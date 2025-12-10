Nem bírt az Athletic Bilbaóval a PSG; Madueke vezérletével maradt hibátlan az Arsenal

JUVENTUS–PAFOSZ

A játéknap előtt a Juventus és a Pafosz is 6 ponttal állt, mindkét csapatnak mindössze egy győzelme volt. A ciprusiak az első félidőben még tartották a gól nélküli döntetlent, a Juventus már az első félidőben is 11 helyzetet dolgozott ki, a legközelebb mégis Anderson Silva kapufája révén a Pafosz volt a vezetéshez. A második félidőben egyre nőtt a torinóiak mezőnyfölénye, ami a 67. percben góllá érett: Andrea Cambiaso passzolt Weston McKennie-hez, aki lefordult védőjéről, majd nyolc méterről éles szögből jobbal a rövid felső sarokba lőtt. Hat perccel később jött a második, egy gyors kontra végén Kenan Yildiz átadását Jonathan David értékesítette. A Juventus tehát hozta a kötelezőt, egymás után második meccsét nyerte meg a BL-ben és feljött a tabella 17. helyére. (2–0)

FC BRUGES–ARSENAL

A hétvégi, Aston Villa elleni bajnoki vereség után több kulcsjátékos sem szerepelt az Arsenal kezdőjében. Declan Rice betegség miatt a keretből is kimaradt, míg Bukayo Saka és Eberechi Eze csak a kispadon kezdett. Mikel Arteta csapatának egy cseppet sem okozott gondot a néhány kimaradó, az első félidő közepén Piero Hincapie lövése még a kapufáról kifelé pattant a 22. percben, három perccel később Noni Madueke gyönyörű távoli lövéssel a felső léc segítségével megszerezte a vezetést az ágyúsoknak.

Ugyan a Bruges-nek is voltak lehetőségei, David Raya az első félidőben négy védést is bemutatva őrizte az Arsenal kapuját. A szünet után egyből megduplázta előnyét az angol együttes. Martín Zubimendi a bal oldalról beívelte a labdát, a hosszú kapufához érkező Maduekének pedig csak be kellett fejelnie a labdát közelről az üres kapuba. Az 56. percben el is dőlt a találkozó, Gabriel Martinelli lőtt 17 méterről hatalmas gólt a bal felső sarokba. A hajrában Mikel Arteta további játékosainak adott pihenőt, az Arsenal 3–0-s győzelmével hibátlan maradt, így továbbra is első.

ATHLETIC BILBAO–PARIS SAINT-GERMAIN

Nyolc napon belül három nagy csapat lépett pályára a San Mamésben. A Bilbao a Real Madrid ellen háromgólos vereséget szenvedett, aztán a másik madridi csapatot, az Atléticót 1–0-ra legyőzte, a Bajnokok Ligájában pedig az Ousmane Dembélé nélküli PSG látogatott a Bilbaóhoz. Az első félidőben a baszkok négy lövésből egyszer sem találták el a franciák kapuját, de a PSG is kilenc kísérletből csak egyszer célzott pontosan. A szünet után sem változott a játék képe, a párizsiak 70 százalék fölötti labdabirtoklással irányították a játékot, és helyzetekig is eljutottak. A gól azonban sehogy sem akart összejönni a vendégeknek, Bradley Barcola csak a felső lécet találta el, és a csereként érkező Goncalo Ramos, Désiré Doué duó sem tudta bevenni Unai Simón kapuját. A játék alapján nem, a helyezést tekintve a 0–0-s döntetlennek így is a PSG örülhet jobban, amely így is a harmadik, ellenben az Athletic Bilbao a továbbjutást nem érő 28. helyen áll hat kört követően.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi) 2–0 (McKennie 67., J. David 73.)

FC Bruges (belga)–Arsenal (angol) 0–3 (Madueke 25., 47., Martinelli 56.)

Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–0

Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1–2 (Rodrygo 28., ill. O'Reilly 35., Haaland 43. – 11-esből)

Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég) 2–2 (Brandt 18., 51., ill. Aleesami 42., Hauge 75.)

Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol) 2–2 (Bruno Guimaraes 13., Grimaldo 88., ill. Gordon 51. – 11-esből, Miley 74.)

Benfica (portugál)–Napoli (olasz) 2–0 (Rios 20., Barreiro 49.)

Villarreal (spanyol)–Köbenhavn (dán) 2–3 (Comesana 47., Oluwaseyi 56., ill. Elyounoussi 2., Asuri 48., Cornelius 90.)

Qarabag (azeri)–Ajax (holland) 2–4 (C. Durán 10., Matheus Silva 47., ill. Dolberg 39., Gluh 79., 90., Gaaei 83.)