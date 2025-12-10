A Real Madrid nem tudott kimászni a gödörből, a City elvitte a három pontot a Bernabéuból

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1–2 (1–2)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: Turpin (francia)

Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio (Endrick, 79.), Rüdiger, Carreras – Tchouaméni, Ceballos (Brahim Díaz, 67.) – Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – Gonzalo García (Güler, 58.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Man. City: Donnarumma – Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly – Bernardo Silva, Nico González, Foden (Reijnders, 70.) – Cherki (Savinho, 70.), Doku (Aké, 88.) – Haaland (Marmus, 70.). Menedzser: Pep Guardiola

Gólszerző: Rodrygo (28.), ill. O'Reilly (35.), Haaland (43. – 11-esből)

Slágermeccs a BL-ben! Az elmúlt években számos alkalommal találkozott egymással Európa legrangosabb kupasorozatában a Real Madrid és a Manchester City, de azt így sem állíthatjuk, hogy meguntuk volna a két sztárklub csatáját. A múlt idényben egyiküknek sem sikerült bejutnia az alapszakasz során a legjobb nyolcba, így már a playoffban találkoztak a nyolcaddöntőbe kerülésért. Akkor a gödörben lévő manchesterieket simán lepofozta Kylian Mbappé vezérletével a Real Madrid.

Idén decemberi találkozójukra sok minden változott: a City Pep Guardiola vezérletével stílust váltott, s eredményességben egyre inkább megközelíti korábbi formáját, míg a Real Madrid Xabi Alonso érkezésével paradigmaváltáson esett át, és hiába kezdte kiválóan az idényt, most gödörben van – olyannyira, hogy a Marca napokkal a meccs előtt már azt feldobta: ha a baszk vezetőedző vereséget szenved szerdán csapatával, máris megköszönhetik munkáját a BL-rekordernél.

Arda Güler (középen) Thibaut Courtois és a győztes gólt szerző Erling Haaland társaságában (Fotó: Getty Images)

Utóbbi feszültségének terhe mellett az is nehezítette a madridiak dolgát, hogy a naptári évben már 62 találatnál járó Mbappé sérülés miatt csak a kispadon foglalt helyet, nélküle kellett tehát alkotni a Santiago Bernabéuban. Ez furcsa módon eleinte jól állt a madridiaknak, a játék a Carlo Ancelotti-érára emlékeztetett rengeteg kontrával a széleken Vinícius Jr. és Rodrygo vezérletével. Az első fél órát a Real Madrid uralta, az első percekben kis híján tizenegyeshez jutott, majd utóbbi brazil találatával a vezetést is megszerezte a 28. percben. Ekkor a Citynek még csak lövése sem volt.

A 35. percben aztán jött egy szöglet, abból egy fejes, ami után a labda kipattant Courtois-ról, Nico O'Reilly pedig közelről egyenlített. Ekkor kissé összezuhant az addig rendezett madridi védelem, a 43. percben Erling Haaland értékesített büntetőjével már a Manchester City vezetett, a hosszabbításban pedig kis híján egy harmadik gólt is szerzett. Haaland 50. alkalommal kezdett a BL-ben, s összességében ez volt az 54. mérkőzése, amelyen 55. gólját szerezte – pazar mutató.

A blancók a fordulást követően nem tudták visszavenni az irányítást, a tempó egyre lassabbá vált, igazán nagy ziccereket egyik csapat sem alakított ki, de a spanyolok többet próbálkoztak. Guardiola a 70. percben egyszerre lekapta a pályáról Haalandot, Phil Fodent és Rayan Cherkit is, ezzel még visszább állva, az eredmény és a kontroll megtartására törekedve.

A madridiaknál még Endrick is beállt, hátha az ő lábában lesz a „csoda”, de nem volt (fejjel találta el a lécet), a Manchester City 2–1-re megnyerte a mérkőzést. Az angol együttes ezzel fellépett az alapszakasz tabellájának 4. helyére, a királyi gárda egy ponttal mögötte, de már csak a 7. helyen tanyázik. Jó kérdés, tényleg ez volt-e Xabi Alonso hattyúdala a madridiak élén, mert bár gödörben van a csapat, ezúttal cseppet sem volt könnyű dolga.

Jude Bellingham (középen) és társai rendkívül csalódottak volt a mérkőzésén végén (Fotó: Getty Images)