövőik pedig megtalálták a rést a pajzson. Szlobodan Nikics hol hajtotta, hol nyugtatta játékosait, akik nagy hajrába kezdtek, Mizsei Márton bravúrjai után Lakatos húzásával fordítottak. Fél perce maradt a Kaposvárnak, de időkérés után labdát szerzett a Vasas, amely 17–16-ra győzött a fordulatos és izgalmas bajnokin.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

Vasas–Kaposvár 17–16 (3–3, 6–6, 3–5, 5–2)

Komjádi uszoda, 100 néző. V: Kun Gy., Kollár Gy.

VASAS: Fernandes – DALA D. 1, Szalai P., Djurdjics 2, Foszkolosz, Sélley-Rauscher 1, LAKATOS S. 5. Csere: MIZSEI (kapus), Várnai, Gábor L. 1, BÁTORI 6, Gyárfás 1, Csorba, Tóth M. Edző: Szlobodan Nikics

KAPOSVÁR: SZILÁGYI Á. – Berta J. 3, Juhász-Szelei, Takács K. 1, Baj, Dőry 2, Dóczi 1. Csere: Kósik (kapus), PELLEI K. 3, Bede 1, HÁRAI 1, SZABÓ G. 3, Vindisch 1. Edző: Surányi László

Emberelőny-kihasználás: 13/9, ill. 11/6. Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 3/2. Kipontozódott: Szalai P. (12. p.), Juhász-Szelei (27. p.), Takács K. (28. p.), Várnai (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – Nem nyújtottunk jó teljesítményt, ezt mutatja, hogy tizenhat gólt kaptunk. A Kaposvár motiváltan ugrott vízbe, nem volt könnyű dolgunk ellene, olykor a koncentráció is hiányzott. Büszke vagyok rá, hogy az utolsó percekben küzdöttünk és fordítottunk.

Surányi László: – A mérkőzés elejétől jól játszottunk, a végén nem kaptunk meg egy büntetőt, amely szerintem járt volna. A Vasas nehéz helyzetből hozta vissza a mérkőzést, ezért is szerepel a Bajnokok Ligájában, mégis úgy érzem, hogy ezúttal nem a jobb csapat győzött.

FTC–Szentes 18–9 (5–4, 3–1, 5–2, 5–2)

Népliget. V: Weszelovszky, Tordai. Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 9/3. Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1

FTC: Lévai – VIGVÁRI VENDEL 3, Varga V. 1, ARGIROPULOSZ 4, Lugosi 1, Di Somma 1, Nagy Ákos 2. Csere: VOGEL SOMA (kapus), Jámbor 1, Paján, Fekete G. 1, Jansik Sz. 1, Haverkampf 1, Vismeg Zs. 2. Edző: Nyéki Balázs

SZENTES: Grieszbacher – HAJDU A. 2, Bozó, Szatmári 2, Varga M., TÓTH GY. 2, Aszanin 2. Csere: Szűcs P. (kapus), Takács J., Makán, Pellei F. 1, Horváth Ákos, Papp P., Bihari. Edző: Somogyi Balázs

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Az én csapatomat azért illeti elismerés, mert egy pillanatra sem állt le, és a mérkőzés végén magabiztossá is vált, a Szentesét pedig azért, mert keményen beleállt a mérkőzésbe, de ezt is vártam tőle. Elégedett vagyok, sokat dolgoztak a játékosok, emiatt kicsit fáradtan szálltak be, de jól reagáltak, és túltették magukat a nehéz kezdésen.

Somogyi Balázs: – Kihozták magukból a játékosok, amit kértem tőlük. Sikerült orvosolnunk a múlt heti, Vasas ellen nyújtott gyenge teljesítményünket, és bizonyítottuk, hogy lehetünk kemény ellenfelek. Egy negyedig remekül tartottuk magunkat, és a folytatásban is erőn felül teljesítettünk a toronymagas esélyes FTC ellen.

Szolnok–OSC 12–6 (1–1, 4–2, 3–3, 4–0)

Szolnok, 300 néző. V: Csanádi, Petik.

SZOLNOK: JÓZSA – Kovács G. 2, KRASZNAI 2, Vámosi 1, BEDŐ 2, Zerinváry, Kakstedter 1. Csere: Simon D., SZABÓ II. BENCE 2, TELEKI 1, Zeman, Böröczky, Cseh M. 1. Edző: Hangay Zoltán

OSC: SZITÁS – HESSELS S. 2, Mészáros Cs. 1, Varga B., TÓTH K., Sziládi 1, Sedlmayer 1. Csere: Tátrai T., Simon S., Klár 1, Gál D., Hessels B., Illés H. Edző: Tóth László

Emberelőny-kihasználás: 9/4, ill. 13/4. Gól – ötméteresből: 2/1, ill. –. Kipontozódott: Vámosi (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – Nem volt olyan könnyű a meccs, mint az eredmény mutatja. Az ellenfelünk is jól játszott, nagy dolog, hogy alig fél év alatt eljutott erre a szintre. A siker kulcsa a védekezésünk volt, amelyhez jó kapusteljesítmény is párosult. Fontos győzelmet arattunk, ami jót tett a lelkünknek.

Tóth László: – Az utolsó negyedig tartottuk lépést a szolnokiakkal, megnehezítettük a dolgukat. Intenzívebb támadójátékra lett volna szükségünk, hogy szorosabbá tegyük a mérkőzést. Egy rossz szavam sem lehet a fiúkra, mert küzdöttek, de a Szolnok még jobb csapat nálunk.

Eger–UVSE One Eger-UVSE 11–9 (3–3, 3–5, 2–0, 3–1)

Eger, 400 néző. V: Ercse, Tóth K.

EGER: BORBÉLY – Szalai G. 1, SÁRI 2, Hughes, Rádli 3, Salamon F. 1, Mihál. Csere: Berényi 1, BRIGHT 2, Moldisz, Ádám E. 1, Tomozi, Klebovicz, Edző: Tóth Kálmán

UVSE: CSISZER – Korbács 1, Besenyei, Hegedűs Cs. 2, Budai, Hegedűs Z., Korbán 2. Csere: Makarenkó 1, Fülöp B. 1, Kovács K., Szabó Á. 1, Gál M. 1, Kovács L. Edző: Vincze Balázs

Emberelőny-kihasználás: 14/6, ill. 16/7. Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 1/0. Gól – ötméteresből: 2/1, ill. –. Kipontozódott: Budai (17. p.), Hegedűs Cs. (29. p.), Hughes (31. p.). Kiállítva (végleg, cserével): Korbács (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Kálmán: – Az első félidőben nagyon jól játszott az UVSE. Két-háromgólos hátrányból sikerült visszajönni a mérkőzésbe. A jó védekezés kiváló kapusteljesítménnyel párosult. Fizikailag és mentálisan is rendben voltunk, és a küzdőszellem is kellett a sikerhez.

Vincze Balázs: – A két fiatal csapat csatája jó mérkőzést hozott. Két negyedig megtaláltuk a rést az az egri védőfalon. A folytatásban sajnos képtelenek voltunk gólt lőni. A védekezésünk rendben volt, a támadásainkat jól elfojtották a hazaiak és a kapusbravúrok hozták meg az egriek megérdemelt sikerét.

BVSC–Szeged 20–10 (4–4, 4–0, 6–2, 6–4)

Szőnyi út, 300 néző. V: Kovács Cs. Tamás, Rubus Károly.

BVSC: GYAPJAS V. – Tátrai D. 1, Mészáros M. 1, KOVÁCS P. 2, SUSIASVILI 3, CSACSOVSZKY E. 3, Jansik D. Csere: Csapó M. 1, EKLER ZS. 4, BENEDEK M. 3, Bundschuh 1, Divják 1, Simon B. Edző: Varga Dániel

SZEGED: Danka – Doroszlai, Kürti, Pörge 1, Sánta D., GÓLYA 4, BÓBIS B. 2. Csere: Gyapjas (kapus), PETHŐ 2, Horváth V., Báthory, Spitz, Nyíri B., Lalia 1. Edző: Kiss Csaba

Emberelőny–kihasználás: 9/4, ill. 13/3. Gól – ötméteresből: 4/2, ill. 0/0. Kipontozódott: Kürti (18. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Nem kalkuláltam, hogy ilyen nagy arányban nyerünk, de a gratulációt megérdemlik a játékosok. Ha úgy játszunk, azzal a mentális erővel, ahogy ez bekövetkezett, akkor kialakulthat egy 10 gólos különbség. Nagyon elégedett vagyok egyénenként is a fiúkkal és azzal a kollektivitással, amit ma mutattak.

Kiss Csaba: – Nem ilyenre számítottam, de ez benne volt a pakliban. A négy–négyes első negyedben is éreztem, hogy nem fogjuk bírni, mert a BSVC más sebességen vízilabdázik, mint mi. Stílusosan szólva: átrobogtak rajtunk.