Férfi vízi ob I: simán nyert Kaposváron a BVSC és Szentesen a Vasas

A BVSC a nagyszünetig négy góllal lépett el vendéglátójától, amely ezután sem tudott kapaszkodni. Hiába a szoros harmadik negyed, a negyediket hattal nyerték a fővárosiak, akik 18–7-es sikerrel őrizték meg százszázalékos mérlegüket, miközben a somogyiak még mindig nyeretlenek, és egy ponttal állnak.

Az eddigi négy meccsét megnyerő Vasas nem volt egy súlycsoportban a négy vereséggel álló Szentessel, amely már az első negyedet négy góllal elveszítette, az angyalföldiek pedig a nagyszünetre lezárták a meccset, amikor 11–4-es előnyben voltak. Semmit sem változott a mérkőzés a második játékrészben. A Vasas a harmadik nyolc percet 8–1-re húzta be, s végül kiütéses 23–9-es győzelmet aratott.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC 7–18 (2–4, 1–3, 2–3, 2–8)

Kaposvár, 250 néző. V: Ercse N., ifj. Kenéz Gy.

KAPOSVÁR: Kósik – Juhász-Szelei, Pellei K. 1, Takács K. 1, Baj, Dőry 2, Bede. Csere: Gaszt 1, Vindisch, Vadas, Szabó G. 1, Berta, HÁRAI 1. Edző: Surányi László

BVSC: KOROM – TÁTRAI D. 2, Mészáros M. 3, Kovács P., Jansik D, CSACSOVSZKY E. 3, Susiasvili 1. Csere: Bundschuh 1, Simon B., Divják 1, EKLER 2, Csapó 2, BENEDEK M. 3. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 13/3, ill. 6/1.

Kettős emberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1.

Gól- ötméteresből: 1/1, ill. 3/2.

Kipontozódott: Simon B (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Surányi László: – Tudtuk, hogy a BVSC egy nehéz meccsen van túl, így fáradtan érkezik. Az volt a terv, hogy nekik esünk, az első félidővel még nem is volt baj, de ilyen emberelőnyös mutatóval nem lehet győzni. Az utolsó negyed kritikán aluli volt, teljesen szétestünk, úgy érzem, hogy vicc, amit pár játékosom csinált.

Varga Dániel: – Ez lett az eddigi kedvenc kaposvári meccsem, hiszen itt mindig nehéz játszani. A harmadik negyedig csak öt gólt kaptunk, tetszett a játékunk, jól védekeztünk és a kapusunk is remekelt. Úgy érzem, végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, melybe a játékosok fantasztikusan álltak bele, annak ellenére, hogy csütörtökön nagyon elfáradtak.

Metalcom Szentes–VasasPlaket 9–23 (3–7, 1–4, 1–8, 4–4)

Szentes, 120 néző. V: Bereczki M., Tóth K.

SZENTES: Grieszbacher – Varga M. 1, SZATMÁRI 1, TÓTH GY. 2, BOZÓ 2, Makán 1, Asanyin 1. Csere: Pászti (kapus), Takács J. 1, Papp P., Pellei F., Horváth Ákos. Edző: Somogyi Balázs

VASAS: FERNANDES – Dala 1, SZALAI 6, Djurdjics 3, Foszkolosz 2, Sélley-Rauscher 1, Lakatos S. 3. Csere: BÁTORI B. 4, Csorba, Várnai, Gábor 2, Gyárfás 1, Tóth M. Edző: Szlobodan Nikics

Emberelőny-kihasználás: 11/4 ill. 2/1.

Gól-ötméteresből: 4/3 ill. 4/4.

MESTERMÉRLEG

Somogyi Balázs: – Gratulálok a Vasasnak, nagyon jól játszottak ma, de nem tudok haragudni a csapatomra sem, mert betegségek sújtottak bennünket a héten, ami miatt két játékosomra nem számíthattam ezen az estén. Az igazság azonban az, hogy a Vasas annyira jól játszott, hogy egy komplett csapattal sem sikerült volna megállítani őket.

Szlobodan Nikics: – A mérkőzés első percétől kezdve fegyelmezetten, végig jól összpontosítva játszottunk. Türelmesek voltunk támadásban, és a védekezésünk is rendben volt, sok jó blokkot mutattunk be. A BL-szereplés után büszke vagyok a csapatomra a ma mutatott játékért.