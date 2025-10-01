Kétgólos győzelemmel kezdett a Szeged a férfi vízilabda ob I-ben

Nemzeti Sportrádió

2025.10.01.
Fotó: Facebook/SZVE Goodwill Pharma Fortacell
A férfi vízilabda ob I 1. fordulójában a Szeged 18–16-ra győzött a Kaposvár vendégeként szerdán.

A szegediek az utolsó negyed előtt már öt góllal vezettek. Az utolsó nyolc percben magukra engedték az ellenfelet, de ezzel együtt a vendégek győzelmét nem fenyegette veszély. A szegedi csapatban Pető Attila és Kürti Dominik is négy gólt jegyzett.

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
Kaposvári VK–Szegedi VE 16–18 (5–6, 3–4, 3–6, 5–2)
Kaposvár, 350 néző. V: Ercse, Kovács S.
KAPOSVÁR: Kósik – Szabó G., Pellei K. 2, Berta 2, Hárai 1, DÓCZI 4, DŐRY 2. Csere: Szilágyi Á. (kapus), Gaszt 2, Juhász-Szelei 1, Vindisch, Baj 1, Takács K. 1, Vadas. Edző: Surányi László
SZEGED: Danka – PETŐ A. 4, Bóbis 1, KÜRTI 4, Sánta, Horváth V., PÖRGE 3. Csere: Gólya 2, Spitz 1, Nyíri B., Kasza 1, Báthory 1, Gedra 1. Edző: Kiss Csaba
Emberelőny-kihasználás: 12/7, ill. 14/8. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/3. Kipontozódott: Szabó G. (26. p.)
MESTERMÉRLEG
Surányi László: – Várható volt, hogy az új szabályoknak köszönhetően sok gól lesz, de arra nem számítottam, hogy ennyi akciógólt kapunk. Az emberhátrányos védekezésünk működött, de az egy az egy elleni párharcokból rosszul jöttünk ki, ezen ment el a találkozó.
Kiss Csaba: – A tizenhat kapott gól nagyon sok. Az új szabályok megmutatták, miben is változott a vízilabda: volt, hogy négy góllal vezettünk, aztán megint kezdődött elölről a macska-egér harc. Óriási küzdelem jellemezte a mérkőzést, fontos három pontot szereztünk.

 

