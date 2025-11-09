Férfi vízi ob I: nagyot hajrázott a Miskolc, de ezúttal is pont nélkül maradt

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés

DEBRECENI VSE-MASTER GOOD–PANNERGY-MISKOLCI VLC 15–14 (5–3, 4–2, 4–4, 2–5)

Debrecen, 300 néző. V: ifj. Kenéz, Csizmadia

DEBRECEN: KRÉMER B. – Smitula, Gluhaic 1, Vidovenyecz 1, MACSI P. 5, MIHOV 2, MACSI M. 2. Csere: Pónya 1, Gagulic 1, KIS 1, Tőzsér 1, Niklász, Borsos. Edző: Kádár Kálmán

MISKOLC: Moravcsik – Bikki-Petró, NÉMETHY 4, DUBINÁK 4, Guszakov, Várkonyi Á. 2, KEDVES 1. Csere: Regős, Szabó I., Fedac 1, MOLNÁR G. 2. Edző: Popovics Miklós

Emberelőny-kihasználás: 11/6, ill. 10/6

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/0

Kipontozódott: Kedves (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Kádár Kálmán: – Örülök a győzelemnek, de nem felhőtlenül. Saját magunknak tettük nehézzé a találkozót, és a végén örülhettünk az egygólos sikernek. A szezon talán legjobb első félidejét produkáltuk, de aztán kiestünk a ritmusból. Meg kell tanulnunk, hogy ha vezetünk öt-hat góllal, hogyan kell menedzselni egy mérkőzést. A legfontosabb, hogy meglett a három pont és az első hazai győzelmünk.

Popovics Miklós: – Ilyen dekoncentráltan még nem láttam játszani a csapatomat a szezonban. Az első két negyedben rendkívül enerváltak voltunk, és semmit sem sikerült betartani a megbeszélt taktikából. A szünet után elkezdtük azt játszani, amit elterveztünk, és ez meg is látszott a meccs képén. Kár, hogy már késő volt.

Tudósított: SOMORJAI SOMA

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Október 3., péntek

KSI–Honvéd 7–15

November 8., szombat

Eger–UVSE 11–9

Vasas–Kaposvár 17–16

Szolnok–OSC 12–6

FTC–Szentes 18–9

BVSC–Szeged 20–10