Vízilabda ob I: lendületben maradt a Honvéd, a KSI bánta

I. SZ.I. SZ.
2025.10.03. 21:12
null
Lazar Vickovics öt gólt szerzett (Fotó: Facebook/BHSE vízilabda)
A Magyar Kupában ezüstérmes Honvéd 15–7-re nyert a KSI vendégeként a férfi vízilabda ob I alapszakaszának 6. fordulójából előre hozott, péntek esti mérkőzésen.

A találkozó legjobbja az öt gólt szerző Lazar Vickovics volt.

A KSI-s Irmes Mártonnak egy ütközés során a gerincét érte ütés, ezután mentő szállította kórházba.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
KSI SE–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 7–15 (0–5, 2–3, 3–3, 2–4)
Kőér utca, 100 néző. V: Tordai, Donauer
KSI: Fejes – Rabb 1, Pető 1, Rácz 1, Kósi-Kelly, KOVÁCS M. 1, Irmes M. Csere: Dámosi (kapus), Végső, Kurucz, Turán, Fiedler 1, Csendes 1, Kiss Á. 1. Edző: Horváth János
HONVÉD: MASER – Bencz 1, VICKOVICS 5, SZÉPFALVI 2, Kevi 1, EKLER ZS. 2, MOSZKOV 3. Csere: Hargitai, Sugár, Vékony, Kiss B. 1, Simon H., Imre K. Mb. edző: Mátyás Zoltán
Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 8/5
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Horváth János: – A második negyed harmadik percétől nekünk gyakorlatilag érdektelenné vált a mérkőzés. Köszönöm a csapatnak, hogy ezután lehozták a következő két és fél negyedet.
Mátyás Zoltán: – A csapat és az egyesület nevében jobbulást kívánunk Irmes Marcinak, nagyon sajnáljuk, hogy ilyen szerencsétlenül alakult ez a mérkőzés. A sérülés után csak arra tudtam koncentrálni, hogy lejátsszuk a találkozót.

 
A FÉRFI OB I ÁLLÁSA MGYHGYHVVL–KGkP
1. Honvéd2227–14+136
2. FTC1128–7+213
3. Szolnok1117–9+83
4. Vasas1115–10+53
5. OSC1116–12+43
5. BVSC1117–13+43
7. Szeged1118–16+23
8. Kaposvár1116–18–20
9. Szentes1112–16–40
9. Eger1113–17–40
11. Miskolc117–12–50
11. Debrecen1110–15–50
13. UVSE119–17–80
14. KSI2214–43–290

 

 

