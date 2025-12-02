Rádli Rajmund lemondana a gólkirályi címről a nyolc közé jutásért

Nem véletlenül állnak kilenc forduló után a nyolcadik helyen az Eger férfi vízilabdázói – és ezt nemcsak mi mondjuk, hanem Szivós Márton is. A Honvéd világbajnok edzője a két csapat szombati bajnokija után elismerően beszélt a fiatal egri alakulatról, amely alaposan megszorongatta a jó erőkből álló fővárosiakat. Az utolsó másodpercekig izgalmas mérkőzésen felváltva vezettek a felek, a Honvéd 17–16-ra győzött, de a hevesieknek is van mire építeniük.

„Sajnálom, hogy nem sikerült a pontszerzés, de így is büszkék lehetünk a teljesítményünkre, mert nagyon közel voltunk a bravúrhoz – mondta lapunknak az Eger egyik alapembere, a csapatot immár öt és fél éve erősítő Rádli Rajmund. – Szerintem a Honvéd a második vagy a harmadik erő a bajnokságban, szóval úgy ugrottunk vízbe ellene, hogy akkor sem dől össze a világ, ha nem sikerül legyőznünk. Nem ez volt a legfontosabb meccsünk az alapszakaszban, vagyis teher nélkül játszottunk, ami elsősorban a támadásainkon érződött. Nem görcsöltünk a befejezéseknél, élveztük a meccset, ennek köszönhetően voltunk ilyen eredményesek. A védekezésünk sajnos többször is szétcsúszott, amit a Honvéd könyörtelenül megbüntetett.”

A Honvéd előtt a szintén a felsőházi rájátszásba vágyó szegediek életét is megnehezítette az Eger, amely már négy győzelemnél jár a bajnokságban, sorrendben a Debrecent, a KSI-t, az UVSE-t és a Miskolcot győzte le. Rádli Rajmund szerint az előző évekhez képest előrelépést jelentett, hogy a közvetlen riválisok elleni kiélezett mérkőzések végjátékából egymás után többször is jobban jöttek ki, márpedig ezek a győzelmek értékes pontokat hoztak a konyhára.

„Kedvező volt a sorsolásunk, mert három erős ellenféllel kezdtünk, amelyek jól szolgálták az építkezésünket a legfontosabb mérkőzéseink előtt – hangsúlyozta a 25 éves Rádli. – Úgy álltunk hozzá ehhez a félévhez, hogy mindig tanulunk a hibáinkból, töretlenül bízunk a felsőházba jutásban, de nem félünk a csalódástól. Az edzésmunkánkra alapozva lendületbe kerültünk, amit átmentettünk a szoros meccsekre: otthon magabiztosan játszottunk, emellett idegenben is tudtunk győzni. Azt érzem magamon és a srácokon is, hogy egyre felszabadultabban játszunk, nem esünk kétségbe, ha nem sikerül egy-egy megoldásunk.”

Nos, Rádli Rajmundnak többnyire bejöttek a próbálkozásai: a csaknem 60 százalékos lövéshatékonyság és a kilenc mérkőzésen szerzett 34 gól egyaránt imponáló mutató. Az egriek kiválósága klasszisokat megelőzve vezeti a bajnokság góllövőlistáját, de nem győzi hangsúlyozni, hogy a jó teljesítménye a szakmai stábnak és a csapattársainak is köszönhető.

„Ha most azt mondanák, tegyek le a gólkirályi címről, hogy bejussunk a nyolc közé, azonnal aláírnám” – mondta mosolyogva, egyszersmind egyértelműsítve a célt, amiért a téli szünetben dolgozik az eddig erőn felül teljesítő Eger.