Férfi vízi ob I: nagyot hajrázott a Miskolc, de ezúttal is pont nélkül maradt
FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés
DEBRECENI VSE-MASTER GOOD–PANNERGY-MISKOLCI VLC 15–14 (5–3, 4–2, 4–4, 2–5)
Debrecen, 300 néző. V: ifj. Kenéz, Csizmadia
DEBRECEN: KRÉMER B. – Smitula, Gluhaic 1, Vidovenyecz 1, MACSI P. 5, MIHOV 2, MACSI M. 2. Csere: Pónya 1, Gagulic 1, KIS 1, Tőzsér 1, Niklász, Borsos. Edző: Kádár Kálmán
MISKOLC: Moravcsik – Bikki-Petró, NÉMETHY 4, DUBINÁK 4, Guszakov, Várkonyi Á. 2, KEDVES 1. Csere: Regős, Szabó I., Fedac 1, MOLNÁR G. 2. Edző: Popovics Miklós
Emberelőny-kihasználás: 11/6, ill. 10/6
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/0
Kipontozódott: Kedves (31. p.)
MESTERMÉRLEG
Kádár Kálmán: – Örülök a győzelemnek, de nem felhőtlenül. Saját magunknak tettük nehézzé a találkozót, és a végén örülhettünk az egygólos sikernek. A szezon talán legjobb első félidejét produkáltuk, de aztán kiestünk a ritmusból. Meg kell tanulnunk, hogy ha vezetünk öt-hat góllal, hogyan kell menedzselni egy mérkőzést. A legfontosabb, hogy meglett a három pont és az első hazai győzelmünk.
Popovics Miklós: – Ilyen dekoncentráltan még nem láttam játszani a csapatomat a szezonban. Az első két negyedben rendkívül enerváltak voltunk, és semmit sem sikerült betartani a megbeszélt taktikából. A szünet után elkezdtük azt játszani, amit elterveztünk, és ez meg is látszott a meccs képén. Kár, hogy már késő volt.
Tudósított: SOMORJAI SOMA
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Október 3., péntek
KSI–Honvéd 7–15
November 8., szombat
Eger–UVSE 11–9
Vasas–Kaposvár 17–16
Szolnok–OSC 12–6
FTC–Szentes 18–9
BVSC–Szeged 20–10
|AZ ÁLLÁS
|1. FTC
6
6
–
–
–
147– 46
+101
18
|2. BVSC
6
6
–
–
–
113– 62
+51
18
|3. Vasas
6
6
–
–
–
98– 69
+29
18
|4. Honvéd
6
6
–
–
–
86– 64
+22
18
|5. Szolnok
6
4
1
1
–
91– 66
+25
15
|6. Szeged
6
3
1
–
2
81– 81
0
11
|7. OSC
6
3
–
–
3
78– 69
+9
9
|8. Eger
6
2
1
–
3
71– 90
–19
8
|9. Debrecen
6
2
–
1
3
71– 88
–17
7
|10. UVSE
6
1
–
–
5
63–102
–39
3
|11. Kaposvár
6
–
–
1
5
84–107
–23
1
|12. Miskolc
6
–
–
–
6
58– 98
–40
0
|13. Szentes
6
–
–
–
6
60–102
–42
0
|14. KSI
6
–
–
–
6
51–108
–57
0