Ötméteresekkel nyert Párizsban az Eb-re készülő férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott ötméteresekkel nyert a franciák vendégeként a két csapat szerdai felkészülési mérkőzésén, Párizsban.
A találkozón a tavalyi olimpia házigazdái a záró negyedben fordítottak és hét másodperccel a vége előtt még vezettek, ekkor azonban érkezett az éppen Franciaországban légióskodó Nagy Ádám, aki pont a dudaszó előtt ötméteresekre mentette az összecsapást. A büntetők során egyetlen francia hibázó volt, a mieink tökéletesen lőttek.
Varga Zsolt szövetségi kapitány Dala Döme, Ekler Bendegúz és Simon Henrik személyében három újoncot is avatott.
VÍZILABDA
Férfi felkészülési mérkőzés, Párizs
Franciaország–Magyarország 17–17 (3–4, 5–5, 3–4, 6–4) – ötméteresekkel: 4–5
A magyar csapat gólszerzői: Nagy Ákos 4, Nagy Ádám 3, Vigvári Vendel 3, Mészáros 2, Tátrai, Ekler, Vismeg, Batizi, Varga Vi.
