Nemzeti Sportrádió

A Vasashoz igazolt a világbajnoki ezüstérmes kajakos, Balogh Gergely

Vágólapra másolva!
2025.12.10. 21:03
null
Fotó: vasassc.hu
Címkék
Balogh Gergely Vasas kajak-kenu
A Vasasban folytatja pályafutását Balogh Gergely világbajnoki ezüstérmes kajakos.

 

A fővárosi klub honlapjának híre szerint 2028-ig szóló megállapodást kötöttek a Los Angeles-i olimpiai szereplésre pályázó versenyzővel.

Balogh Gergely Győrben kezdett el kajakozni, majd az utóbbi években az MTK és a Szeged színeiben szerepelt. Időközben bekerült Hüvös Viktor csapatába, így a mindennapokban többek között az olimpiai bajnok Tótka Sándorral és az ötkarikás ezüstérmes Nádas Bencével készül közösen.

A 24 éves sportoló eddigi legnagyobb sikerét idén nyáron érte el Milánóban, ahol a magyar négyes tagjaként a világbajnokságon ezüstérmet nyert 500 méteren, azaz olimpiai számban.

„Ilyen szempontból kulcsfontosságú volt nekem a Vasas megkeresése, hiszen a klub biztosítja számomra a 2028-ig szükséges stabil hátteret. Azon leszek, hogy ezt egy olimpiai szerepléssel háláljam meg, amire már régóta várnak a Vasasnál kajak-kenuban. A szakmai munkát továbbra is Hüvös Viktor csapatában, az olimpiai bajnokokkal közösen végzem majd, így ilyen téren is minden feltétel adott lesz” – idézte őt a Vasas közleménye.

 

Balogh Gergely Vasas kajak-kenu
Legfrissebb hírek

Női röplabda Extraliga: a Vasas nagyon simán verte az Újpestet, a Kaposvár rangadót nyert

Röplabda
2 órája

Schmidt Gábor: Remekül vizsgázott az új szakmai csapat

Kajak-kenu
4 órája

Kopasz Bálint az év férfi kajakozója, Csorba Zsófia az év női kenusa

Kajak-kenu
7 órája

Kárai Péter: Segíthetünk abban, hogy a kajak-kenu nemzetközi szinten fejlődjön

Kajak-kenu
13 órája

Kopasz Bálint csapathajókban is kipróbálta magát az edzőtáborban

Kajak-kenu
Tegnap, 10:10

Élüzemből álomgyár – Jakus Barnabás publicisztikája

Labdarúgó NB II
2025.12.08. 22:52

„Minden, a kajakozásból eddig gyűjtött pénzemet elbuktam” – Kopasz Bálint csalárd ügy áldozata lett

Kajak-kenu
2025.12.08. 17:04

Vajda Attila sikeresnek tekinti életét

Kajak-kenu
2025.12.08. 10:13
Ezek is érdekelhetik