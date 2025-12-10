Simon Petra: Én magasabbra vágyom és a csapat is magasabb helyen van

„Sok helyzetet kihagytunk, támadásban nem voltunk annyira élesek. Szép eredmény, de nagyobbat álmodtunk” – nyilatkozta lapunknak Kuczora Csenge, aki a rotterdami hangulat kapcsán elmondta, tudták, hogy telt ház lesz, és ez őket is vitte előre.

Tóvizi Petra így értékelt: „Sok dolog befolyásolta a meccset, én szeretnék először is magunkkal foglalkozni. Csalódottak vagyunk, mert nem mutatott olyat ez a holland válogatott, amit ne tudtunk volna, vagy ami annyira extra lett volna. Sok hibánk volt az első félidőben támadásban. Nem akart működni a támadójátékunk, és azt éreztem, hogy ők nagyon jól kihasználták a hibáinkat és könnyű gólokat tudtak szerezni. Ez most nagyon fájó. Itt jön az, hogy jól jött volna a Japán elleni plusz egy pont vagy a dánok ellen egy iksz vagy egy győzelem, mert akkor előrébb lennék. Egyelőre nyilván azt látjuk, hogy kiestünk a legjobb négyből. Lépésről lépésre kell előrehaladni, meg javítani ezen. Azt éreztem, hogy lenne bennünk több és tudtunk volna ennél jobban teljesíteni. Nehéz volt a hazai pályán játszó hollandok ellen.”

„Úgy gondolom , hogy nem az volt a probléma hogy telt ház előtt játszottunk. A magyarokat néha jobban hallottam, mint őket. Támadásban voltak gondjaink, nagyon sok volt az eladott labdánk, és voltak olyan támadásaink, ahol kapura lövésig sem jutottunk el passzívoknál. Nem volt elég gyors a játék, nagyon felkészültek belőlünk. A támadójátékunk akadozott, amikor meg ki tudtunk alakítani helyzetet, azt meg sokszor kihagytuk. Ez volt az oka annak, hogy kicsit el tudtak lépni a félidőben – vélte Simon Petra, aki Klujber kiállításáról is beszélt. – Nem Katrin kiválása volt a legnagyobb probléma, hanem az, amikor végigküzdöttünk és úgy éreztem, hogy vissza tudunk jönni, akkor mindig úgy éreztem, hogy ezt nem tudjuk ma megnyerni, mert mindig olyan ítéletek születnek, amire csak néztünk, mert nem is értettük. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Nem szabadna bírózni, meg ezzel foglalkozni, de ezt most nagyon nehéz elfogadni. A padról meg a pályán is úgy éreztük, hogy ezt képtelenek vagyunk megnyerni, nem a saját hibánkból.”