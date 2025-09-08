Nemzeti Sportrádió

Ötgólos győzelemmel kezdte az idényt a Vasas a férfi vízilabda ob I-ben

2025.09.08. 20:31
Szlobodan Nikics tanítványai győzelemmel kezdtek (Fotó: Vasas Vízilabda/Facebook, archív)
vízilabda ob I Vasas vízilabda
A legutóbb ezüstérmes VasasPlaket elsősorban remek harmadik negyedbeli teljesítményének köszönhetően öt góllal nyert Debrecenben a férfi vízilabda ob I első fordulójának hétfői játéknapján.

Debreceni déja vu, avagy igaza lett Macsi Patriknak. A DVSE csapatkapitánya a tavaly októberihez hasonló meccset várt a Vasas ellen, amikor a nagyszünetben még döntetlenre álltak a felek, s az esélyesebb angyalföldiek a harmadik negyedben léptek el a házigazdától.

A szívósan küzdő debreceniek ezúttal is tapadtak a vendégekre, félidőben 4–3-ra vezetett a Vasas, majd ugyanúgy 5–1-re nyerte meg a harmadik szakaszt, mint egy éve. A fővárosi piros-kékeket az egyaránt négy gólig jutó Lakatos Soma és Gyárfás Tamás vezette sikerre, de az utolsó percekre a hazaiak is betáraztak, a vége 15–10 lett.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
1. FORDULÓ
Debreceni VSE-Master Good–VasasPlaket 10–15 (1–1, 2–3, 1–5, 6–6)
Részletes jegyzőkönyv később.

 

