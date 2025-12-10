Ötméteresekkel nyert Párizsban az Eb-re készülő férfi vízilabda-válogatott

A találkozón a tavalyi olimpia házigazdái a záró negyedben fordítottak és hét másodperccel a vége előtt még vezettek, ekkor azonban érkezett az éppen Franciaországban légióskodó Nagy Ádám, aki pont a dudaszó előtt ötméteresekre mentette az összecsapást. A büntetők során egyetlen francia hibázó volt, a mieink tökéletesen lőttek.

Varga Zsolt szövetségi kapitány Dala Döme, Ekler Bendegúz és Simon Henrik személyében három újoncot is avatott.

VÍZILABDA

Férfi felkészülési mérkőzés, Párizs

Franciaország–Magyarország 17–17 (3–4, 5–5, 3–4, 6–4) – ötméteresekkel: 4–5

A magyar csapat gólszerzői: Nagy Ákos 4, Nagy Ádám 3, Vigvári Vendel 3, Mészáros 2, Tátrai, Ekler, Vismeg, Batizi, Varga Vi.