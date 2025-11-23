Férfi vízilabda ob I: bravúros győzelmet aratott a Szolnok, elvette a Vasas veretlenségét
Parázs mérkőzésen vette el a Vasas veretlenségét a Szolnok a Komjádi uszodában. Cseh Maximék remekül használták ki a helyzeteiket a beragadó angyalföldiek ellen, de aztán váltott a Vasas, és Angelosz Foszkolosz harmadik negyed végi góljával már a hazaiak vezettek.
A záró negyedben viszont a vendégek voltak hatékonyabbak – az utolsó percben, 12–11-es szolnoki vezetésnél, hét a hat ellen az egyenlítésért támadva Bogdan Djurdjics a kapufát találta el, Zeman Márton pedig az üres kapuba lőve eldöntötte a találkozót. A dudaszó előtt labdát szerző Szabó Gergő kapus egész pályás góljával született meg a végeredmény.
FÉRFI VÍZILABDA OB I
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
VASASPLAKET–SZOLNOKI DÓZSA 11–14 (2–5, 3–3, 5–1, 1–5)
Budapest, Komjádi uszoda, 200 néző. Vezette: ifj. Kenéz, Kovács S.
VASAS: Mizsei – Csorba, BÁTORI 4, Szalai P. 2, Várnai, Gyárfás T. 1, Sélley-Rauscher. Csere: FERNANDES (kapus), Ragács, Dala D., Lakatos S. 2, FOSZKOLOSZ 2, Djurdjics, Tóth M. Edző: Szlobodan Nikics
SZOLNOK: Józsa – CSEH M. 3, Kovács G. 2, Vámosi, Krasznai, Kakstedter 1, Bedő. Csere: Szabó Gergő (kapus) 1, Zerinváry 1, Schmölcz 2, Szabó II Bence 2, Simon D., Zeman 2, Teleki. Edző: Hangay Zoltán
Emberelőny-kihasználás: 16/6, ill. 15/4
Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0
Kipontozódott: Dala D. (29. p.)
MESTERMÉRLEG
Szlobodan Nikics: – Az első negyedben egyáltalán nem működött a játékunk, a Szolnok több akciót vezetett, többször lőtt kapura. A harmadikban vissza tudtunk jönni, de összességében nagyon sokat hibáztunk, nem védekeztünk jól emberhátrányban. Megpróbáltunk mindent, de simán nyert a jobb csapat.
Hangay Zoltán: – A Vasas–Szolnok-meccseken mindig történik valami. Egyik csapat sem játszott kimondottan jól, két fáradt együttes nézett szembe egymással, de a negyedik negyedben mi hoztunk jobb döntéseket, és fordítottunk. A négy közé jutás szempontjából életbevágóan fontos három pontot szereztünk.
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
UVSE–Kaposvár 20–15
Eger–Szeged 13–15
Debrecen–OSC 11–14
KSI–BVSC 8–20
FTC–Honvéd 16–9
Miskolc–Szentes 13–14
|AZ OB I ÁLLÁSA
M
GY
HGY
HV
V
L–K
Gk
P
|1. FTC
8
8
–
–
–
185– 64
+121
24
|2. BVSC
8
8
–
–
–
147– 77
+70
24
|3. Vasas
8
7
–
–
1
121– 94
+27
21
|4. Honvéd
8
7
–
–
1
110– 88
+22
21
|5. Szolnok
8
5
1
1
1
113– 92
+21
18
|6. Szeged
8
4
1
–
3
107–106
+1
14
|7. OSC
8
4
–
–
4
99– 94
+5
12
|8. Eger
8
3
1
–
4
100–119
–19
11
|9. Debrecen
8
3
–
1
4
96–111
–15
10
|10. UVSE
8
3
–
–
5
98–127
–29
9
|11. Szentes
8
1
–
–
7
83–129
–46
3
|12. Kaposvár
8
–
–
1
7
108–149
–41
1
|13. Miskolc
8
–
–
–
8
85–128
–43
0
|14. KSI
8
–
–
–
8
69–143
–74
0