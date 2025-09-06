Férfi vízilabda ob I: magabiztos győzelemmel rajtolt a Honvéd

A mérkőzés legeredményesebb játékosa Ekler Bendegúz volt négy góllal, míg a nyáron szerződtetett szerb Lazar Vicskovics három találattal járult hozzá csapata ötgólos győzelméhez.

A Szentes otthonában nyert 16-12-re a Semmelweis OSC. A szoros első félidő után a vendégek a harmadik negyedben elhúztak, és előnyüket már nem engedték ki a kezükből. Három játékos is négy gólt szerzett a mérkőzésen, a hazaiaknál Dmitro Asanin, míg a vendégeknél Gál Dávid és Sziládi Kristóf.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

PannErgy-Miskolci VLC–Endo Plus Service-Honvéd 7–12 (1–4, 3–3, 3–2, 0–3)

Miskolc, Kemény Dénes Uszoda, 120 néző. V: Kovács S., Ádám F.

MISKOLC: Moravcsik – Regős, Szabó I. 1, Dubinák, Gusakov, Kedves 2, Várkonyi. Csere: Sipos (kapus), Zachopoulos 1, Bikki-Petró, Némethy, Almási, Molnár 1, Fedac 2. Edző: Popovics Miklós

HONVÉD: Csoma – Kevi 1, Vickovic 3, Ekler 4, Sugár, Szépfalvi, Vadovics. Csere: Maser (kapus), Imre, Bencz 2, Hargitai, Kiss, Simon 2, Moskov. Edző: Szívós Márton

Emberelőny-kihasználás: 10/5, ill. 12/7. Kipontozódott: Bikki-Petró (26. p.)

MESTERMÉRLEG

Popovics Miklós: – Sajnos nem kezdtük jól a mérkőzést, rosszul használtuk ki az emberelőnyeinket. Volt egy-két reménysugár a mérkőzés folyamán a visszakapaszkodáshoz, de akkor a Honvéd mindig egy más sebességre kapcsolt.

Szívós Márton: – Szeretnék gratulálni a játékosaimnak, kimagaslóan játszottak, a védekezésünk kiemelkedő volt. Le a kalappal a csapat előtt hiszen három meghatározó játékosunk nem tudott ma itt lenni és így is sikerült nyernünk.

Metalcom-Szentes–Semmelweis OSC 12–16 (3–3, 4–5, 2–5, 3–3)

Szentes, 120 néző. V: Csanádi Zs., Petik A.

SZENTES: Grieszbacher – Szatmári 2, Hajdú A. 2, Tóth Gy., Bozó 1, ASZANIN 4, Kürti–Szabó 1. Csere: Pászti (kapus), Pellei F., Makán, TAKÁCS J. 2, Papp P., Horváth Ákos. Edző: Somogyi Balázs

OSC: SZITÁS – Hessels S. 2, Mészáros Cs. 3, Varga B. 1, GÁL 4, Sedlmayer, SZILÁDI 4. Csere: Tátrai 1, Illés, Simon S., Hessels B. 1, Tóth K., Klár. Edző: Tóth László

Emberelőny–kihasználás: 12/4, ill. 10/6. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 1/0. Kipontozódott: Simon S. (17. p.), Kürti–Szabó (27. p.), Illés (28. p.)

MESTERMÉRLEG

Somogyi Balázs: – Sokat fordult a játék képe a múlt heti kupamérkőzéshez képest. Ezúttal hiányoztak részünkről az extra blokkok és az extra védések, nagyon sok gólt kaptunk, és bár támadásban jobban teljesítettünk, mint a múlt héten, ez most nem volt elég.

Tóth László: – Nehéz, harcos mérkőzésen győzelemmel zártuk a találkozót, aminek nagyon örülünk. Ezúttal végig jó sebességen játszottunk, eredményesen vízilabdáztunk, így jó hangulatban látogatunk el a szentesi lecsófesztiválra.