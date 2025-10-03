Vízilabda ob I: lendületben maradt a Honvéd, a KSI bánta

A találkozó legjobbja az öt gólt szerző Lazar Vickovics volt.
A KSI-s Irmes Mártonnak egy ütközés során a gerincét érte ütés, ezután mentő szállította kórházba.
FÉRFI VÍZILABDA OB I
KSI SE–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 7–15 (0–5, 2–3, 3–3, 2–4)
Kőér utca, 100 néző. V: Tordai, Donauer
KSI: Fejes – Rabb 1, Pető 1, Rácz 1, Kósi-Kelly, KOVÁCS M. 1, Irmes M. Csere: Dámosi (kapus), Végső, Kurucz, Turán, Fiedler 1, Csendes 1, Kiss Á. 1. Edző: Horváth János
HONVÉD: MASER – Bencz 1, VICKOVICS 5, SZÉPFALVI 2, Kevi 1, EKLER ZS. 2, MOSZKOV 3. Csere: Hargitai, Sugár, Vékony, Kiss B. 1, Simon H., Imre K. Mb. edző: Mátyás Zoltán
Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 8/5
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Horváth János: – A második negyed harmadik percétől nekünk gyakorlatilag érdektelenné vált a mérkőzés. Köszönöm a csapatnak, hogy ezután lehozták a következő két és fél negyedet.
Mátyás Zoltán: – A csapat és az egyesület nevében jobbulást kívánunk Irmes Marcinak, nagyon sajnáljuk, hogy ilyen szerencsétlenül alakult ez a mérkőzés. A sérülés után csak arra tudtam koncentrálni, hogy lejátsszuk a találkozót.
|A FÉRFI OB I ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Honvéd
|2
|2
|–
|–
|–
|27–14
|+13
|6
|2. FTC
|1
|1
|–
|–
|–
|28–7
|+21
|3
|3. Szolnok
|1
|1
|–
|–
|–
|17–9
|+8
|3
|4. Vasas
|1
|1
|–
|–
|–
|15–10
|+5
|3
|5. OSC
|1
|1
|–
|–
|–
|16–12
|+4
|3
|5. BVSC
|1
|1
|–
|–
|–
|17–13
|+4
|3
|7. Szeged
|1
|1
|–
|–
|–
|18–16
|+2
|3
|8. Kaposvár
|1
|–
|–
|–
|1
|16–18
|–2
|0
|9. Szentes
|1
|–
|–
|–
|1
|12–16
|–4
|0
|9. Eger
|1
|–
|–
|–
|1
|13–17
|–4
|0
|11. Miskolc
|1
|–
|–
|–
|1
|7–12
|–5
|0
|11. Debrecen
|1
|–
|–
|–
|1
|10–15
|–5
|0
|13. UVSE
|1
|–
|–
|–
|1
|9–17
|–8
|0
|14. KSI
|2
|–
|–
|–
|2
|14–43
|–29
|0