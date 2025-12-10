Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid nem tudott kimászni a gödörből, a City elvitte a három pontot a Bernabéuból

2025.12.10. 22:57
Győzött a Manchester City (Fotó: Getty Images)
Real Madrid BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz élő közvetítés Manchester City
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 6. fordulójának szerdai slágermeccsén a Real Madrid 2–1-re kikapott a Manchester Citytől a Santiago Bernabéu Stadionban.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1–2 (1–2)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: Turpin (francia)
Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio (Endrick, 79.), Rüdiger, Carreras – Tchouaméni, Ceballos (Brahim Díaz, 67.) – Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – Gonzalo García (Güler, 58.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Man. City: Donnarumma – Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly – Bernardo Silva, Nico González, Foden (Reijnders, 70.) – Cherki (Savinho, 70.), Doku (Aké, 88.) – Haaland (Marmus, 70.). Menedzser: Pep Guardiola
Gólszerző: Rodrygo (28.), ill. O'Reilly (35.), Haaland (43. – 11-esből)

Slágermeccs a BL-ben! Az elmúlt években számos alkalommal találkozott egymással Európa legrangosabb kupasorozatában a Real Madrid és a Manchester City, de azt így sem állíthatjuk, hogy meguntuk volna a két sztárklub csatáját. A múlt idényben egyiküknek sem sikerült bejutnia az alapszakasz során a legjobb nyolcba, így már a playoffban találkoztak a nyolcaddöntőbe kerülésért. Akkor a gödörben lévő manchesterieket simán lepofozta Kylian Mbappé vezérletével a Real Madrid. 

Idén decemberi találkozójukra sok minden változott: a City Pep Guardiola vezérletével stílust váltott, s eredményességben egyre inkább megközelíti korábbi formáját, míg a Real Madrid Xabi Alonso érkezésével paradigmaváltáson esett át, és hiába kezdte kiválóan az idényt, most gödörben van – olyannyira, hogy a Marca napokkal a meccs előtt már azt feldobta: ha a baszk vezetőedző vereséget szenved szerdán csapatával, máris megköszönhetik munkáját a BL-rekordernél.

Arda Güler (középen) Thibaut Courtois és a győztes gólt szerző Erling Haaland társaságában (Fotó: Getty Images)

Utóbbi feszültségének terhe mellett az is nehezítette a madridiak dolgát, hogy a naptári évben már 62 találatnál járó Mbappé sérülés miatt csak a kispadon foglalt helyet, nélküle kellett tehát alkotni a Santiago Bernabéuban. Ez furcsa módon eleinte jól állt a madridiaknak, a játék a Carlo Ancelotti-érára emlékeztetett rengeteg kontrával a széleken Vinícius Jr. és Rodrygo vezérletével. Az első fél órát a Real Madrid uralta, az első percekben kis híján tizenegyeshez jutott, majd utóbbi brazil találatával a vezetést is megszerezte a 28. percben. Ekkor a Citynek még csak lövése sem volt. 

A 35. percben aztán jött egy szöglet, abból egy fejes, ami után a labda kipattant Courtois-ról, Nico O'Reilly pedig közelről egyenlített. Ekkor kissé összezuhant az addig rendezett madridi védelem, a 43. percben Erling Haaland értékesített büntetőjével már a Manchester City vezetett, a hosszabbításban pedig kis híján egy harmadik gólt is szerzett. Haaland 50. alkalommal kezdett a BL-ben, s összességében ez volt az 54. mérkőzése, amelyen 55. gólját szerezte – pazar mutató.

A blancók a fordulást követően nem tudták visszavenni az irányítást, a tempó egyre lassabbá vált, igazán nagy ziccereket egyik csapat sem alakított ki, de a spanyolok többet próbálkoztak. Guardiola a 70. percben egyszerre lekapta a pályáról Haalandot, Phil Fodent és Rayan Cherkit is, ezzel még visszább állva, az eredmény és a kontroll megtartására törekedve. 

A madridiaknál még Endrick is beállt, hátha az ő lábában lesz a „csoda”, de nem volt (fejjel találta el a lécet), a Manchester City 2–1-re megnyerte a mérkőzést. Az angol együttes ezzel fellépett az alapszakasz tabellájának 4. helyére, a királyi gárda egy ponttal mögötte, de már csak a 7. helyen tanyázik. Jó kérdés, tényleg ez volt-e Xabi Alonso hattyúdala a madridiak élén, mert bár gödörben van a csapat, ezúttal cseppet sem volt könnyű dolga.

Jude Bellingham (középen) és társai rendkívül csalódottak volt a mérkőzésén végén (Fotó: Getty Images)
    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Arsenal

6

6

17–1

+16

18

  2. Bayern München

6

5

1

18–7

+11

15

  3. Paris SG

6

4

1

1

19–8

+11

13

  4. Manchester City

6

4

1

1

12–6

+6

13

  5. Atalanta

6

4

1

1

8–6

+2

13

  6. Internazionale

6

4

2

12–4

+8

12

  7. Real Madrid

6

4

2

13–7

+6

12

  8. Atlético Madrid

6

4

2

15–12

+3

12

  9. Liverpool

6

4

2

11–8

+3

12

10. Borussia Dortmund

6

3

2

1

19–13

+6

11

11. Tottenham

6

3

2

1

13–7

+6

11

12. Newcastle United

6

3

1

2

13–6

+7

10

13. Chelsea

6

3

1

2

13–8

+5

10

14. Sporting

6

3

1

2

12–8

+4

10

15. Barcelona

6

3

1

2

14–11

+3

10

16. Marseille

6

3

3

11–8

+3

9

17. Juventus

6

2

3

1

12–10

+2

9

18. Galatasaray

6

3

3

8–8

0

9

19. Monaco

6

2

3

1

7–8

–1

9

20. Bayer Leverkusen

6

2

3

1

10–12

–2

9

21. PSV Eindhoven

6

2

2

2

15–11

+4

8

22. Qarabag

6

2

1

3

10–13

–3

7

23. Napoli

6

2

1

3

6–11

–5

7

24. Köbenhavn

6

2

1

3

10–16

–6

7

25. Benfica

6

2

4

6–8

–2

6

26. Pafosz

6

1

3

2

4–9

–5

6

27. Royale Union SG

6

2

4

7–15

–8

6

28. Athletic Bilbao

6

1

2

3

4–9

–5

5

29. Olympiakosz Pireusz

6

1

2

3

6–13

–7

5

30. Eintracht Frankfurt

6

1

1

4

8–16

–8

4

      FC Bruges

6

1

1

4

8–16

–8

4

32. Bodö/Glimt

6

3

3

9–13

–4

3

33. Slavia Praha

6

3

3

2–11

–9

3

34. Ajax

6

1

5

5–18

–13

3

35. Villarreal

6

1

5

4–13

–9

1

36. Kajrat Almati

6

1

5

4–15

–11

1

 

 

