Férfi vízilabda ob I: bravúros győzelmet aratott a Szolnok, elvette a Vasas veretlenségét

Parázs mérkőzésen vette el a Vasas veretlenségét a Szolnok a Komjádi uszodában. Cseh Maximék remekül használták ki a helyzeteiket a beragadó angyalföldiek ellen, de aztán váltott a Vasas, és Angelosz Foszkolosz harmadik negyed végi góljával már a hazaiak vezettek.

A záró negyedben viszont a vendégek voltak hatékonyabbak – az utolsó percben, 12–11-es szolnoki vezetésnél, hét a hat ellen az egyenlítésért támadva Bogdan Djurdjics a kapufát találta el, Zeman Márton pedig az üres kapuba lőve eldöntötte a találkozót. A dudaszó előtt labdát szerző Szabó Gergő kapus egész pályás góljával született meg a végeredmény.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

VASASPLAKET–SZOLNOKI DÓZSA 11–14 (2–5, 3–3, 5–1, 1–5)

Budapest, Komjádi uszoda, 200 néző. Vezette: ifj. Kenéz, Kovács S.

VASAS: Mizsei – Csorba, BÁTORI 4, Szalai P. 2, Várnai, Gyárfás T. 1, Sélley-Rauscher. Csere: FERNANDES (kapus), Ragács, Dala D., Lakatos S. 2, FOSZKOLOSZ 2, Djurdjics, Tóth M. Edző: Szlobodan Nikics

SZOLNOK: Józsa – CSEH M. 3, Kovács G. 2, Vámosi, Krasznai, Kakstedter 1, Bedő. Csere: Szabó Gergő (kapus) 1, Zerinváry 1, Schmölcz 2, Szabó II Bence 2, Simon D., Zeman 2, Teleki. Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 16/6, ill. 15/4

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0

Kipontozódott: Dala D. (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – Az első negyedben egyáltalán nem működött a játékunk, a Szolnok több akciót vezetett, többször lőtt kapura. A harmadikban vissza tudtunk jönni, de összességében nagyon sokat hibáztunk, nem védekeztünk jól emberhátrányban. Megpróbáltunk mindent, de simán nyert a jobb csapat.

Hangay Zoltán: – A Vasas–Szolnok-meccseken mindig történik valami. Egyik csapat sem játszott kimondottan jól, két fáradt együttes nézett szembe egymással, de a negyedik negyedben mi hoztunk jobb döntéseket, és fordítottunk. A négy közé jutás szempontjából életbevágóan fontos három pontot szereztünk.

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

UVSE–Kaposvár 20–15

Eger–Szeged 13–15

Debrecen–OSC 11–14

KSI–BVSC 8–20

FTC–Honvéd 16–9

Miskolc–Szentes 13–14