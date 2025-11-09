Nemzeti Sportrádió

Férfi vízi ob I: nagyot hajrázott a Miskolc, de ezúttal is pont nélkül maradt

2025.11.09. 20:33
A Miskolc közel volt ahhoz, hogy megszerezze első pontját a férfi vízilabda ob I mostani idényében, ám hiába dolgozta le négygólos hátrányát az utolsó negyedben, a házigazda Debrecen 15–14-re megnyerte a vasárnapi mérkőzést.

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés
DEBRECENI VSE-MASTER GOOD–PANNERGY-MISKOLCI VLC 15–14 (5–3, 4–2, 4–4, 2–5)
Debrecen, 300 néző. V: ifj. Kenéz, Csizmadia
DEBRECEN: KRÉMER B. – Smitula, Gluhaic 1, Vidovenyecz 1, MACSI P. 5, MIHOV 2, MACSI M. 2. Csere: Pónya 1, Gagulic 1, KIS 1, Tőzsér 1, Niklász, Borsos. Edző: Kádár Kálmán
MISKOLC: Moravcsik – Bikki-Petró, NÉMETHY 4, DUBINÁK 4, Guszakov, Várkonyi Á. 2, KEDVES 1. Csere: Regős, Szabó I., Fedac 1, MOLNÁR G. 2. Edző: Popovics Miklós
Emberelőny-kihasználás: 11/6, ill. 10/6
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/0
Kipontozódott: Kedves (31. p.)
MESTERMÉRLEG
Kádár Kálmán: – Örülök a győzelemnek, de nem felhőtlenül. Saját magunknak tettük nehézzé a találkozót, és a végén örülhettünk az egygólos sikernek. A szezon talán legjobb első félidejét produkáltuk, de aztán kiestünk a ritmusból. Meg kell tanulnunk, hogy ha vezetünk öt-hat góllal, hogyan kell menedzselni egy mérkőzést. A legfontosabb, hogy meglett a három pont és az első hazai győzelmünk.
Popovics Miklós: – Ilyen dekoncentráltan még nem láttam játszani a csapatomat a szezonban. Az első két negyedben rendkívül enerváltak voltunk, és semmit sem sikerült betartani a megbeszélt taktikából. A szünet után elkezdtük azt játszani, amit elterveztünk, és ez meg is látszott a meccs képén. Kár, hogy már késő volt.
Tudósított: SOMORJAI SOMA

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Október 3., péntek
KSI–Honvéd 7–15
November 8., szombat
Eger–UVSE 11–9
Vasas–Kaposvár 17–16
Szolnok–OSC 12–6
FTC–Szentes 18–9
BVSC–Szeged 20–10

Vízilabda
Tegnap, 19:48

Megszenvedett a sikerért a Vasas

Nagyon közel volt a bravúrhoz a Kaposvár a Komjádi uszodában, de a végjátékból az esélyesebb Vasas jött ki jobban,
 
AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. FTC

6

6

147–  46

+101

18

  2. BVSC

6

6

113–  62

+51

18

  3. Vasas

6

6

98–  69

+29

18

  4. Honvéd

6

6

86–  64

+22

18

  5. Szolnok

6

4

1

1

91–  66

+25

15

  6. Szeged

6

3

1

2

81–  81

0

11

  7. OSC

6

3

3

78–  69

+9

9

  8. Eger

6

2

1

3

71–  90

–19

8

  9. Debrecen

6

2

1

3

71–  88

–17

7

10. UVSE

6

1

5

63–102

–39

3

11. Kaposvár

6

1

5

84–107

–23

1

12. Miskolc

6

6

58–  98

–40

0

13. Szentes

6

6

60–102

–42

0

14. KSI

6

6

51–108

–57

0

 

 

