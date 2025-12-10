A Real Madrid nem tudott kimászni a gödörből, a City elvitte a három pontot a Bernabéuból

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1–2 (1–2)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: Turpin (francia)
Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio (Endrick, 79.), Rüdiger, Carreras – Tchouaméni, Ceballos (Brahim Díaz, 67.) – Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – Gonzalo García (Güler, 58.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Man. City: Donnarumma – Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly – Bernardo Silva, Nico González, Foden (Reijnders, 70.) – Cherki (Savinho, 70.), Doku (Aké, 88.) – Haaland (Marmus, 70.). Menedzser: Pep Guardiola
Gólszerző: Rodrygo (28.), ill. O'Reilly (35.), Haaland (43. – 11-esből)
Slágermeccs a BL-ben! Az elmúlt években számos alkalommal találkozott egymással Európa legrangosabb kupasorozatában a Real Madrid és a Manchester City, de azt így sem állíthatjuk, hogy meguntuk volna a két sztárklub csatáját. A múlt idényben egyiküknek sem sikerült bejutnia az alapszakasz során a legjobb nyolcba, így már a playoffban találkoztak a nyolcaddöntőbe kerülésért. Akkor a gödörben lévő manchesterieket simán lepofozta Kylian Mbappé vezérletével a Real Madrid.
Idén decemberi találkozójukra sok minden változott: a City Pep Guardiola vezérletével stílust váltott, s eredményességben egyre inkább megközelíti korábbi formáját, míg a Real Madrid Xabi Alonso érkezésével paradigmaváltáson esett át, és hiába kezdte kiválóan az idényt, most gödörben van – olyannyira, hogy a Marca napokkal a meccs előtt már azt feldobta: ha a baszk vezetőedző vereséget szenved szerdán csapatával, máris megköszönhetik munkáját a BL-rekordernél.
Utóbbi feszültségének terhe mellett az is nehezítette a madridiak dolgát, hogy a naptári évben már 62 találatnál járó Mbappé sérülés miatt csak a kispadon foglalt helyet, nélküle kellett tehát alkotni a Santiago Bernabéuban. Ez furcsa módon eleinte jól állt a madridiaknak, a játék a Carlo Ancelotti-érára emlékeztetett rengeteg kontrával a széleken Vinícius Jr. és Rodrygo vezérletével. Az első fél órát a Real Madrid uralta, az első percekben kis híján tizenegyeshez jutott, majd utóbbi brazil találatával a vezetést is megszerezte a 28. percben. Ekkor a Citynek még csak lövése sem volt.
A 35. percben aztán jött egy szöglet, abból egy fejes, ami után a labda kipattant Courtois-ról, Nico O'Reilly pedig közelről egyenlített. Ekkor kissé összezuhant az addig rendezett madridi védelem, a 43. percben Erling Haaland értékesített büntetőjével már a Manchester City vezetett, a hosszabbításban pedig kis híján egy harmadik gólt is szerzett. Haaland 50. alkalommal kezdett a BL-ben, s összességében ez volt az 54. mérkőzése, amelyen 55. gólját szerezte – pazar mutató.
A blancók a fordulást követően nem tudták visszavenni az irányítást, a tempó egyre lassabbá vált, igazán nagy ziccereket egyik csapat sem alakított ki, de a spanyolok többet próbálkoztak. Guardiola a 70. percben egyszerre lekapta a pályáról Haalandot, Phil Fodent és Rayan Cherkit is, ezzel még visszább állva, az eredmény és a kontroll megtartására törekedve.
A madridiaknál még Endrick is beállt, hátha az ő lábában lesz a „csoda”, de nem volt (fejjel találta el a lécet), a Manchester City 2–1-re megnyerte a mérkőzést. Az angol együttes ezzel fellépett az alapszakasz tabellájának 4. helyére, a királyi gárda egy ponttal mögötte, de már csak a 7. helyen tanyázik. Jó kérdés, tényleg ez volt-e Xabi Alonso hattyúdala a madridiak élén, mert bár gödörben van a csapat, ezúttal cseppet sem volt könnyű dolga.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
6
6
–
–
17–1
+16
18
|2. Bayern München
6
5
–
1
18–7
+11
15
|3. Paris SG
6
4
1
1
19–8
+11
13
|4. Manchester City
6
4
1
1
12–6
+6
13
|5. Atalanta
6
4
1
1
8–6
+2
13
|6. Internazionale
6
4
–
2
12–4
+8
12
|7. Real Madrid
6
4
–
2
13–7
+6
12
|8. Atlético Madrid
6
4
–
2
15–12
+3
12
|9. Liverpool
6
4
–
2
11–8
+3
12
|10. Borussia Dortmund
6
3
2
1
19–13
+6
11
|11. Tottenham
6
3
2
1
13–7
+6
11
|12. Newcastle United
6
3
1
2
13–6
+7
10
|13. Chelsea
6
3
1
2
13–8
+5
10
|14. Sporting
6
3
1
2
12–8
+4
10
|15. Barcelona
6
3
1
2
14–11
+3
10
|16. Marseille
6
3
–
3
11–8
+3
9
|17. Juventus
6
2
3
1
12–10
+2
9
|18. Galatasaray
6
3
–
3
8–8
0
9
|19. Monaco
6
2
3
1
7–8
–1
9
|20. Bayer Leverkusen
6
2
3
1
10–12
–2
9
|21. PSV Eindhoven
6
2
2
2
15–11
+4
8
|22. Qarabag
6
2
1
3
10–13
–3
7
|23. Napoli
6
2
1
3
6–11
–5
7
|24. Köbenhavn
6
2
1
3
10–16
–6
7
|25. Benfica
6
2
–
4
6–8
–2
6
|26. Pafosz
6
1
3
2
4–9
–5
6
|27. Royale Union SG
6
2
–
4
7–15
–8
6
|28. Athletic Bilbao
6
1
2
3
4–9
–5
5
|29. Olympiakosz Pireusz
6
1
2
3
6–13
–7
5
|30. Eintracht Frankfurt
6
1
1
4
8–16
–8
4
|FC Bruges
6
1
1
4
8–16
–8
4
|32. Bodö/Glimt
6
–
3
3
9–13
–4
3
|33. Slavia Praha
6
–
3
3
2–11
–9
3
|34. Ajax
6
1
–
5
5–18
–13
3
|35. Villarreal
6
–
1
5
4–13
–9
1
|36. Kajrat Almati
6
–
1
5
4–15
–11
1