El-nyolcaddöntőt érhet egy újabb FTC-győzelem; világbajnoki hetedik a női kéziválogatott

A NEMZETI SPORT CSÜTÖRTÖKI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

A Ferencváros következő ellenfele az Európa-ligában a Rangers lesz. A skótok legyőzésével hat fordulót követően 14 pontja lenne az FTC-nek, ami után ugyan még nem lehetne kijelenteni, hogy biztosan ott lesz az Európa-liga alapszakaszának legjobb nyolc együttese között, de a bravúr kézzel fogható közelségbe kerülne. A glasgow-iak az eddig lejátszott öt mérkőzésükön csupán egy pontot kapartak össze, ám az ezer sebből vérző Rangers ettől még aligha lesz könnyű ellenfél. Külön pikantériát ad a találkozónak, hogy a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane 2010-ben fél évig a városi rivális Celtic csapatát erősítette.

A Liverpool FC jelenét továbbra is Mohamed Szalah ügye határozza meg elsősorban, miközben Szoboszlai Dominik egyre inkább meghatározó szereplővé válik a csapatban. Az Inter elleni BL-győzelem után a magyar válogatott csapatkapitánya ezt nyilatkozta a TNT Sportsnak: „Egyszer fent, másszor lent, igazi hullámvasút, amiben vagyunk. Próbálunk felállni, ez a dolgunk. Ezúttal egy tizenegyessel sikerült győznünk, de ehhez az is kellett, hogy ne kapjunk gólt. A pályán igyekszem a legjobbamat nyújtani, azon kívül pedig segíteni az új játékosokat. Keményen kell dolgoznunk, hogy ehhez hasonló eredményeket érjünk el a jövőben is.” Szalahról diplomatikusan beszélt: „Nagyon jóban vagyunk, de az ügye csak őrá tartozik, a saját döntése, mit kezd az életével és a pályafutásával, tehát nem kommentálnám.”

Műkorcsolyában a magyar színeket a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó képviseli a milánó-cortinai olimpián – a páros szerdán sajtónyilvános edzést tartott a Gyakorló Jégcsarnokban. „Büszkék vagyunk arra, hogy magyar színekben futhatunk – mondta el Pavlova Maria. – Hálásak vagyunk a lehetőségért, sokat jelent számunkra. Ahogyan az is, hogy rengetegen biztatnak minket, sokan írnak, bátorítanak, ez fantasztikus érzés. A 2024-es montreali világbajnokság után odajött hozzánk a magyar bíró és mutatott egy videót: emberek ültek egy bárban, a kivetítőn éppen mi futottuk a kűrt, s mindenki hangosan szurkolt nekünk. Milánóban a legjobbunkat akarjuk nyújtani majd, de emellett szeretnénk élvezni az játékokat, a hangulatot, a pillanatot. Persze, minden sportolónak az olimpia az álma, csodálatos lenne, ha érmet tudnánk szerezni.”

Befejeződött a 2025–2026-os másodosztályú bajnokság őszi szezonja, a csapatok januárig téli pihenőre tértek. A Honvéd és a Vasas várja feljutó, a Szentlőrinc és a Békéscsaba kieső helyről a folytatást. „Helyezésben és a győzelmek számában azt hoztuk az ősszel, amit elterveztünk – tudtuk meg a Honvédot januárban sereghajtó pozícióban átvevő, tavasszal a 8. helyig vezető Feczkó Tamás vezetőedzőtől. – A játékban, ha akadtak is időnként kisebb döccenőink, előreléptünk, és ebben óriási segítséget adott népes szurkolótáborunk, amely, bárhol is léptünk pályára, hazai környezetet teremtett számunkra. Ugyanakkor jelenlegi első helyünk csak a pillanatnyi állapotot mutatja. Hosszú még az évad, május tizenhetedikén este kell ott lennünk, ahol szeretnénk.”

A Magyar Kajak-kenu Szövetség évzáró gáláján a szervezet elnöke, Schmidt Gábor értékelte lapunknak a 2025-ben történteket. „Az elmúlt évtizedekben az elődeink magasra tették a mércét, örültünk volna, ha a gyorsasági szakág aranyéremmel tér haza Párizsból. A mostani év viszont minden tekintetben jól sikerült, a nagymértékű változás levezénylése után – hiszen a teljes szakmai vezetés megújult –, nagy szó, hogy ilyen kiváló eredményeket értünk el. Nyugodtan mondhatom, nincs még egy olyan ország, mint a miénk, amely évről évre képes ennyi új versenyzőt hozni a nemzetközi vérkeringésbe.” A királyszámban harmadik vb-aranyát ünneplő Kopasz Bálintról azt mondta: „Ez őrült menet, embert próbáló feladat, Bálint hatalmas sportember. Nagyon kedvelem őt, kivételes helyzet, hogy a sikereinél egyből köszönthetem a stégen.”

Még 2000 játékperce sincs a felnőttfutballban, mégis az NB I egyik leginkább piacképes játékosa lehet Ridwan Popoola. A Kisvárda FC 19 éves nigériai középpályása meghatározó tagja a csapatnak, az idényben 15 bajnokin kapott szerepet, a Transfermarktnál a becsült piaci értéke fél év alatt százezerről ötszázezer euróra kúszott. Popoola villámkarriert épített. Idén februárban érkezett Nigériából, az NB III-as tartalékcsapatban mutatkozott be, majd április 2-án a Paks elleni Mol Magyar Kupa-negyeddöntőben (0–1) a szakmai stáb megítélése szerint mind védekezésben, mind támadásban olyan teljesítményt nyújtott, hogy két napra rá aláírta élete első profi szerződését. Ezután hét mérkőzésen megkapta a lehetőséget az NB II-ben, ahonnét toronymagasan kiemelkedett a posztján, így sejteni lehetett, hogy az élvonalban is fontos szerep hárul rá.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!