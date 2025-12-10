Nemzeti Sportrádió

Simon Petra: Én magasabbra vágyom és a csapat is magasabb helyen van

Vágólapra másolva!
2025.12.10. 20:52
null
Simon Petra (jobbra) a négybe jutna a következő világbajnokságon (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
női kézilabda-vb 2025 női kézi-vb női kézilabda-vb Kuczora Csenge holland kézilabda-válogatott magyar női kézilabda-válogatott Tóvizi Petra Simon Petra női kézilabda-világbajnokság
Mint ismert, Magyarország 28–23-ra kikapott Hollandiától, így a 7. helyen zárta a női kézilabda-világbajnokságot. A mérkőzést követően Kuczora Csenge, Tóvizi Petra és Simon Petra értékelt lapunknak.

„Sok helyzetet kihagytunk, támadásban nem voltunk annyira élesek. Szép eredmény, de nagyobbat álmodtunk” – nyilatkozta lapunknak Kuczora Csenge, aki a rotterdami hangulat kapcsán elmondta, tudták, hogy telt ház lesz, és ez őket is vitte előre.

Tóvizi Petra így értékelt: „Sok dolog befolyásolta a meccset, én szeretnék először is magunkkal foglalkozni. Csalódottak vagyunk, mert nem mutatott olyat ez a holland válogatott, amit ne tudtunk volna, vagy ami annyira extra lett volna. Sok hibánk volt az első félidőben támadásban. Nem akart működni a támadójátékunk, és azt éreztem, hogy ők nagyon jól kihasználták a hibáinkat és könnyű gólokat tudtak szerezni. Ez most nagyon fájó. Itt jön az, hogy jól jött volna a Japán elleni plusz egy pont vagy a dánok ellen egy iksz vagy egy győzelem, mert akkor előrébb lennék. Egyelőre nyilván azt látjuk, hogy kiestünk a legjobb négyből. Lépésről lépésre kell előrehaladni, meg javítani ezen. Azt éreztem, hogy lenne bennünk több és tudtunk volna ennél jobban teljesíteni. Nehéz volt a hazai pályán játszó hollandok ellen.”

„Úgy gondolom , hogy nem az volt a probléma hogy telt ház előtt játszottunk. A magyarokat néha jobban hallottam, mint őket. Támadásban voltak gondjaink, nagyon sok volt az eladott labdánk, és voltak olyan támadásaink, ahol kapura lövésig sem jutottunk el passzívoknál. Nem volt elég gyors a játék, nagyon felkészültek belőlünk. A támadójátékunk akadozott, amikor meg ki tudtunk alakítani helyzetet, azt meg sokszor kihagytuk. Ez volt az oka annak, hogy kicsit el tudtak lépni a félidőben – vélte Simon Petra, aki Klujber kiállításáról is beszélt. – Nem Katrin kiválása volt a legnagyobb probléma, hanem az, amikor végigküzdöttünk és úgy éreztem, hogy vissza tudunk jönni, akkor mindig úgy éreztem, hogy ezt nem tudjuk ma megnyerni, mert mindig olyan ítéletek születnek, amire csak néztünk, mert nem is értettük. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Nem szabadna bírózni, meg ezzel foglalkozni, de ezt most nagyon nehéz elfogadni. A padról meg a pályán is úgy éreztük, hogy ezt képtelenek vagyunk megnyerni, nem a saját hibánkból.”

Kapcsolódó tartalom

Jobb volt Hollandia, a 7. hely húsz éve a legjobb vb-szereplés női kéziseinktől

A szövetség által célként kitűzött első hatba kerüléstől eggyel maradt el a csapat a negyeddöntő elvesztésével.

Értékelje a magyar női kézilabda-válogatott világbajnokságon nyújtott teljesítményét!

Ön kiket látott a legjobbaknak? Szavazzon és mondja el a véleményét a kommentek között!

A magyar válogatott húsz éve nem szerepelt ilyen jól, de Simon így sem volt elégedett a hetedik hellyel. „Én magasabbra vágyom és a csapat is magasabb helyen van. Nehéz, mert ezen az egy mérkőzésen múlt, hogy öttől nyolcig, vagy az első négy között végzünk. Ebbe lehet még kicsit fejlődnünk, hogy ezeket a mérkőzéseket még jobban, még pontosabban játszva meg tudjuk nyerni. Sajnálom, hogy így alakult.  Tudjuk, hogy a következő világbajnokság otthon lesz. Remélem, akkor meg tudjuk ugrani azt a lépcsőfokot és bemegyünk a négybe. ”

Kapcsolódó tartalom

Golovin Vlagyimir: Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, és talán lehetőséget sem kaptunk volna

„Amikor nem engedik megtalálni ezeket a réseket, és amikor nem fújnak be heteseket, akkor hiába keressük ezeket.”

„Ha normális játékvezetést kapunk, akkor vissza szokták nézni az ilyen helyzeteket” – Klujber a piros lapjáról

„Lehet, hogy túlságosan akartuk ezt a mérkőzést, és ez elvitt minket. Sok hibánk volt elöl és hátul is.”

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
NEGYEDDÖNTŐ
HOLLANDIA–MAGYARORSZÁG 28–23 (14–9)
Rotterdam, 9000 néző. Vezette: M. Hansen, Madsen (dánok) 
HOLLANDIA: TEN HOLTE – Malestein 4 (3), HOUSHEER 8, Nüsser 3, Maarschalkerweerd, Dulfer 3, VAN WETERING 5. Csere: Duijndam (kapus), Polman, Abbingh, Van Der Vliet 3, Vollebregt 1, Sprengers 1. Szövetségi kapitány: Henrik Signell
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Falusi-Udvardi 1, Vámos P. 3, Papp N., Tóvizi 1, Kuczora 1, Márton G. 2. Csere: JANURIK (kapus), Klujber 3 (2), Simon P. 3 (1), Bordás R., Albek 3, Kovács Anett 2, Csíkos 3, Hársfalvi 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–4. 15. p.: 6–4. 22. p.: 10–6. 26. p.: 11–8. 34. p.: 15–11. 41. p.: 20–13. 44. p.: 23–15. 50. p.: 24–18. 55. p.: 25–20
Kiállítások: 10, ill. 10 perc
Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Golovin Vlagyimir: – Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, de lehetőséget sem kaptunk volna... Amikor nem engedik megtalálni a réseket támadásban és amikor nem fújnak be hétmétereseket, akkor hiába keressük ezeket. Ezzel most nem szakmailag kell foglalkozni. Csak büszke vagyok a lányokra. Lejátszottuk a világbajnokságot, szerintem mindent megtettünk, amit tudtunk. Ott vagyunk, ahol vagyunk. Biztos, hogy lehet még fejlődni és fogunk is. De talán az a legfontosabb, hogy a szívünk mindig a helyén volt. 

 

női kézilabda-vb 2025 női kézi-vb női kézilabda-vb Kuczora Csenge holland kézilabda-válogatott magyar női kézilabda-válogatott Tóvizi Petra Simon Petra női kézilabda-világbajnokság
Legfrissebb hírek

A kéziszövetség elnöke elégedett a válogatott hetedik helyével

Kézilabda
2 perce

„Ha normális játékvezetést kapunk, akkor vissza szokták nézni az ilyen helyzeteket” – Klujber a piros lapjáról

Kézilabda
54 perce

Horvátország nyerte meg az Elnök-kupát a női kézi-vb-n

Kézilabda
1 órája

Golovin Vlagyimir: Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, és talán lehetőséget sem kaptunk volna

Kézilabda
1 órája

Értékelje a magyar női kézilabda-válogatott világbajnokságon nyújtott teljesítményét!

Kézilabda
2 órája

Jobb volt Hollandia, a 7. hely húsz éve a legjobb vb-szereplés női kéziseinktől

Kézilabda
2 órája

Vilmos Sándor holland király helyszíni buzdítására is számíthatott a társházigazda

Kézilabda
3 órája

Női kézi-vb: lesújtó diagnózis, hosszú időre kidőlt a svájci beálló

Kézilabda
6 órája
Ezek is érdekelhetik