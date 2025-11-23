Férfi vízilabda ob I: bravúros győzelmet aratott a Szolnok, elvette a Vasas veretlenségét

Nemzeti Sportrádió

2025.11.23.
Három góllal nyert a Szolnok (Fotó: Földi Imre)
A Szolnoki Dózsa fordulatos mérkőzésen 14–11-re nyert a Vasas vendégeként a férfi vízilabda ob I 8. fordulójában, így a fővárosi csapat már nem veretlen a bajnokságban.

Parázs mérkőzésen vette el a Vasas veretlenségét a Szolnok a Komjádi uszodában. Cseh Maximék remekül használták ki a helyzeteiket a beragadó angyalföldiek ellen, de aztán váltott a Vasas, és Angelosz Foszkolosz harmadik negyed végi góljával már a hazaiak vezettek.

A záró negyedben viszont a vendégek voltak hatékonyabbak – az utolsó percben, 12–11-es szolnoki vezetésnél, hét a hat ellen az egyenlítésért támadva Bogdan Djurdjics a kapufát találta el, Zeman Márton pedig az üres kapuba lőve eldöntötte a találkozót. A dudaszó előtt labdát szerző Szabó Gergő kapus egész pályás góljával született meg a végeredmény.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
VASASPLAKET–SZOLNOKI DÓZSA 11–14 (2–5, 3–3, 5–1, 1–5)
Budapest, Komjádi uszoda, 200 néző. Vezette: ifj. Kenéz, Kovács S.
VASAS: Mizsei – Csorba, BÁTORI 4, Szalai P. 2, Várnai, Gyárfás T. 1, Sélley-Rauscher. Csere: FERNANDES (kapus), Ragács, Dala D., Lakatos S. 2, FOSZKOLOSZ 2, Djurdjics, Tóth M. Edző: Szlobodan Nikics
SZOLNOK: Józsa – CSEH M. 3, Kovács G. 2, Vámosi, Krasznai, Kakstedter 1, Bedő. Csere: Szabó Gergő (kapus) 1, Zerinváry 1, Schmölcz 2, Szabó II Bence 2, Simon D., Zeman 2, Teleki. Edző: Hangay Zoltán
Emberelőny-kihasználás: 16/6, ill. 15/4
Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0
Kipontozódott: Dala D. (29. p.)
MESTERMÉRLEG
Szlobodan Nikics: – Az első negyedben egyáltalán nem működött a játékunk, a Szolnok több akciót vezetett, többször lőtt kapura. A harmadikban vissza tudtunk jönni, de összességében nagyon sokat hibáztunk, nem védekeztünk jól emberhátrányban. Megpróbáltunk mindent, de simán nyert a jobb csapat.
Hangay Zoltán: – A Vasas–Szolnok-meccseken mindig történik valami. Egyik csapat sem játszott kimondottan jól, két fáradt együttes nézett szembe egymással, de a negyedik negyedben mi hoztunk jobb döntéseket, és fordítottunk. A négy közé jutás szempontjából életbevágóan fontos három pontot szereztünk.

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
UVSE–Kaposvár 20–15
Eger–Szeged 13–15
Debrecen–OSC 11–14
KSI–BVSC 8–20
FTC–Honvéd 16–9
Miskolc–Szentes 13–14

 
AZ OB I ÁLLÁSA

M

GY

HGY

HV

V

L–K    

Gk

P

  1. FTC

8

8

185–  64

+121

24

  2. BVSC

8

8

147–  77

+70

24

  3. Vasas

8

7

1

121–  94

+27

21

  4. Honvéd

8

7

1

110–  88

+22

21

  5. Szolnok

8

5

1

1

1

113–  92

+21

18

  6. Szeged

8

4

1

3

107–106

+1

14

  7. OSC

8

4

4

99–  94

+5

12

  8. Eger

8

3

1

4

100–119

–19

11

  9. Debrecen

8

3

1

4

96–111

–15

10

10. UVSE

8

3

5

98–127

–29

9

11. Szentes

8

1

7

83–129

–46

3

12. Kaposvár

8

1

7

108–149

–41

1

13. Miskolc

8

8

85–128

–43

0

14. KSI

8

8

69–143

–74

0

 

 

