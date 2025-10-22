Férfi vízilabda: a címvédő Ferencváros kiütéses győzelmet aratott Egerben

A mezőny legeredményesebbje a százszázalékos fővárosiak játékosa, a hat gólig jutó Vigvári Vendel volt.
A Szentes a Szolnoktól is kikapott, így továbbra is pont nélkül áll.
FÉRFI VÍZILABDA OB I
3. FORDULÓ
One Eger–FTC-Telekom Waterpolo 6–25 (2–8, 2–5, 1–4, 1–8)
Eger, Bitskey-uszoda, 500 néző. V: Petik Attila, Tóth Koppány
EGER: Borbély – Salamon 2, Bright 1, Sári, Hughes, Rádli 1, Moldisz 1. Csere: Nagy K. (kapus), Biros V., Berényi, Ádám E. 1, Mihal, Tomozi, Rónai. Edző: Tóth Kálmán
FTC: Lévai – FEKETE G. 3, VIGVÁRI VENDEL 6, VISMEG ZS. 4, Lugosi, Di Somma 1, Nagy Ákos 1. Csere: Szakonyi (kapus), VARGA V. 4, Jámbor, Vámos, Haverkampf 2, Jansik Sz. 2, De Toro 2. Edző: Nyéki Balázs
Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 5/4
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/3
Kipontozódott: Varga V. (29. p.)
MESTERMÉRLEG
Tóth Kálmán: – Megtisztelő, hogy ilyen csapatot tudtunk fogadni. A világ vízilabdasportjának legjobbja ellen ennyire voltunk képesek. Nekünk a Debrecen elleni szombati mérkőzés lesz az igazi értékmérő.
Nyéki Balázs: – Jó hozzáállással pólóztunk. Sajnálom az Egert, és kitartást kívánok nekik, hogy megőrizzék az ob I-es tagságot. A csapatom végig jó ritmusban pólózott, a játékosaimra jó hatással volt a válogatott heti felkészülése.
Metalcom Szentes–Szolnoki Dózsa 6–11 (2–3, 2–3, 2–3, 0–2)
Szentes, 100 néző. V: Rubos K., ifj. Kenéz Gy.
SZENTES: GRIESZBACHER – SZATMÁRI 3, Hajdú A., Horváth Á., Bozó, Asanyin 1, Tóth Gy. 1. Csere: Makán, Takács J. 1, Varga M., Papp P., Pellei F. Edző: Somogyi Balázs
SZOLNOK: JÓZSA – Simon D. 2, KOVÁCS GERGŐ 2, Vámosi, Bedő 2, Krasznai 1, Kakstedter 1. Csere: Zerinváry, Schmölcz 1, SZABÓ II BENCE 2, Zeman, Monostori, Teleki. Edző: Hangay Zoltán
Emberelőny-kihasználás: 11/1, ill. 9/2
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/2
Kipontozódott: Vámosi (31. p.)
Kiállítva (végleg, cserével): Simon (25. p.), Bedő (25. p.)
MESTERMÉRLEG
Somogyi Balázs: – Jóval több extra teljesítményre lett volna szükségünk ahhoz, hogy ilyen jó ellenféllel szemben pontot tudjunk szerezni. Ennek ellenére nem vagyok elégedetlen a játékosaimmal, hiszen egy újabb top négyes gárdával játszottunk jó mérkőzést.
Hangay Zoltán: – Nem voltunk jó formában, ennek ellenére végig uraltuk a mérkőzést, és mindig volt válaszunk a Szentes felzárkózási kísérleteire. Kevés gólt szereztünk, a védekezésünk azonban teljesen rendben volt ezen az estén.
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Honvéd
|4
|4
|–
|–
|–
|59–40
|+19
|12
|2. FTC
|3
|3
|–
|–
|–
|77–21
|+56
|9
|3. BVSC
|3
|3
|–
|–
|–
|56–34
|+22
|9
|4. Szolnok
|3
|3
|–
|–
|–
|44–25
|+19
|9
|5. Vasas
|3
|3
|–
|–
|–
|46–35
|+11
|9
|6. Szeged
|3
|3
|–
|–
|–
|42–32
|+10
|9
|7. OSC
|3
|2
|–
|–
|1
|40–35
|+5
|6
|8. Debrecen
|3
|1
|–
|–
|2
|32–48
|–16
|3
|9. Kaposvár
|3
|–
|–
|–
|3
|42–52
|–10
|0
|10. Szentes
|3
|–
|–
|–
|3
|31–42
|–11
|0
|11. Miskolc
|3
|–
|–
|–
|3
|26–42
|–16
|0
|12. UVSE
|3
|–
|–
|–
|3
|35–57
|–22
|0
|13. Eger
|3
|–
|–
|–
|3
|30–58
|–28
|0
|14. KSI
|4
|–
|–
|–
|4
|32–71
|–39
|0