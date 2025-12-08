Nemzeti Sportrádió

Madaras Norbert: Mindkét válogatottunknak nehéz az útja a négy közé az Eb-n, de mint mindig, most is ez a cél

2025.12.08.
Madaras Norbert szerint nem lehet más a cél az Eb-n, mint a négy közé jutás (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)
A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke volt, aki az utánpótlás helyzetéről, a férfi- és a női válogatott előtt álló feladatokról, a külföldre szerződő játékosokról, illetve az elnökként megfogalmazott ars poeticájáról is beszélt.

A magyar férfi vízilabda-válogatott Belgrádban szerepel majd az Európa-bajnokságon, amely január 10. és 25. között lesz, míg női csapatunk számára január 26-án kezdődik az Eb a portugáliai Funchalban. Madaras Norbert a kontinenstornáról és az együttesekkel szembeni elvárásokról is beszélt.

„Mindegy, hogy milyen csapattal megyünk, vagy kik hiányoznak, kell lennie egy olyan biztos hátországnak vagy szélesebb bázisnak, hogy egy-két játékos hiánya, még ha befolyásolhatja is a végeredményt, a célkitűzéseinken nem változtat – mondta a szövetség elnöke. – Mindig a négybe kell jutni, ahol aztán bármi lehet. Mindkét válogatottnak nehéz az útja a négy közé, de mint mindig, most is ez a cél. Ráadásul ha már ott vagyunk az elődöntőben, nyilván nem vagyunk elégedettek a negyedik hellyel.”

