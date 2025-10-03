Vízilabda ob I: lendületben maradt a Honvéd, a KSI bánta

A találkozó legjobbja az öt gólt szerző Lazar Vickovics volt.

A KSI-s Irmes Mártonnak egy ütközés során a gerincét érte ütés, ezután mentő szállította kórházba.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

KSI SE–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 7–15 (0–5, 2–3, 3–3, 2–4)

Kőér utca, 100 néző. V: Tordai, Donauer

KSI: Fejes – Rabb 1, Pető 1, Rácz 1, Kósi-Kelly, KOVÁCS M. 1, Irmes M. Csere: Dámosi (kapus), Végső, Kurucz, Turán, Fiedler 1, Csendes 1, Kiss Á. 1. Edző: Horváth János

HONVÉD: MASER – Bencz 1, VICKOVICS 5, SZÉPFALVI 2, Kevi 1, EKLER ZS. 2, MOSZKOV 3. Csere: Hargitai, Sugár, Vékony, Kiss B. 1, Simon H., Imre K. Mb. edző: Mátyás Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 8/5

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Horváth János: – A második negyed harmadik percétől nekünk gyakorlatilag érdektelenné vált a mérkőzés. Köszönöm a csapatnak, hogy ezután lehozták a következő két és fél negyedet.

Mátyás Zoltán: – A csapat és az egyesület nevében jobbulást kívánunk Irmes Marcinak, nagyon sajnáljuk, hogy ilyen szerencsétlenül alakult ez a mérkőzés. A sérülés után csak arra tudtam koncentrálni, hogy lejátsszuk a találkozót.