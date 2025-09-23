Az FTC vízipólósai a 28. bajnoki címükre hajtanak – stílszerűen 28 gólt dobtak a nyitányon

FÉRFI VÍZILABDA OB I
1. FORDULÓ
FTC-Telekom Waterpolo–KSI SE 28–7 (7–0, 5–4, 7–2, 9–1)
Népliget. V: Kun Gy., Rózsavölgyi
FTC: Szakonyi – NAGY ÁKOS 3, MANHERCZ K. 3, Fekete G. 3, De Toro 2, Vismeg Zs. 1, VARGA V. 5. Csere: Lévai (kapus), Lugosi 1, Paján 2, Szöllősi 1, Haverkampf 2, VIGVÁRI VENDEL 3, Jámbor 2. Edző: Nyéki Balázs
KSI: Fejes – RABB 3, Czirok, KOVÁCS M. 2, Rácz R., Kósi, Irmes. Csere: Fórián (kapus), Fülöp D., Szűcs L., Turán 1, Fiedler, Csendes 1, Balogh D. Edző: Horváth János
Emberelőny-kihasználás: 4/4, ill. 7/4
Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Szeptember 5., péntek
Kaposvár–Szeged 9–17
Szeptember 6., szombat
Miskolc–Honvéd 7–12
Szentes–OSC 12–16
Szeptember 8., hétfő
Debrecen–Vasas 10–15
Szeptember 19., péntek
Eger–BVSC 13–17
KÉSŐBB
Október 1., szerda
UVSE–Szolnok