A Vasashoz igazolt a világbajnoki ezüstérmes kajakos, Balogh Gergely

A fővárosi klub honlapjának híre szerint 2028-ig szóló megállapodást kötöttek a Los Angeles-i olimpiai szereplésre pályázó versenyzővel.

Balogh Gergely Győrben kezdett el kajakozni, majd az utóbbi években az MTK és a Szeged színeiben szerepelt. Időközben bekerült Hüvös Viktor csapatába, így a mindennapokban többek között az olimpiai bajnok Tótka Sándorral és az ötkarikás ezüstérmes Nádas Bencével készül közösen.

A 24 éves sportoló eddigi legnagyobb sikerét idén nyáron érte el Milánóban, ahol a magyar négyes tagjaként a világbajnokságon ezüstérmet nyert 500 méteren, azaz olimpiai számban.

„Ilyen szempontból kulcsfontosságú volt nekem a Vasas megkeresése, hiszen a klub biztosítja számomra a 2028-ig szükséges stabil hátteret. Azon leszek, hogy ezt egy olimpiai szerepléssel háláljam meg, amire már régóta várnak a Vasasnál kajak-kenuban. A szakmai munkát továbbra is Hüvös Viktor csapatában, az olimpiai bajnokokkal közösen végzem majd, így ilyen téren is minden feltétel adott lesz” – idézte őt a Vasas közleménye.