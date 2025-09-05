Férfi vízilabda ob I: szolnoki sikerrel kezdődött az új idény

Nem is indulhatott volna máshol az élvonalbeli férfi vízilabda-bajnokság új idénye, mint a margitszigeti Hajós uszodában. Az időjárásból kiindulva éppenséggel a szabad ég alatt is rendezhették volna az évad első mérkőzését, ám a szervezők választása a fedett medencére esett – annál jobban szólt a „Kell a gól!” rigmus az UVSE utánpótlásában pallérozódó növendékek előadásában.

Nos, két percet kellett várni az idény első találatára, de a szolnoki Szabó Bence húzásának értelemszerűen nem örültek a lelkes és hangos újpesti fiatalok. Cserébe kiderült, hogy a vendégeket is elkísérték néhányan, akik bőszen doboltak: a Dózsa átlövései beakadtak, miközben a túloldalon Józsa Ottó fogott, mint a festék. Hamar el is léptek az előző évadban elődöntős szolnokiak, az UVSE csak a negyed végén nyitotta meg a gólcsapot – több se kellett a lelátón ülő srácoknak, a dudálást megszakítva Korbán Richárd nevét kezdték skandálni.

Ütötték a vasat a hazaiak, a folytatásban is bátorkodtak középről átlőni a zónát, csakhogy Józsa állta a sarat, a nagyszünetben már nyolc védésnél járt. Kollégája, Csiszer Vince sem akart lemaradni tőle, de Krasznai Bendegúz emberelőnyből megtalálta a rést, a második negyed elején visszaállította a háromgólos különbséget. A kisebb pálya felpörgette a játékot, ugyanakkor kezdetben mindkét csapat ügyelt a védekezésre, elvégre az évadnyitón különösen rizikós lett volna belemenni az adok-kapokba.

A szolnokiak türelmesen keresték a lövőhelyzetet a külső körön – többnyire meg is találták, így lépéselőnyben maradtak. Hangay Zoltán azért olykor bosszankodott a kihagyott helyzetek miatt, de amikor lőtávolon belülre került volna az UVSE, menetrendszerűen érkezett a vendégek válasza. A harmadik negyed utolsó percében két fórt is kihasznált a Dózsa, a másodikat ráadásul villámgyorsan, ezzel el is dőlt a mérkőzés. Azért a 2009-es (!) születésű cserekapus, Király Csaba még talpra ugrasztotta a közönséget, miután ötméterest védett, ám a Szolnok 17–9-es győzelmével érvényesítette a papírformát – jelezvén, hogy az új idényben is számolni kell vele.

A bajnokság szombaton két mérkőzéssel folytatódik, a címvédő Ferencváros bemutatkozására azonban még várni kell. Nyéki Balázs együttese persze nem tétlenkedik: az Egyesült Államokban népszerűsíti a sportágat az olasz Pro Reccóval, amelyet 13–13 után szétlövéssel győzött le a magyar idő szerint péntek hajnali bemutatómeccsen.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

1. FORDULÓ

UVSE–SZOLNOKI DÓZSA 9–17 (1–3, 3–5, 3–6, 2–3)

Hajós uszoda, 150 néző. V: Kovács Cs. T., Kollár Gy.

UVSE: CSISZER – Hegedűs Z. 1, Hegedűs Cs. 1, Fülöp B. 1, Kovács L. 1, Korbács, Besenyei 2. Csere: KIRÁLY (kapus), KORBÁN 2, Kovács K. 1, Budai, Gelányi, Gidófalvy, Makarenko. Edző: Vincze Balázs

SZOLNOK: JÓZSA – Kovács Gergő 2, KRASZNAI 2, Vámosi, Bedő 1, Zerinváry 1, Kakstedter. Csere: SZABÓ G. (kapus), Szabó II Bence 2, SIMON D. 2, Schmölcz 2, ZEMAN 4, Böröczky, 1, Hidasi. Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 14/5, ill. 15/5. Gól – ötméteresből: –, ill. 2/1. Kipontozódott: Budai (29. p.), Korbács (31. p.). Kiállítva (végleg, cserével): Besenyei (22. p.), Schmölcz (22. p.)

MESTERMÉRLEG

Vincze Balázs: – A hangulat inspirálta a srácokat, úgy álltak hozzá a találkozóhoz, hogy borsot törnek a Szolnok orra alá. Hatékonyabb játékkal és jobb védekezéssel szorosabb meccset játszhattunk volna. Ellenfelünk más szintet képvisel, októberben jönnek az igazán fontos mérkőzéseink, addig is keressük a pozitívumokat a játékunkban.

Hangay Zoltán: – Nagyszerű volt a hangulat az uszodában, jól játszott az UVSE, de végig nyugodtak maradtunk, ennek köszönhető a győzelmünk. Az eredmény nem tükrözi a látottakat, fokozatosan őröltük fel az ellenfelünket, és ahogy nyílt az olló, úgy lettünk magabiztosabbak. Fontos három pontot szereztünk, sok csapat megszenved még itt.